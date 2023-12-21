A continuación, examinamos dos casos de éxito (la industria de semiconductores y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos) que muestran cómo el trabajo digital puede ayudar a abordar los retos de relocalizar la fabricación en Estados Unidos.

Caso de éxito 1: Semiconductores

La industria de semiconductores ofrece un ejemplo pertinente de retos y soluciones de relocalización que podrían aplicarse. Los semiconductores son componentes esenciales para sectores críticos como la informática y las comunicaciones, pero las interrupciones en la cadena de suministro amenazan la economía mundial.

La cadena de suministro actual de semiconductores es global y compleja, con diseño, fabricación de equipos, producción y ensamblaje en diferentes países. La participación de Estados Unidos en la fabricación ha pasado del 37 % en 1990 a solo el 12 % en la actualidad. Para satisfacer la capacidad para las aplicaciones críticas, EE. UU. necesita añadir alrededor de 18-20 nuevas plantas de fabricación de semiconductores ("fabs"), lo que requerirá entre 70 y 90 000 nuevos empleos, lo que supone un aumento del 50 % con respecto al personal actual. Sin embargo, muchos puestos de trabajo en fabricación de semiconductores están disminuyendo debido a la automatización, mientras que los puestos de ingeniería aumentan. Esto genera la necesidad de mejorar y reciclar las habilidades del personal existente.

Las tecnologías digitales pueden ayudar a abordar los retos laborales en la industria de semiconductores. Las herramientas impulsadas por IA pueden identificar carencias de habilidades y ofrecer programas de formación personalizados para que los empleados adquieran habilidades transversales. La tecnología de gemelos digitales puede simular y optimizar los procesos de producción, reduciendo la necesidad de prototipos físicos y acelerando el desarrollo de nuevos productos. Los robots colaborativos pueden trabajar junto a los trabajadores humanos para realizar tareas repetitivas, lo que permite a los trabajadores humanos centrarse en tareas de mayor valor.

La implementación de tecnologías digitales requiere una inversión inicial, pero puede llevar a una producción más eficiente y rentable en general. Relocalizar la fabricación de semiconductores en EE. UU. también puede reducir los riesgos de la cadena de suministro, mejorar la proximidad a clientes y mercados, y crear un ecosistema de proveedores e innovación. También puede ayudar a abordar la brecha de personal cualificado mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de las cualificaciones del personal existente.

En conclusión, la industria de semiconductores ofrece un ejemplo convincente de cómo la mano de obra digital puede ayudar a abordar los desafíos de relocalizar la fabricación en Estados Unidos. Al aprovechar las tecnologías digitales, las empresas pueden superar los desafíos técnicos, económicos y de personal y lograr beneficios estratégicos.

Caso de éxito 2: Fabricación de baterías para vehículos eléctricos

La fabricación de baterías para vehículos eléctricos en EE. UU. presenta desafíos únicos en personal, tecnología y economía. Sin embargo, como en el ejemplo anterior de la fabricación de semiconductores, estos retos pueden abordarse mediante la adopción de la IA, la automatización y el trabajo digital.

La cadena mundial de suministro de baterías para vehículos eléctricos se centra en gran medida en Asia. Para cumplir sus ambiciosos objetivos de vehículos eléctricos, EE. UU. necesita aumentar la capacidad nacional de fabricación de baterías. Esto requiere una importante expansión de la infraestructura y la capacitación del personal. La automatización puede abordar los desafíos del personal al hacerse cargo de tareas repetitivas, liberando al personal para tareas más complejas. Los gemelos digitales pueden simular el proceso de producción de las baterías, lo que permite probarlas y optimizarlas antes de su implantación real. La implementación de estas tecnologías requiere una importante inversión inicial. Sin embargo, la automatización puede conducir a una producción más eficiente y rentable, lo que permite a los fabricantes estadounidenses competir a nivel mundial. También puede contribuir a reducir los costes de las baterías, un componente importante de los costes totales de los vehículos eléctricos.

La fabricación de baterías para vehículos eléctricos ubicada en Estados Unidos también puede aportar beneficios estratégicos. Puede asegurar la cadena de suministro, reducir la dependencia de proveedores extranjeros, fomentar la innovación, contribuir al crecimiento del empleo y ayudar a cerrar la brecha de habilidades.