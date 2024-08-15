El informe Proofpoint’s 2024 Voice of the CISO reveló que tres de cada cuatro (74 %) directores de seguridad de la información y ciberseguridad (CISO) dijeron que el error humano era su principal riesgo de ciberseguridad. Esto revela un crecimiento significativo con respecto al 60 % de los CISO del año pasado que expresaron este sentimiento. El estudio también reveló una brecha importante entre los CISO y la junta directiva. Los miembros de la junta tenían menos probabilidades (63 %) de señalar el error humano que los CISO, lo que demuestra que los CISO deberían centrarse en educar tanto a los líderes como a los empleados.

Varias de las principales causas de los eventos de pérdida de datos en la encuesta estaban relacionadas directamente con los empleados. La principal respuesta (42 %) fue el usuario interno malicioso, como por ejemplo que un empleado hiciera un uso indebido de los datos. Otras razones incluían la actuación maliciosa o delictiva de un empleado (36 %), el robo de credenciales de empleados (33 %) y la pérdida o robo de dispositivos (28 %).

El índice de amenazas de IBM 2024 respalda este hallazgo, indicando que el 30 % de los ataques comienzan con phishing. Sin embargo, los ataques de phishing han disminuido desde 2022, tanto en volumen como en vector de ataque inicial. El informe señala la continua adopción y reevaluación de técnicas y estrategias de mitigación del phishing como una de las razones de la reducción.

Si bien es posible que un humano haya cometido el error que provocó la infracción, no es necesariamente culpa de la persona, excepto en el caso de un (usuario) interno criminal. Las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo en la ciberseguridad, que incluye proporcionar formación para que los empleados puedan aprender prácticas seguras y, al mismo tiempo, establecer procesos que reduzcan el riesgo.