¿Qué es un vehículo definido por software?

Los vehículos definidos por software son la próxima evolución de la industria de la automoción. Tradicionalmente, las funciones de los vehículos estaban vinculadas a componentes físicos y sistemas integrados con una flexibilidad limitada. En cambio, los SDV se basan en plataformas informáticas centralizadas y arquitecturas de software modulares. Estos sistemas permiten actualizaciones por aire (OTA), donde los fabricantes de automóviles pueden ofrecer nuevas características, actualizaciones y mejoras de rendimiento y seguridad a través del software, a menudo de forma remota.

Esta modernización permite que los SDV evolucionen después de la compra, al igual que los teléfonos inteligentes. Un vehículo puede obtener una mejor navegación, una mayor eficiencia energética o incluso modos de conducción mejorados solo a través de actualizaciones de software del vehículo, sin tener que visitar un concesionario. Estas capacidades también permiten a los conductores personalizar sus vehículos y suscríbase a características a la carta, desde sistemas avanzados de asistencia al conductor hasta mejoras del entretenimiento en el automóvil.

La investigación de IBM predice que se espera que el 90 % de todas las innovaciones relacionadas con los vehículos consistan en software en 20301. Y el 75 % de los ejecutivos de la industria automotriz anticipan que la experiencia definida por software será el núcleo del valor de la marca para 20352.

Una parte clave de esta transformación es la reducción o eliminación de muchas unidades de control electrónico (ECU) independientes. Las ECU son pequeñas computadoras que tradicionalmente controlaban funciones individuales del vehículo, como el frenado, la sincronización del motor o el control del clima. Durante décadas, los fabricantes de automóviles han agregado más ECU para admitir nuevas características. Algunos vehículos contaban con más de 100 de estas unidades.

Hoy en día, muchas son reemplazadas por menos ordenadores centrales más potentes que administran múltiples sistemas a la vez. Esto reduce la complejidad y permite que los sistemas del vehículo funcionen juntos de manera más fluida. También admite innovaciones como la conducción autónoma, el mantenimiento predictivo y la integración de datos en tiempo real con servicios en la nube.