Brownells Inc.

La industria de las armas de fuego es una de las más reguladas en los EE. UU. Las reglas no solo son muchas, sino también estrictas, con auditorías aleatorias por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 1 millón de dólares. El cumplimiento de la normativa es también un objetivo móvil, ya que las leyes cambian con frecuencia y varían de un estado a otro.





Además del cumplimiento normativo, Brownells se enfrenta a las crecientes expectativas de los clientes. "La percepción que la gente tiene del comercio electrónico es: 'Hago un pedido y debería recibir un paquete en mi puerta al día siguiente'", dice Curt Graff, director de tecnología de Brownells. "En una industria regulada, esto no puede ser así tan a menudo. Y como nuestro sitio de comercio electrónico no se comunicaba con nuestro sistema empresarial heredado desde una perspectiva de las normas, los clientes nos enviaban pedidos electrónicamente y teníamos que decirles que no podíamos enviarlos debido a la normativa. Necesitábamos ser más flexibles y adaptables".