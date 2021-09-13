Imagine poder automatizar una decisión tan importante como la asignación de donaciones de órganos y estar seguro de que el resultado sería fiable y sin errores.

La mayoría de las decisiones empresariales no son de vida o muerte, pero pueden ser igual de complejas. Un proceso empresarial tan aparentemente simple como responder a un ticket del help desk implica tomar correctamente numerosas decisiones en el camino: ¿puede un chatbot manejar este ticket o requiere intervención humana? Si un empleado necesita intervenir, ¿qué proceso debe seguir? ¿Cómo pueden resolver adecuadamente la solicitud de una manera que beneficio tanto a la empresa como al cliente?

Para que cualquier proceso empresarial se automatice de forma inteligente, cada una de estas pequeñas decisiones debe automatizarse primero de forma fiable. Deben tenerse en cuenta los diversos factores que influyen en estas decisiones, desde la normativa del sector hasta las condiciones del mercado y las preferencias individuales de los clientes.

Los sistemas de gestión de reglas empresariales permiten este nivel de automatización de decisiones. Estos sistemas de software brindan a las empresas la capacidad de definir, implementar y administrar reglas empresariales y lógica de decisión para que las aplicaciones puedan tomar decisiones inteligentes de manera consistente, rápida y con una intervención humana mínima. Los BRMS convierten las reglas que rigen las decisiones empresariales en activos para toda la empresa que pueden aprovecharse en los flujos de trabajo de toda la organización.