Una integración de aplicaciones crea conectores entre dos o más aplicaciones para que puedan trabajar entre sí.

Al unificar los flujos de trabajo de las aplicaciones y fusionar los datos en tiempo real, la integración elimina los silos de datos y aumenta la eficiencia en toda la organización. Por ejemplo, una empresa puede querer integrar una herramienta de mensajería instantánea como Slack con Salesforce para un seguimiento más rápido y eficiente de los clientes potenciales. Aquí, la integración de aplicaciones permite a los usuarios compartir información de manera fluida entre los dos.

La integración de aplicaciones también es una forma en que las empresas pueden conectar aplicaciones basadas en la nube y SaaS con sistemas heredados y on-premises para que los empleados puedan utilizar herramientas y tecnología más recientes con los sistemas existentes.

Entre los beneficios de la integración de aplicaciones se incluyen los siguientes:

la integración de los datos de dos o más aplicaciones puede reducir el tedioso trabajo de transportar datos de un lado a otro manualmente. Aumento de la funcionalidad: combinar las capacidades de varias aplicaciones, como una aplicación bancaria con una aplicación de contabilidad, hace que el trabajo sea más eficiente, aumenta la productividad y añade valor para el usuario.

combinar las capacidades de varias aplicaciones, como una aplicación bancaria con una aplicación de contabilidad, hace que el trabajo sea más eficiente, aumenta la productividad y añade valor para el usuario. Fomento del intercambio de información: la conexión de aplicaciones en toda la organización elimina los silos que impiden que varios equipos y departamentos compartan ideas. La integración de aplicaciones ayuda a fomentar una cultura de colaboración.

