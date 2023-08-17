La CBDC es una forma digital de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. Está diseñado para ser una representación digital de la moneda física del país. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la CBDC está respaldada por el gobierno y es de curso legal. El objetivo de la CBDC es mejorar la eficiencia de los pagos y reducir el coste de impresión, almacenar y transportar el efectivo físico.

CBDC opera en una red blockchain segura y transparente, y utiliza la tecnología blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones. Esto significa que todas las transacciones se registran en un libro mayor descentralizado, lo que hace imposible modificar o manipular los datos.

Por otro lado, la blockchain utiliza una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) que permite el registro seguro y transparente de las transacciones. Consiste en una red descentralizada de ordenadores, cada uno de los cuales mantiene una copia del libro mayor. Cada vez que se añade una nueva transacción al libro mayor, la red de ordenadores utiliza complejos algoritmos criptográficos para verificarla y añadirla a la cadena de transacciones existente, garantizando así la integridad del libro mayor.

La tecnología blockchain se caracteriza por su transparencia, seguridad e inmutabilidad. Las transacciones registradas en la blockchain son visibles para todos los participantes de la red, lo que la convierte en un sistema muy transparente. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones potenciales en el sector de los servicios financieros, la gestión de la cadena de suministro, los sistemas de votación y mucho más. Se considera una tecnología prometedora para aumentar la transparencia, reducir el fraude y permitir transacciones seguras entre pares sin necesidad de intermediarios.