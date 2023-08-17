La moneda digital del banco central (CBDC) y la tecnología blockchain hacen posible el futuro de los pagos

Una persona pagando con tarjeta de crédito utilizando el modo sin contacto utilizando un móvil e innumerables líneas en relieve como fondo

El mundo financiero se ha visto revolucionado por la tecnología blockchain, que ha permitido realizar transacciones entre pares sin necesidad de intermediarios. La introducción de la moneda digital del banco central (CBDC) añade una nueva dimensión a la tecnología blockchain, que transforma el futuro de los pagos para empresas y particulares.

Hace algún tiempo, los bancos y los gobiernos comenzaron a centrar su atención en el uso de recursos digitales en sus operaciones y economías. La orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, titulada "Desarrollo responsable de los activos digitales", es un ejemplo de reconocimiento público de la necesidad de desarrollar dichos activos de manera prudente. Los bancos y los gobiernos buscan activamente CBDC porque es una alternativa más segura a las criptomonedas.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

La moneda digital y la blockchain conducen a una mayor integridad y eficiencia

La CBDC es una forma digital de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. Está diseñado para ser una representación digital de la moneda física del país. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la CBDC está respaldada por el gobierno y es de curso legal. El objetivo de la CBDC es mejorar la eficiencia de los pagos y reducir el coste de impresión, almacenar y transportar el efectivo físico.

CBDC opera en una red blockchain segura y transparente, y utiliza la tecnología blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones. Esto significa que todas las transacciones se registran en un libro mayor descentralizado, lo que hace imposible modificar o manipular los datos.

Por otro lado, la blockchain utiliza una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) que permite el registro seguro y transparente de las transacciones. Consiste en una red descentralizada de ordenadores, cada uno de los cuales mantiene una copia del libro mayor. Cada vez que se añade una nueva transacción al libro mayor, la red de ordenadores utiliza complejos algoritmos criptográficos para verificarla y añadirla a la cadena de transacciones existente, garantizando así la integridad del libro mayor.

La tecnología blockchain se caracteriza por su transparencia, seguridad e inmutabilidad. Las transacciones registradas en la blockchain son visibles para todos los participantes de la red, lo que la convierte en un sistema muy transparente. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones potenciales en el sector de los servicios financieros, la gestión de la cadena de suministro, los sistemas de votación y mucho más. Se considera una tecnología prometedora para aumentar la transparencia, reducir el fraude y permitir transacciones seguras entre pares sin necesidad de intermediarios.

IBM Blockchain Services: éxito por diseño

IBM Blockchain

Nuestros clientes tienen una visión de cómo la tecnología blockchain cambiará su negocio y nosotros tenemos un enfoque para hacerlo realidad. Trabajemos codo con codo para cocrear redes de negocio exitosas y en crecimiento.
Descubra las soluciones blockchain

La CBDC y el futuro seguro e inclusivo de los pagos

La CBDC tiene el potencial de transformar el futuro de los pagos. Se puede utilizar para crear dinero programable que solo se puede gastar en cosas específicas. Por ejemplo, un gobierno podría emitir un paquete de estímulo que solo se pueda gastar en ciertos bienes y servicios. Esto garantizaría que el dinero se gaste de la manera prevista y reduciría el riesgo de fraude.

Además, las CBDC pueden mejorar la inclusión financiera. Según el Banco Mundial, alrededor de 1700 millones de personas no tienen acceso a servicios financieros básicos. La CBDC puede resolver este problema proporcionando una moneda digital que cualquier persona con un smartphone puede usar, sin necesidad de una cuenta bancaria.

Cuando un titular de una CBDC utiliza su teléfono como medio para realizar transacciones, es crucial establecer un vínculo sólido entre su identidad digital y el dispositivo que está utilizando. Este vínculo es esencial para garantizar que la parte adecuada participe en la transacción, mitigando el riesgo de fraude y promoviendo la confianza en el ecosistema financiero digital. Dicho esto, la CBDC y la identidad digital pueden trabajar juntas para mejorar la inclusión financiera. Estos son algunos puntos a tener en cuenta:

  • Identificación fiable: la identidad digital proporciona un medio para identificar de forma fiable a las personas que participan en transacciones financieras. Al vincular la identidad digital única de una persona a su monedero de CBDC, el banco central puede autenticar su identidad y establecer confianza en el sistema de pago digital.
  • Acceso a servicios financieros: muchas personas, especialmente las que viven en zonas desatendidas o remotas, carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales. Al permitir las transacciones de CBDC en teléfonos móviles, las personas pueden participar en el sistema financiero formal sin necesidad de una cuenta bancaria física. Esto amplía los servicios financieros a las poblaciones sin acceso a servicios bancarios o con acceso limitado a ellos, lo que fomenta la inclusión financiera.
  • Transacciones seguras: al proteger la identidad digital y autenticar el dispositivo, las transacciones de CBDC se vuelven más seguras. Garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder y utilizar la cartera de CBDC en sus teléfonos, lo que reduce el riesgo de robo de identidad y fraude. Esta seguridad genera confianza en el sistema, alentando a las personas a adoptar CBDC y participar en transacciones financieras digitales.
  • Ecosistema digital inclusivo: cuando la CBDC se combina con la identidad digital, puede permitir la interoperabilidad entre varios servicios financieros digitales. Permite a las personas conectar su monedero de CBDC con otras plataformas digitales, como el comercio electrónico, los préstamos digitales o los servicios de seguros. Esta integración crea un ecosistema digital inclusivo, que permite a las personas acceder a una serie de servicios financieros de forma cómoda y segura.

Además, la CBDC puede reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La tecnología blockchain se puede utilizar para crear un registro inmutable de todas las transacciones, lo que facilita el seguimiento del movimiento del dinero y la identificación de actividades sospechosas.

La CBDC representa una oportunidad significativa para el sector financiero

La CBDC es una novedad relativamente reciente en el mundo de las finanzas y su aparición ha creado varias oportunidades en el mercado.

  • Sistemas de pago mejorados: la CBDC puede mejorar los sistemas de pago proporcionando un método de pago seguro, rápido y de bajo coste. Potencialmente, puede reemplazar el efectivo (que es más costoso de producir y administrar) con una moneda digital que se puede transferir fácilmente entre las partes.
  • Mayor eficiencia: la CBDC reduce la necesidad de intermediarios en el proceso de pago, lo que reduce los costes de transacción y aumenta la velocidad.
  • Política monetaria mejorada: la CBDC puede proporcionar a los bancos centrales un mejor control sobre la política monetaria al permitir un control más directo sobre la oferta y la velocidad del dinero, y al otorgarles visibilidad sobre los flujos de pago. Los bancos centrales pueden evaluar el rendimiento con el comportamiento económico en tiempo real en lugar de depender de indicadores rezagados para evaluar la salud de la economía.
  • Nuevos modelos de negocio: la introducción de las CBDC puede crear nuevos modelos de negocio (como monederos digitales y soluciones de pago omnicanal) que pueden aportar valor a consumidores y empresas.

Las CBDC podrían ser el futuro de los pagos, y será interesante ver cómo evoluciona el mercado a medida que más bancos centrales comiencen a explorar y adoptar esta tecnología. Tiene el potencial de revolucionar el mundo financiero al proporcionar una moneda digital más eficiente, segura y transparente.

Autor

Ayman Abi Karam

Soluciones relacionadas

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition proporciona SLA y soporte empresarial 24x7 para Hyperledger Fabric, el estándar de facto para plataformas blockchain empresariales de la Fundación Linux.

 Explore Hyperledger Fabric
Blockchain para las soluciones de la cadena de suministro

IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos fiables a través de soluciones blockchain autorizadas, lo que aumenta la transparencia y la confianza.

 Explore los servicios de blockchain
Servicios de consultoría de negocio

IBM Consulting es una consultora global que trabaja codo con codo con los clientes para diseñar, construir y operar negocios de alto rendimiento.

 Servicios de consultoría
Dé el siguiente paso

Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y fiables con IBM® Blockchain para transformar las operaciones, agilizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes del sector.

 Descubra las soluciones blockchain Explore los servicios de consultoría de blockchain