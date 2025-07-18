Una plataforma de datos de clientes (CDP) para el sector automovilístico se refiere a la consolidación de datos procedentes de diversas fuentes, lo que da como resultado una visión de 360 grados de cada cliente y comprador. Estos datos se pueden utilizar para personalizar promociones, recordatorios de servicio y seguimientos de citas. La CDP del sector automovilístico se diferencia de una CDP tradicional porque está diseñada específicamente para integrarse con el ecosistema de tecnología de datos del concesionario de automóviles, como la gestión de la relación con el cliente (CRM), DMS y chatbots.

La industria de la automoción en su conjunto está en un cambio sísmico hacia los vehículos definidos por software (SDV). Una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value a más de 1200 ejecutivos de la industria global reveló que el 74 % dicen que los vehículos de 2035 van a estar definidos por software y contarán con IA. Por tanto, tiene sentido que el software interno de los fabricantes de automóviles se integre de forma que combine software e IA para mejorar la experiencia del cliente.

Una CDP del sector automovilístico busca eliminar los silos de datos de los concesionarios y consolidar los datos que provienen de varias fuentes y proveedores. Los clientes de automoción actuales esperan una experiencia de compra muy personalizada e individual.

Para los fabricantes de automóviles, esto significa que deben revitalizar su marca y reinventar la experiencia del cliente mediante la toma de decisiones basada en datos, así como estrategias de marketing específicas.

Los proveedores de CDP tienen la oportunidad de aprovechar el momento y trabajar con la industria automotriz, rompiendo los silos de datos y los canales de marketing tradicionales para satisfacer las demandas de los clientes de automoción actuales.