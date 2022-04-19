A menudo descritas como una alternativa a las monedas fiduciarias y al sistema bancario tradicional, las criptomonedas se han convertido en un foco constante de atención para los bancos y los gobiernos. La orden ejecutiva más reciente del presidente de los Estados Unidos es solo un ejemplo de cómo los gobiernos están considerando detenidamente cómo hacer frente a las criptomonedas. Con todas las noticias, es fácil perder de vista los fundamentos de la política monetaria y la moneda, y por qué las criptomonedas (o "criptos") no son un reemplazo probable de las monedas fiduciarias.

En 2021, el Banco de Pagos Internacionales (que es propiedad de los bancos centrales y les presta servicios financieros) encargó un artículo de investigación académico titulado "¿Desconfianza o especulación? Los controladores socioeconómicos de las inversiones en criptomonedas de EE. UU.". La investigación descubrió que los criptoinversores tenían más probabilidades de ser usuarios de banca digital, hombres, jóvenes y educados. Más sorprendente aún, descubrió que los inversores y usuarios de criptomonedas no estaban motivados por la desconfianza en los servicios bancarios y de pago tradicionales. Esta pregonada raison d’être de Bitcoin y otras criptomonedas tempranas parece ser un mito.

Límites de las criptomonedas como forma de pago

Por supuesto, la popularidad de las criptomonedas se debe en parte a las altas valoraciones y a la volatilidad, lo que ha llamado la atención de los operadores, los medios de comunicación y el público. Pero esta volatilidad hace que las criptomonedas no sean ideales para los pagos. Empresas como Tesla y Amazon, después de afirmar inicialmente que aceptarían algunas criptomonedas como moneda, han dado marcha atrás. ¿Por qué querrían aceptar una moneda cuyo valor puede fluctuar tan drásticamente a diario?

¿Por qué, en efecto, alguien lo haría? ¿Las criptomonedas llegarán a los principales sistemas de pago o seguirán siendo una inversión especulativa? Gran parte de la respuesta se basa en comprender cómo actúan los gobiernos, los reguladores y los bancos centrales para proteger sus economías y ciudadanos. ¿Por qué “proteger”? Exploremos esto con un breve repaso al papel de los bancos centrales.

Cómo los precios inestables de las criptomonedas desafían a los bancos centrales

Las funciones clave del banco central de cualquier país son:

Gobernar la seguridad, solidez y estabilidad de la economía y sus sistemas (la autoridad varía según el país, pero para los fines de este artículo es una generalización suficiente) Ayudar a garantizar que el país sea un lugar seguro en el que invertir a largo plazo mediante el control de la inflación

El método más directo de controlar la inflación y el valor relativo de una moneda consiste en fijar el tipo de interés que se ofrece a los bancos comerciales por sus depósitos y préstamos del banco central. Esto determina en gran medida el interés que los bancos comerciales ofrecen a sus depositantes y prestatarios, lo que a su vez tiene un efecto directo en comportamientos económicos como el gasto y el ahorro.

Algunos bancos centrales establecen un objetivo de inflación manifiesto: el Banco de Canadá, por ejemplo, ha establecido uno desde 1991, y lo restablece con el gobierno federal cada cinco años. Algunos gobiernos y bancos centrales vinculan su economía a otra economía estableciendo un tipo de cambio fijo entre su moneda fiduciaria y otra, como el USD o el EUR. En cualquier caso, el objetivo es controlar la inflación gestionando el valor de la moneda. El poder de un banco central para controlar una moneda fiduciaria deriva en gran medida de la soberanía del país en el que opera, con una población sujeta a impuestos que apoya los sistemas económicos y bancarios y las estructuras de gobierno.

Ahora bien, si usted, como banco central, no controla el valor de la moneda utilizada por su población, ya no puede controlar la inflación ni la seguridad, estabilidad y solidez de sus sistemas económicos y financieros. Las criptomonedas no se ven afectadas directamente por los tipos de interés de ningún país en particular, al menos no más que por innumerables otros factores que hacen que sus valores se descontrolen.

Para un banco central, si los actores implicados en valorar y distribuir la moneda están fuera de su control, entonces básicamente ha cedido el control de la política monetaria a esos actores y sus actividades. El sistema se volverá susceptible a una rápida inflación o deflación. La misma unidad de criptomoneda puede comprar un smartphone hoy y un sándwich mañana. Los particulares y las empresas empezarán a desconfiar del sistema y la economía se verá afectada.

El potencial de las stablecoins con respaldo centralizado

Esto no quiere decir que la tecnología utilizada por las criptomonedas no pueda ser utilizada también por los bancos centrales para proporcionar, regular o supervisar monedas digitales estables para las poblaciones y economías que protegen. Los bancos centrales y los gobiernos, incluyendo la Reserva Federal de EE. UU., están explorando actualmente las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). Algunos han trabajado durante varios años con la cooperación de bancos comerciales. El tema ocupa ahora un lugar destacado para muchos legisladores y burócratas relacionados con los sistemas financieros. En enero de 2021, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos publicó una guía normativa sobre el uso de tecnologías blockchain en los sistemas financieros, y algunos bancos centrales ya han establecido actividades de prueba de concepto con bancos centrales. La Orden Ejecutiva Presidencial de EE. UU. más reciente y los dos proyectos de ley presentados recientemente en la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. también demuestran la preocupación de los gobiernos por los recursos digitales y las monedas, e intentan estandarizar definiciones y protecciones. Muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que la moneda se vuelva puramente digital.

Las CBDC se comportarían de forma diferente a las criptomonedas existentes más populares: si están directamente vinculadas a una moneda fiduciaria, como una "moneda estable", su valor sigue siendo tan estable como la moneda fiduciaria. Si se pueden rastrear fácilmente de un usuario a otro, ya no son viables para el blanqueo de capitales, las conductas económicas clandestinas o la financiación de otras actividades ilícitas. Si bien el uso de criptomonedas con fines ilegales es quizás exagerado (el uso de efectivo para actividades delictivas es aún más frecuente), existe un atractivo considerable para que los bancos centrales y los gobiernos atraigan a los usuarios legítimos de criptomonedas y devalúen las criptomonedas menos rastreables.

Si se obvian las opiniones de los expertos, la reciente Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos realmente pide una consideración cuidadosa de cómo deben regularse los recursos digitales. Con respecto a las criptomonedas, los gobiernos se encuentran en una posición delicada: dado que tantas personas han invertido (algunas de ellas los ahorros de toda su vida) en criptomonedas u otros activos digitales, los gobiernos ahora tienen que considerar cómo proteger a sus ciudadanos. Si los gobiernos no regulan el mercado de criptomonedas y ordenan o permiten que los bancos centrales emitan sus propias CBDCs, el impacto resultante en las criptomonedas podría ser catastrófico para algunas partes y afectar a la economía en su conjunto. Ese impacto podría influir en el electorado para tomar ciertas decisiones sobre un gobierno que no ven que lo proteja (incluso de ellos mismos). Si el gobierno regula las criptomonedas con mano dura y las valoraciones disminuyen posteriormente, el impacto para las personas y la economía podría ser igualmente catastrófico y afectar al electorado.

A pesar de las cuestiones regulatorias relacionadas con las criptomonedas, los bancos podrían obtener otros beneficios si rastrearan los flujos y el uso de las divisas. Sin duda, podría ayudar a los objetivos de los bancos centrales de supervisar e influir en el crecimiento económico.

¿Cómo afectará esto a la cosecha actual de varios miles de criptomonedas? Solo el tiempo lo dirá. Si le gustan las inversiones especulativas y arriesgadas, las criptomonedas pueden ser para usted, pero elija con cuidado. Puede llegar el día en que las acciones de aquellos con el mandato de proteger sus economías y mercados soberanos hagan que algunas criptomonedas sean irrelevantes o de valor limitado, y solo sirvan como reliquias para aficionados e historiadores.