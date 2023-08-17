El mundo financiero se ha visto revolucionado por la tecnología blockchain, que ha permitido realizar transacciones entre pares sin necesidad de intermediarios. La introducción de la moneda digital del banco central (CBDC) añade una nueva dimensión a la tecnología blockchain, que transforma el futuro de los pagos para empresas y particulares.
Hace algún tiempo, los bancos y los gobiernos comenzaron a centrar su atención en el uso de recursos digitales en sus operaciones y economías. La orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, titulada "Desarrollo responsable de los activos digitales", es un ejemplo de reconocimiento público de la necesidad de desarrollar dichos activos de manera prudente. Los bancos y los gobiernos buscan activamente CBDC porque es una alternativa más segura a las criptomonedas.
La CBDC es una forma digital de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. Está diseñado para ser una representación digital de la moneda física del país. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la CBDC está respaldada por el gobierno y es de curso legal. El objetivo de la CBDC es mejorar la eficiencia de los pagos y reducir el coste de impresión, almacenar y transportar el efectivo físico.
CBDC opera en una red blockchain segura y transparente, y utiliza la tecnología blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones. Esto significa que todas las transacciones se registran en un libro mayor descentralizado, lo que hace imposible modificar o manipular los datos.
Por otro lado, la blockchain utiliza una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) que permite el registro seguro y transparente de las transacciones. Consiste en una red descentralizada de ordenadores, cada uno de los cuales mantiene una copia del libro mayor. Cada vez que se añade una nueva transacción al libro mayor, la red de ordenadores utiliza complejos algoritmos criptográficos para verificarla y añadirla a la cadena de transacciones existente, garantizando así la integridad del libro mayor.
La tecnología blockchain se caracteriza por su transparencia, seguridad e inmutabilidad. Las transacciones registradas en la blockchain son visibles para todos los participantes de la red, lo que la convierte en un sistema muy transparente. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones potenciales en el sector de los servicios financieros, la gestión de la cadena de suministro, los sistemas de votación y mucho más. Se considera una tecnología prometedora para aumentar la transparencia, reducir el fraude y permitir transacciones seguras entre pares sin necesidad de intermediarios.
La CBDC tiene el potencial de transformar el futuro de los pagos. Se puede utilizar para crear dinero programable que solo se puede gastar en cosas específicas. Por ejemplo, un gobierno podría emitir un paquete de estímulo que solo se pueda gastar en ciertos bienes y servicios. Esto garantizaría que el dinero se gaste de la manera prevista y reduciría el riesgo de fraude.
Además, las CBDC pueden mejorar la inclusión financiera. Según el Banco Mundial, alrededor de 1700 millones de personas no tienen acceso a servicios financieros básicos. La CBDC puede resolver este problema proporcionando una moneda digital que cualquier persona con un smartphone puede usar, sin necesidad de una cuenta bancaria.
Cuando un titular de una CBDC utiliza su teléfono como medio para realizar transacciones, es crucial establecer un vínculo sólido entre su identidad digital y el dispositivo que está utilizando. Este vínculo es esencial para garantizar que la parte adecuada participe en la transacción, mitigando el riesgo de fraude y promoviendo la confianza en el ecosistema financiero digital. Dicho esto, la CBDC y la identidad digital pueden trabajar juntas para mejorar la inclusión financiera. Estos son algunos puntos a tener en cuenta:
Además, la CBDC puede reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La tecnología blockchain se puede utilizar para crear un registro inmutable de todas las transacciones, lo que facilita el seguimiento del movimiento del dinero y la identificación de actividades sospechosas.
La CBDC es una novedad relativamente reciente en el mundo de las finanzas y su aparición ha creado varias oportunidades en el mercado.
Las CBDC podrían ser el futuro de los pagos, y será interesante ver cómo evoluciona el mercado a medida que más bancos centrales comiencen a explorar y adoptar esta tecnología. Tiene el potencial de revolucionar el mundo financiero al proporcionar una moneda digital más eficiente, segura y transparente.
