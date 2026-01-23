¿Qué es el comercio agéntico?

El comercio agéntico es un enfoque de compra y venta en el que agentes de IA actúan en nombre de consumidores o empresas para investigación, negociar y completar compras, a menudo sin intervención humana directa.
Los agentes de IA son sistemas potenciados por la inteligencia artificialque realizan tareas de forma autónoma diseñando flujos de trabajo con las herramientas disponibles. Mientras que los bots basados en reglas más simples pueden responder a instrucciones programadas, los agentes inteligentes modernos tienen una funcionalidad más amplia: pueden razonar, planificar y actuar en múltiples sistemas y plataformas de IA.
A diferencia de las experiencias tradicionales de comercio electrónico, que requieren que una persona busque manualmente los productos, compare las opciones, lea las reseñas y complete la compra paso a paso, el comercio ágil releva gran parte de ese trabajo a los agentes de IA. En un flujo tradicional, los compradores deben saltar entre pestañas y minoristas para evaluar las opciones e introducir manualmente su información al finalizar la compra.
Con el comercio agéntico, los asistentes de compra con IA recopilan proactivamente los requisitos, escanean varios minoristas en tiempo real, evalúan productos según las preferencias y restricciones del usuario y realizan compras o recomendaciones en nombre del usuario. Esto agiliza el proceso.
El comercio agéntico no se limita a las compras en línea. Es relevante para una amplia gama de experiencias comerciales, incluidos viajes y venta de entradas, suscripciones y servicios digitales, e integraciones físicas minoristas.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El comercio agéntico forma parte de la siguiente fase de integración de la IA generativa (IA gen) en el comercio. Un estudio del IBM Institute for Business Value de 2026 reveló que el 45 % de los consumidores ya utilizan la IA para parte del proceso de compra.
El uso abarca desde la interpretación de reseñas hasta la búsqueda de ofertas, lo que indica que los hábitos de los consumidores están cambiando hacia decisiones de compra en forma de IA. Otra investigación sugiere que el comercio agéntico podría generar entre 3 y 5 billones de dólares a nivel mundial para 20301.
La ola actual está siendo moldeada por los avances de la IA generativa y los ecosistemas, desde los modelos de OpenAI utilizados dentro de los asistentes hasta las integraciones de comercio minorista que tocan cada vez más los mercados como Amazon.
Las generaciones anteriores de IA minorista, como motores de recomendación o chatbots, eran reactivas y requerían indicaciones humanas paso a paso. Los agentes de IA agéntica modernos difieren en tres aspectos:
Mientras que antes la IA comercial se limitaba a responder consultas y hacer sugerencias estáticas sobre productos, los agentes actuales pueden actuar como asistentes de compras, agentes de compras o agentes comerciales. Se pueden integrar en aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Perplexity. Mediante la interacción con el lenguaje natural, hacen coincidir la intención de la consulta con los datos estructurados de los productos y gestionan los pagos y otras tareas en las plataformas de comercio electrónico y los sistemas minoristas físicos.
Estos agentes de compras no se limitan a recomendar un par de zapatos, sino que navegan por las plataformas de comercio electrónico, comparan el precio entre varios minoristas, aplican cupones y completan las compras utilizando métodos de pago preautorizados por los agentes.
A medida que el comercio agéntico continúa evolucionando, también lo harán los comportamientos y expectativas de los consumidores. Hoy en día, los clientes están acostumbrados a acudir a un sitio o plataforma específica para buscar productos o servicios concretos. Pero el comercio por agentes difumina esas líneas y hace que esos mismos productos y servicios sean accesibles para su compra por otros medios.
Por ejemplo, un consumidor podría necesitar volver a pedir un artículo para el hogar, reservar un hotel o renovar una suscripción. En un modelo tradicional, visitarían uno o más sitios web para completar estas tareas. Con el comercio con agentes, pueden pedir ayuda a un agente de IA. El agente completa la transacción a través de una interfaz conversacional o un servicio conectado. El usuario no necesita visitar la página web o la aplicación del minorista.
La adopción también se está acelerando tanto para las empresas como para los consumidores. Muchas startups ofrecen ahora componentes implementables para la orquestación, evaluación y gobierno de agentes. Estos componentes se construyen a menudo sobre marcos de código abierto para facilitar su uso.
El comercio agente suele fluir por varias etapas, conectando la entrada humana con la acción independiente de la IA:
En el centro del comercio agéntico se encuentra la relación usuario-agente. Los usuarios definen objetivos, permisos y restricciones, como límites presupuestarios o preferencias de marca. Por ejemplo, un consumidor podría pedir a un agente de IA: “Encuéntreme una tienda de campaña por menos de 150 dólares y que pueda recibirla el viernes”. El agente de compras interpreta la solicitud, accede a los datos estructurados del producto y aplica filtros basados en el precio, las especificaciones y la disponibilidad de entrega.
Si se hace correctamente, esta interacción puede sentirse menos como un relleno de formularios y más como una conversación guiada que mejora la experiencia del usuario respetando permisos y restricciones.
La IA agéntica va más allá de las herramientas de IA estándar al planificar los flujos de trabajo de varios pasos, llamar a las API externas y ajustar las acciones a lo largo del camino. Esta complejidad permite acciones autónomas como monitorizar los cambios de precios en tiempo real, reordenar el inventario cuando se agota y completar compras sin la aprobación humana repetida. La autonomía suele estar escalonada, de modo que las compras de bajo riesgo están totalmente automatizadas, mientras que las compras sensibles o de alto precio pueden requerir la aprobación humana.
En el ejemplo anterior de una tienda de campaña, el agente autorizado busca en varias bases de datos de minoristas de diferentes proveedores para comparar ofertas en tiempo real. También podría utilizar un protocolo de agente a agente para negociar extras, como artículos agrupados o descuentos de fidelidad.
El comercio agentico hace que el proceso de descubrimiento de productos no consista tanto en buscar o navegar como en alcanzar un objetivo concreto. Los agentes analizan los datos de los productos procedentes de múltiples fuentes. Comparan factores como el precio, la disponibilidad, el tiempo de entrega y las reseñas.
A medida que evolucionan las capacidades agénticas, estos procesos son cada vez más multimodales, lo que significa que incorporan texto, imágenes, historial de usuario y datos estructurados. Este desarrollo está impulsando el interés por la optimización generativa de motores (GEO), que se centra en estructurar el contenido del producto para que los LLM y los agentes puedan interpretarlo. En lugar de optimizar solo para las búsquedas humanas, las marcas ahora necesitan datos de productos legibles por máquinas, atributos estandarizados y metadatos claros para que los sistemas de IA puedan descubrirlos y utilizarlos.
Para que el comercio agéntico funcione a escala, los minoristas y proveedores de servicios deben hacer accesibles sus sistemas a través de interfaces legibles por máquina. Esta accesibilidad suele implicar la exposición de API para catálogos de productos, precios y disponibilidad en tiempo real, junto con políticas de devolución, garantías y otra información.
Estas interfaces permiten la comunicación entre comerciantes y agentes para que los agentes de IA puedan validar inventario y ejecutar compras en nombre del usuario. Cada vez más, esta integración se analiza en términos de estándares emergentes o propuestos, a menudo denominados Agentic Commerce Protocol (ACP). Estas normas pretenden definir la forma en que los agentes de la IA y los comerciantes intercambian este tipo de información estructurada.
Los pagos agénticos son una parte clave del proceso de comercio entre agencias. En los últimos años, las principales plataformas de comercio electrónico y proveedores de pagos han ampliado las capacidades de API para admitir flujos de trabajo de compras automatizados y gestión de suscripciones. Las compras agénticas se completan mediante el uso de sistemas de autenticación delegados, como el Agent Payments Protocol (AP2) de Google, las credenciales tokenizadas listas para la IA de Visa o la integración de Stripe con pago instantáneo en la aplicación en ChatGPT. Estos sistemas de autenticación permiten la transparencia de las transacciones y proporcionan pistas de auditoría para apoyar la detección del fraude.
Una vez que hayan completado una compra, los agentes pueden realizar otras tareas, como el seguimiento de los envíos y la gestión de las devoluciones. También pueden iniciar recomendaciones de productos posventa para accesorios o artículos complementarios que vayan más allá de la venta inicial.
El comercio agéntico ofrece muchos beneficios, entre ellos:
Los agentes de IA pueden ayudar a los consumidores a reducir el tiempo de búsqueda y acelerar la toma de decisiones ofreciéndoles recomendaciones de productos personalizadas basadas en su historial de compras y sus preferencias. Para las empresas, el comercio agéntico ofrece nuevas vías para descubrir productos y el potencial de monetizar las interacciones de los agentes a través de ofertas específicas o paquetes de ofertas.
El comercio agéntico se enfrenta a algunas barreras para su adopción, entre ellas:
Aunque el comercio agéntico se analiza a menudo en el contexto de las compras en línea, sus aplicaciones se extienden a cualquier sección en la que las compras y las transacciones sean complejas, repetitivas o sensibles al tiempo. A medida que los agentes de IA adquieren la capacidad de interactuar directamente con los vendedores y los sistemas de pago, se está explorando el comercio agéntico como capa de coordinación para una amplia gama de actividades comerciales.
Las empresas pueden utilizar el comercio agéntico para automatizar las decisiones de compra, especialmente para las compras rutinarias o de bajo riesgo. Los agentes de IA pueden validar a los proveedores aprobados, negociar precios basados en el volumen y realizar pedidos. En contextos de cadena de suministro, los agentes también podrían responder a las necesidades de inventario o a las interrupciones mediante la búsqueda de proveedores alternativos en tiempo real.
Alrededor del 61 % de los líderes de compras citan los riesgos geopolíticos y de suministro como sus principales preocupaciones, y se espera que para 2028 la mitad de los fabricantes del G2000 pongan en funcionamiento las cadenas de suministro circulares habilitadas para la IA. El comercio agéntico proporciona la capa de transacción y coordinación que lo hace realidad.
En el comercio minorista, el comercio agéntico permite a los agentes de IA gestionar compras recurrentes, comparar precios entre varios minoristas en tiempo real y realizar pedidos basándose en preferencias o restricciones definidas por el usuario. Los agentes pueden coordinar los pedidos en línea con la recogida en la tienda o la entrega local, lo que reduce la fricción entre los canales. Para los minoristas, esta funcionalidad podría desplazar la competencia hacia datos de producto legibles por máquina, disponibilidad y fiabilidad en el cumplimiento, en lugar de solo la visibilidad de la marca.
El comercio por agentes se aplica cada vez más a la gestión de suscripciones digitales, licencias y servicios basados en el uso. Los agentes de IA pueden controlar cuánto se utiliza la suscripción, cancelar los servicios infrautilizados, actualizar los planes cuando se alcancen los umbrales o cambiar de proveedor en función de criterios de precio o rendimiento. Este caso de uso se centra en la optimización posterior a la compra más que en el descubrimiento inicial.
En los viajes y la hostelería, el comercio agéntico admite flujos de trabajo de reserva de principio a fin, incluidos vuelos, alojamiento, transporte terrestre y otros elementos. Los agentes de IA pueden monitorizar los precios, volver a reservar viajes cuando cambian las condiciones y gestionar reembolsos o créditos automáticamente, dentro de límites de aprobación predefinidos.
Las organizaciones que quieran adoptar el comercio agéntico deben:
Los primeros en adoptar el comercio agéntico podrán influir en la forma en que estos sistemas inteligentes de IA gestionan el descubrimiento, la recomendación y la fidelización dentro del ecosistema.
En colaboración con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agéntica basados en la nube para las cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra cómo la IA generativa permite a los líderes de la cadena de suministro abordar los desafíos más difíciles de hoy en día.
Agilice sus flujos de trabajo y recupere su tiempo con la tecnología de automatización de watsonx Orchestrate.
Maximice el valor desde el origen hasta el pago mediante el uso de la IA para mejorar el servicio de atención al cliente e impulsar la eficiencia.
Transforme las experiencias de comercio omnicanal con IA y automatización, haciendo que el comercio sea realmente inteligente.
Transforme las experiencias de comercio omnicanal con IA y automatización, haciendo que el comercio sea realmente inteligente.
1 The agentic commerce opportunity: How AI agents are ushering in a new era for consumers and merchants. McKinsey. Octubre de 2025.