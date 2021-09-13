Imagine poder automatizar una decisión tan importante como la asignación de donaciones de órganos y estar seguro de que el resultado sería fiable y sin errores.
La mayoría de las decisiones empresariales no son de vida o muerte, pero pueden ser igual de complejas. Un proceso empresarial tan aparentemente simple como responder a un ticket del help desk implica tomar correctamente numerosas decisiones en el camino: ¿puede un chatbot manejar este ticket o requiere intervención humana? Si un empleado necesita intervenir, ¿qué proceso debe seguir? ¿Cómo pueden resolver adecuadamente la solicitud de una manera que beneficio tanto a la empresa como al cliente?
Para que cualquier proceso empresarial se automatice de forma inteligente, cada una de estas pequeñas decisiones debe automatizarse primero de forma fiable. Deben tenerse en cuenta los diversos factores que influyen en estas decisiones, desde la normativa del sector hasta las condiciones del mercado y las preferencias individuales de los clientes.
Los sistemas de gestión de reglas empresariales permiten este nivel de automatización de decisiones. Estos sistemas de software brindan a las empresas la capacidad de definir, implementar y administrar reglas empresariales y lógica de decisión para que las aplicaciones puedan tomar decisiones inteligentes de manera consistente, rápida y con una intervención humana mínima. Los BRMS convierten las reglas que rigen las decisiones empresariales en activos para toda la empresa que pueden aprovecharse en los flujos de trabajo de toda la organización.
Cada proceso empresarial, desde el cumplimiento de los pedidos de los clientes hasta el desarrollo de nuevo software, comprende una serie de decisiones. Las reglas empresariales son las directrices lógicas que garantizan que esas decisiones empresariales conduzcan a los resultados correctos. Estas dictan qué actividad empresarial debe tener lugar en qué circunstancias.
Una regla empresarial formal se compone de dos elementos fundamentales:
Considere el ejemplo de un cliente que pide devolver un producto. Las reglas empresariales que determinan cómo se procesará la devolución podrían verse así:
Escenario 1:
Escenario 2:
La definición de reglas empresariales formales permite a las empresas automatizar las decisiones empresariales mediante la creación de un sistema coherente de lógica de decisiones que se puede aplicar a todos los procesos empresariales. Las reglas empresariales definidas formalmente indican a los flujos de trabajo automatizados qué hacer en una situación determinada (por ejemplo, cuándo iniciar un proceso, cuándo detenerlo y cuándo realizar determinadas acciones dentro del proceso).
Formalizar las reglas empresariales no siempre es fácil. Incluso situaciones simples, como la devolución de un cliente, requieren múltiples reglas empresariales para tener en cuenta los diversos factores que pueden influir en el resultado final. La complejidad de la lógica de decisión solo aumenta en sectores altamente regulados como la sanidad y las finanzas. Las decisiones que intervienen en el procesamiento de la aplicación de préstamo de un cliente, por ejemplo, están sujetas no solo a los criterios de la empresa, sino también a una serie de requisitos normativos para evitar la discriminación, el fraude y otros resultados ilegales.
Un sistema de gestión de reglas empresariales (BRMS) proporciona a los usuarios empresariales las herramientas de tecnología necesarias para codificar las reglas empresariales de forma repetible, fiable y automatizable.
La gestión de reglas empresariales, que no debe confundirse con la gestión de procesos empresariales (BPM), se refiere al proceso y la práctica de definir formalmente las reglas empresariales, implementarlas, gestionarlas y automatizar su implementación. Un sistema de gestión de reglas empresariales (BRMS) es la plataforma de tecnología a través de la cual se lleva a cabo este proceso. Un BRMS ofrece herramientas para facilitar todo el ciclo de vida de las reglas empresariales, desde la definición y el almacenamiento de reglas como lógica empresarial formal hasta la auditoría de las reglas existentes y la gestión de la lógica de decisión general que guía la automatización en todo el ecosistema tecnológico empresarial.
La principal ventaja de un BRMS para los esfuerzos de automatización es que las reglas no tienen que codificarse por separado en cada aplicación empresarial. En cambio, un BRMS permite a la empresa mantener una única fuente de reglas empresariales, ya sea en local o en la nube. Otras aplicaciones en el ecosistema tecnológico pueden simplemente extraer sus reglas del BRMS. Esto hace que las reglas empresariales sean realmente escalables: solo tienen que crearse una vez y cualquier departamento o flujo de trabajo puede utilizarlas.
Un BRMS suele constar de tres componentes distintos pero interconectados:
Para que las reglas empresariales puedan ser interpretadas por aplicaciones automatizadas, deben expresarse en términos de lenguaje de programación condicional. Piense en los calificadores de lógica formal utilizados en los proyectos de codificación: "IF-THEN" ("SI-ENTONCES"), "IF-ELSE" ("SI-SI NO"), "ONLY IF" ("SOLO SI"), "WHEN" ("CUANDO"), etc.
Un BRMS contiene un entorno de desarrollo low-code o no-code para que los usuarios empresariales no técnicos puedan crear reglas empresariales en este lenguaje condicional. Considere nuevamente la solicitud de reembolso del cliente descrita anteriormente. La expresión condicional de la regla que rige ese proceso podría verse así:
SI han pasado menos de 30 días desde que el cliente pidió un producto, ENTONCES reembolse el producto. SI NO, ofrezca crédito en la tienda.
Las reglas empresariales también se pueden expresar como tablas de decisiones, que son útiles cuando se elaboran reglas en las que más de una condición influye en la acción adecuada. Por ejemplo, si el precio de los artículos también influye en el procedimiento de devolución, un usuario empresarial podría preparar una tabla de decisiones similar a la siguiente:
Muchos BRMS también incluyen la capacidad de simular reglas para que los miembros del equipo puedan probar las reglas y ver cómo podrían afectar a los resultados de las decisiones. Por ejemplo, si se añade una nueva regla a un proceso de aprobación de préstamos que requiere una puntuación de crédito de 700 o superior, un miembro del equipo podría ver cómo esa regla cambiaría la tasa de aprobación antes de implementarla realmente.
Una vez definidas las reglas, se colocan en el repositorio central de BRMS. Aquí, las reglas se pueden revisar, editar, compartir en toda la empresa y acceder a ellas desde diferentes aplicaciones.
El motor de reglas es el componente de software que permite a otras aplicaciones del ecosistema empresarial acceder al repositorio de reglas y ejecutar esas reglas en un entorno de tiempo de ejecución. La aplicación envía una solicitud, que incluye todos los datos relevantes que el motor de reglas necesita para tomar una decisión, al BRMS. A continuación, el motor de reglas comprueba la solicitud con las reglas pertinentes y devuelve una decisión. Por último, esta decisión hace que la aplicación realice alguna acción específica.
Pongamos como ejemplo una empresa SaaS que ofrece tres niveles diferentes de suscripción a su plataforma: uno para pequeñas empresas, otro para medianas y otro para grandes. Cuando llegan nuevos clientes potenciales a través del sitio web de la empresa, la empresa quiere canalizarlos automáticamente al equipo de ventas adecuado, en función del tamaño de la organización del cliente potencial. La empresa podría crear un servicio de decisiones para gobernar este proceso en un BRMS así:
Con un BRMS, las reglas se almacenan en un repositorio central separado de los códigos de aplicación. El repositorio crea una única fuente fiable para las reglas empresariales que pueden ser accedidas por todas las aplicaciones a través de la empresa. Como resultado, las reglas empresariales son escalable, y las decisiones empresariales se mantienen actualizadas, coherentes y fiables en todo momento.
Los BRMS se pueden utilizar para automatizar la mayoría, si no todas, las decisiones empresariales en diversos sectores y departamentos. Algunos ejemplos comunes de casos de uso de BRMS incluyen los siguientes:
