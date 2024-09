La demanda de programadores informáticos crece en todo el mundo. De hecho, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos espera que las oportunidades laborales para los programadores informáticos crezcan un 25 % para 2031. Al mismo tiempo, estima que la escasez mundial de ingenieros de software podría llegar a 85,2 millones en 2030. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda de programadores informáticos seguirá profundizándose con el tiempo si no se aborda.

"Para ayudar de forma proactiva a nuestros clientes a hacer frente a esta tendencia, hemos empezado a explorar la generativa programación de pares habilitada para IA", explica Gerry Leitão, socio y líder global de automatización de nube híbrida para IBM Consulting. "En nuestras primeras pruebas, hemos comprobado de primera mano que la IA generativa puede actuar como multiplicador de fuerza para los programadores. Hay mucho código heredado que necesita ser refactorizado y modernizado, sin mencionar el nuevo código que se está desarrollando. La IA generativa tiene un papel importante que desempeñar en el equilibrio de esas prioridades", dice Leitão. De hecho, Gartner estima que "para 2025, el 80 % del ciclo de vida de desarrollo del producto utilizará la generación de código de IA generativa, con programadores que actuarán como validadores y orquestadores de componentes e integraciones de back-end y front-end."*

"Comenzamos nuestra misión de ayudar a los clientes a aumentar la productividad de los programadores utilizando la IA generativa mediante la unión de IBM Research, IBM Technology y Red Hat. Hay muchos casos de uso posibles que explorar. Elegimos empezar con Ansible", señala Leitão. Ansible Automation Platform es la plataforma líder de automatización de TI que ayuda a miles de empresas de todo el mundo a impulsar la complejidad de sus entornos de TI y automatizar sus operaciones de TI.

"Nos preguntamos: '¿Cómo podemos ayudar a acortar la curva de aprendizaje de Ansible y amplificar el impacto de cada individuo que desarrolla la automatización de Ansible?'", dice Leitão. Esto llevó a la vista previa técnica de IBM watsonx™ Code Assistant para Red Hat Ansible Lightspeed.

* Gartner, Emerging Tech: Generative AI Code Assistants Are Becoming Essential to Developer Experience, 11 de mayo de 2023. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.