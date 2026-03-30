¿Qué es el procesamiento automatizado de facturas?

Una factura se refiere a una solicitud de pago por cualquier gasto cargado a una empresa, ya sea por hardware, software, servicios públicos, consultoría, transporte, inventario u otro servicio.
El procesamiento automatizado de facturas está estrechamente vinculado al sistema de cuentas por pagar (AP) de una organización. Pero si bien la automatización AP gestiona tradicionalmente el ciclo de vida de los pagos de principio a fin, el procesamiento automatizado de facturas solo incluye un subconjunto de funciones, como la captura de facturas, la extracción de datos y la aprobación de facturas.
El procesamiento de las facturas tiene un coste inherente. Por ejemplo, las organizaciones deben pagar por el almacenamiento de datos para mantener un registro de sus transacciones. Deben asignar equipos humanos para validar facturas, gestionar errores, comunicarse con proveedores y revisar excepciones. Y deben pagar las comisiones de transacción durante las transferencias bancarias.
Pero aunque los costes de procesamiento de facturas son inevitables, las comisiones pueden ser exponencialmente más altas para las empresas que dependen únicamente del procesamiento manual de facturas. La diferencia de coste puede ser insignificante por factura, pero los gastos pueden acumularse rápidamente a lo largo de cientos o miles de transacciones.
Una de las razones es que los procesos manuales introducen errores humanos, lo que provoca discrepancias en la entrada de datos que pueden provocar costosos recargos por pagos atrasados y correcciones que llevan mucho tiempo. El procesamiento manual de facturas también puede ralentizar los flujos de trabajo, ya que las facturas sin procesar se acumulan y crean cuellos de botella.
Estos factores han llevado a una parte cada vez mayor de las empresas a adoptar soluciones de automatización de facturas escalables y basadas en la nube, que utilizan la automatización para ayudar a reducir las tareas de procesamiento de facturas propensas a errores. El software de automatización de facturas suele emplear modelos de inteligencia artificial (IA), que pueden interpretar y organizar las facturas con una supervisión humana limitada, lo que acelera los tiempos de procesamiento, mejora la precisión y, en última instancia, da como resultado flujos de trabajo de cuentas por pagar más eficientes.
En un estudio de 2024, las organizaciones con pipelines de AP maduros (altamente automatizados) tardaron aproximadamente tres días en completar una factura, en comparación con el promedio de 17 días. Estas empresas también procesaban cada factura a menos de una cuarta parte del coste de una empresa media, lo que suponía un ahorro significativo de costes.
Aun así, casi las tres cuartas partes de las organizaciones afirman que aún no tienen un sistema AP totalmente automatizado, mientras que el 27 % no tiene ninguna capacidad de automatización (se basa exclusivamente en la entrada manual de datos), según una encuesta del Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) de 2025.
Las organizaciones podrían mostrarse reacias a adoptar el procesamiento automatizado de facturas debido a la complejidad de integrar software contable con IA con sistemas heredados; preocupaciones de cumplimiento, fiabilidad y seguridad; el coste de suscribirse a un servicio contable externo; o la vacilación respecto a interrumpir funciones y flujos de trabajo críticos de los AP durante la implementación.
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El procesamiento automatizado de facturas y la automatización de cuentas por pagar gestionan tradicionalmente diferentes capas de la estrategia de automatización de facturas de una organización. Por su parte, la automatización de cuentas a pagar cubre el ciclo de vida de cuentas a pagar de una organización, incluyendo procesos de aprobación, registro de datos, integración de sistemas ERP, comunicación con proveedores y todos los demás pasos relacionados con la gestión y cumplimiento de facturas. (La automatización de cuentas por pagar puede formar parte de los esfuerzos más amplios de automatización de compras a pagos (P2P) de una organización, cuyo objetivo es modernizar y digitalizar todo el proceso de compras).
El procesamiento automatizado de facturas, por su parte, se centra en un subconjunto de procesos dentro del marco más amplio de AP. Agiliza la captura de facturas (extracción de datos relevantes de las facturas), el enrutamiento y las aprobaciones, pero tradicionalmente no se extiende a la gestión de facturas de alto nivel, la optimización del flujo de trabajo o el pago final.
Sin embargo, hoy en día, cuando los clientes exigen cada vez más soluciones unificadas, muchos proveedores ya no distinguen entre el proceso de AP y el procesamiento automatizado de facturas. En su lugar, los proveedores suelen agrupar las capacidades de automatización de facturas de extremo a extremo en una única plataforma, u ofrecen diferentes niveles de suscripción y precios, cada uno con su propio conjunto de características. Las organizaciones de sectores muy especializados también podrían utilizar plantillas o código personalizado para diseñar sus propios conductos de procesamiento de facturas dentro de las plataformas de AP alojadas por el proveedor.
El software de procesamiento automatizado de facturas combina sistemas con IA y basados en reglas para ayudar a simplificar la forma en que las organizaciones reciben, procesan y validan las facturas. Los pasos pueden variar según la organización, pero un flujo de trabajo típico a menudo incorpora estas etapas clave:
Las empresas reciben las facturas a través de varios canales, incluidos buzones físicos, bandejas de entrada de cuentas por pagar, portales de proveedores y sistemas de intercambio electrónico de datos (EDI). Las soluciones de automatización de facturas pueden estandarizar y normalizar de forma autónoma estas facturas para prepararlas para su procesamiento posterior, y consolidarlas para que se pueda acceder a ellas desde una ubicación centralizada.
Las plataformas de automatización también pueden transformar las facturas en papel en facturas digitales, lo que permite que los sistemas OCR las lean. Las facturas electrónicas, por su parte, no necesitan transformarse porque se entregan como archivos estructurados (XML o EDIFACT, por ejemplo), que los sistemas de procesamiento de facturas pueden leer automáticamente.
La tecnología OCR convierte el texto incrustado en imágenes estáticas o PDF (por ejemplo, un recibo escaneado) en un formato editable y legible por máquina. A continuación, los motores de machine learning (ML) interpretan de forma inteligente las partidas y extraen los datos relevantes, como las descripciones de los artículos, las fechas de compra, los precios unitarios, los plazos de pago y otros detalles. Los campos de baja confianza (elementos de datos que los modelos no son capaces de descifrar por sí solos) se envían a los humanos para que los revisen.
La validación consiste en comparar los datos de una factura presentada con los registros internos de una empresa para garantizar que coinciden. Este proceso puede revelar facturas duplicadas (cuando una organización recibe dos facturas por el mismo producto o servicio), discrepancias (cuando las facturas enviadas no se corresponden con los servicios que proporcionó un proveedor) y otros errores. Durante la fase de validación, los sistemas de automatización también verifican la identidad del vendedor mediante la revisión de los NIF, los datos bancarios y otros identificadores, lo que refuerza la seguridad.
La conciliación de facturas es una parte importante del proceso de validación. En la comparación bidireccional, una organización compara las facturas con el pedido de compra que recibió inicialmente. La comparación tripartita evalúa las notas de recepción de mercancías (GRN) (documentos que confirman la entrega de un servicio o producto en particular) junto con los pedidos de compra, lo que proporciona un nivel de protección adicional. El emparejamiento se puede completar de forma manual, autónoma o mediante un enfoque híbrido, dependiendo del nivel de madurez del sistema de procesamiento de facturas.
Si la plataforma de automatización de facturas identifica un problema con una factura en particular durante las etapas de extracción o validación de datos, o si no puede interpretar o clasificar una factura por sí sola, puede enviar esta factura a un humano para su posterior revisión. Las decisiones finales se vuelven a introducir en el sistema para que sus componentes de machine learning puedan aprender de los errores pasados y volverse más rápidos y precisos con el tiempo.
Antes de poder pagar una factura, normalmente es necesario que lo apruebe un gerente del equipo que compró el producto o servicio. Las plataformas de automatización pueden acelerar los flujos de trabajo de aprobación enviando automáticamente facturas a los responsables en función de características predefinidas, como departamento, región geográfica, tipo de gasto o importe de la factura. Las plataformas también pueden enviar notificaciones y recordatorios a los gestores, o escalar las solicitudes de aprobación de facturas antes de los plazos de pago inminentes.
Dado que los proveedores agrupan cada vez más las características de automatización de extremo a extremo en una única plataforma integrada, vale la pena explorar algunos pasos adicionales que, aunque no se incluyen en todos los software de procesamiento automatizado de facturas, siguen siendo una parte integral de la mayoría de los flujos de trabajo de cuentas por pagar.
Una vez aprobada una factura, se envía automáticamente al sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) o contabilidad de una organización (como Oracle NetSuite o QuickBooks). Esta sincronización ayuda a garantizar que los datos reales permanezcan actualizados en todos los sistemas, lo que brinda a los directores financieros (CFO) y a sus equipos una visibilidad precisa y en tiempo real de las finanzas. Dependiendo del marco de integración de una organización, las plataformas de ERP y contabilidad también pueden ser responsables de finalizar y realizar los pagos.
Tras su aprobación, los pagos se programan automáticamente a través de interfaces de programación de aplicaciones bancarias (API) o archivos de pago seguros, a menudo en coordinación con los sistemas ERP o contables de la organización. La plataforma AP determina qué método de pago se utilizará (ya sea a través de ACH, una plataforma de pago de terceros, un cheque en papel u otro método), cuándo enviar el pago y si debe agruparse junto con pagos similares para mejorar la eficiencia y limitar las tarifas de transacción. Los sistemas AP también pueden automatizar la entrega de avisos de remesas, documentos que notifican a los vendedores que se ha tramitado una factura.
Muchas plataformas de procesamiento de facturas cuentan con sólidas herramientas de gestión y análisis que ayudan a los equipos financieros a realizar un seguimiento de las facturas en cada etapa de su ciclo de vida, solucionar errores y optimizar los flujos de trabajo de procesamiento de facturas desde una ubicación centralizada. Los mecanismos de registro generan un registro de auditoría coherente, lo cual es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa financiera. Las organizaciones también pueden realizar un seguimiento del rendimiento del sistema examinando métricas como las tasas de error y los tiempos de ciclo.
|Procesamiento manual de facturas
|Procesamiento automatizado de facturas
|Captura de facturas
|Los equipos de finanzas recopilan y organizan manualmente las facturas distribuidas en diferentes formatos y entornos
|Las facturas se recopilan y estandarizan de forma autónoma
|Extracción de datos
|Los equipos transcriben los datos de las facturas por su cuenta
|OCR y ML pueden extraer rápidamente datos de facturas digitales
|Validación
|Los equipos cotejan las facturas manualmente
|El sistema de procesamiento de facturas compara automáticamente los valores de los datos y los detalles de la factura
|Ruta de aprobación
|Los equipos identifican manualmente qué gerente debe recibir las facturas caso por caso
|Los sistemas basados en reglas encaminan automáticamente las facturas al gestor correspondiente
|Integración de ERP y contabilidad
|Los equipos envían manualmente los datos de las facturas a los sistemas correspondientes cada vez que se procesa una nueva factura, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan problemas de sincronización
|Sistema de automatización de facturas totalmente integrado con los sistemas ERP y de contabilidad
|Procesamiento de pagos
|Los equipos ejecutan los pagos manualmente introduciendo los detalles del pago
|La plataforma de automatización programa, inicia y optimiza los pagos con una supervisión humana limitada
|Escalabilidad
|Procesar un mayor volumen de facturas requiere más personal y más tiempo
|Los equipos pueden escalar rápidamente la potencia de procesamiento para adaptarse a volúmenes de facturación fluctuantes
|Visibilidad
|Los equipos podrían tener dificultades para mantener la supervisión de las facturas repartidas entre servicios desconectados
|Los estados de las facturas pueden actualizarse en tiempo real y visualizarse a través de una plataforma de supervisión unificada
La tramitación automatizada de facturas tiene por objeto resolver las ineficiencias e imprecisiones que pueden surgir en los flujos de trabajo de tramitación manual. Los beneficios notables incluyen:
Dado que las facturas se mueven de manera eficiente desde el cobro hasta el pago, las organizaciones pueden beneficiarse de los descuentos por pago anticipado, que animan a las organizaciones a pagar las facturas en una fecha anterior a cambio de una tarifa reducida. Al mismo tiempo, la tramitación automatizada de facturas puede reducir o eliminar los retrasos en los pagos, ya que es menos probable que las facturas se pierdan, se extravíen o se retrasen.
Las facturas se enfrentan a menos cuellos de botella a lo largo de su ciclo de vida, y los equipos pueden escalar recursos de manera fluida para adaptarse a volúmenes de facturas fluctuantes. Las organizaciones pueden resolver rápidamente las discrepancias y los errores porque cada factura es fácilmente identificable y rastreable, desde la captura de la factura hasta el pago final.
Con una visibilidad completa y actualizada de los flujos de trabajo automatizados y menos retrasos, las organizaciones pueden forjar relaciones más estrechas con los proveedores. Los mecanismos automatizados de información y documentación reducen el riesgo de disputas sobre pagos, promueven una comunicación más rápida y mejoran la transparencia.
Aunque los humanos siguen supervisando y gestionando las excepciones, los equipos financieros ya no necesitan completar tareas tediosas y repetitivas por sí solos. En cambio, pueden dedicar más tiempo a tareas de optimización y gestión financiera de nivel superior para satisfacer mejor las necesidades empresariales.
La automatización ayuda a reducir el riesgo de error humano mediante el enrutamiento y las notificaciones basadas en reglas. Los equipos también pueden obtener una visión completa de los flujos de trabajo de facturas a través de análisis y herramientas de monitorización, lo que mejora la visibilidad. Las plataformas AP también se integran con la contabilidad general de la organización, lo que ayuda a los equipos a mantener una visión precisa y actualizada del flujo de caja.
Aunque los sistemas automatizados de procesamiento de facturas pueden ayudar a agilizar los flujos de trabajo de automatización, también pueden introducir nuevos retos operativos y revelar lagunas en la ejecución, especialmente durante la fase inicial de implementación. Los obstáculos más comunes incluyen:
Dado que el procesamiento automatizado de facturas afecta múltiples capas de servicios y arquitectónicas, las organizaciones pueden tener dificultades para superar desalineaciones, especialmente al conectar servicios de facturación modernos con sistemas heredados. Los estados de factura no sincronizados pueden producir una representación inexacta de los flujos de caja, los presupuestos y el rendimiento del sistema. Muchas organizaciones recurren a las API, que facilitan el intercambio de datos entre distintos servicios, para ayudar a superar las complejidades de la integración.
A pesar de las innovaciones modernas, las soluciones automatizadas de procesamiento de facturas siguen necesitando cierto grado de supervisión humana para funcionar con precisión y eficacia. Pero las excepciones excesivas pueden abrumar a los equipos y obligarlos a readaptar temporalmente los flujos de trabajo manuales.
Para abordar este problema, algunas plataformas pueden clasificar las excepciones por tipo y gravedad, lo que mejora la velocidad y agilidad de respuesta ante los errores. Las organizaciones también pueden diseñar sólidos pipelines de gestión de excepciones para que los equipos puedan responder a los errores antes de que afecten al rendimiento de todo el sistema.
Las organizaciones deben mantener un registro detallado de las facturas por motivos de cumplimiento y deben ocultar los datos confidenciales de las facturas por motivos de seguridad. Algunos equipos pueden encontrar demasiado arriesgado ceder estas responsabilidades críticas a una plataforma de procesamiento autónoma y, en cambio, prefieren gestionar los flujos de facturas por su cuenta.
Aunque el procesamiento automatizado de las facturas puede ayudar a las organizaciones a ahorrar dinero a largo plazo, los elevados costes de integración iniciales podrían convencer a algunas empresas de aplazar la automatización de las facturas. Este es especialmente el caso de las organizaciones más pequeñas, que pueden encontrar sistemas de automatización innecesariamente complejos para sus flujos de trabajo relativamente sencillos.
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