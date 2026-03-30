¿Qué es el procesamiento automatizado de facturas?

Una factura se refiere a una solicitud de pago por cualquier gasto cargado a una empresa, ya sea por hardware, software, servicios públicos, consultoría, transporte, inventario u otro servicio.

El procesamiento automatizado de facturas está estrechamente vinculado al sistema de cuentas por pagar (AP) de una organización. Pero si bien la automatización AP gestiona tradicionalmente el ciclo de vida de los pagos de principio a fin, el procesamiento automatizado de facturas solo incluye un subconjunto de funciones, como la captura de facturas, la extracción de datos y la aprobación de facturas.

El procesamiento de las facturas tiene un coste inherente. Por ejemplo, las organizaciones deben pagar por el almacenamiento de datos para mantener un registro de sus transacciones. Deben asignar equipos humanos para validar facturas, gestionar errores, comunicarse con proveedores y revisar excepciones. Y deben pagar las comisiones de transacción durante las transferencias bancarias.

Pero aunque los costes de procesamiento de facturas son inevitables, las comisiones pueden ser exponencialmente más altas para las empresas que dependen únicamente del procesamiento manual de facturas. La diferencia de coste puede ser insignificante por factura, pero los gastos pueden acumularse rápidamente a lo largo de cientos o miles de transacciones.

Una de las razones es que los procesos manuales introducen errores humanos, lo que provoca discrepancias en la entrada de datos que pueden provocar costosos recargos por pagos atrasados y correcciones que llevan mucho tiempo. El procesamiento manual de facturas también puede ralentizar los flujos de trabajo, ya que las facturas sin procesar se acumulan y crean cuellos de botella.

Estos factores han llevado a una parte cada vez mayor de las empresas a adoptar soluciones de automatización de facturas escalables y basadas en la nube, que utilizan la automatización para ayudar a reducir las tareas de procesamiento de facturas propensas a errores. El software de automatización de facturas suele emplear modelos de inteligencia artificial (IA), que pueden interpretar y organizar las facturas con una supervisión humana limitada, lo que acelera los tiempos de procesamiento, mejora la precisión y, en última instancia, da como resultado flujos de trabajo de cuentas por pagar más eficientes.

En un estudio de 2024, las organizaciones con pipelines de AP maduros (altamente automatizados) tardaron aproximadamente tres días en completar una factura, en comparación con el promedio de 17 días. Estas empresas también procesaban cada factura a menos de una cuarta parte del coste de una empresa media, lo que suponía un ahorro significativo de costes.

Aun así, casi las tres cuartas partes de las organizaciones afirman que aún no tienen un sistema AP totalmente automatizado, mientras que el 27 % no tiene ninguna capacidad de automatización (se basa exclusivamente en la entrada manual de datos), según una encuesta del Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) de 2025.

Las organizaciones podrían mostrarse reacias a adoptar el procesamiento automatizado de facturas debido a la complejidad de integrar software contable con IA con sistemas heredados; preocupaciones de cumplimiento, fiabilidad y seguridad; el coste de suscribirse a un servicio contable externo; o la vacilación respecto a interrumpir funciones y flujos de trabajo críticos de los AP durante la implementación.