¿Qué es la implementación azul-verde?

Hay un entorno operativo que presta servicio a los usuarios, denominado “azul”, y otro, el entorno “verde”, que se utiliza para la implementación y las pruebas de una nueva versión. Cuando se apruebe la nueva versión, el tráfico pasa al instante del entorno azul al entorno verde.

La estrategia fue popularizada y nombrada por Jez Humble y David Farley en su libro de 2010 Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

Azul-verde es una técnica de implementación continua que permite eliminar el tiempo de inactividad, la capacidad de emitir instantáneamente reversiones a una versión anterior. Proporciona pruebas A/B sencillas y crea un entorno seguro para el desarrollo sin el riesgo de que los usuarios finales se topen con una versión que no está lista.

Aunque la denominación “azul-verde” es la más común, existen variaciones. Netflix utiliza “rojo/negro”, pero el concepto sigue siendo el mismo. A veces, los desarrolladores pueden querer tener más de dos entornos. La combinación de nombres de los colores es eficaz para diferenciar dos entornos. Sin embargo, las organizaciones también pueden utilizar convenciones de nomenclatura como números de versión, ID de compilación o títulos personalizados, especialmente si hay más de dos entornos implicados.