¿Qué es el comercio agéntico?

El comercio agéntico forma parte de la siguiente fase de integración de la IA generativa (IA gen) en el comercio. Un estudio del IBM Institute for Business Value de 2026 reveló que el 45 % de los consumidores ya utilizan la IA para parte del proceso de compra.

El uso abarca desde la interpretación de reseñas hasta la búsqueda de ofertas, lo que indica que los hábitos de los consumidores están cambiando hacia decisiones de compra en forma de IA. Otra investigación sugiere que el comercio agéntico podría generar entre 3 y 5 billones de dólares a nivel mundial para 20301.

La ola actual está siendo moldeada por los avances de la IA generativa y los ecosistemas, desde los modelos de OpenAI utilizados dentro de los asistentes hasta las integraciones de comercio minorista que tocan cada vez más los mercados como Amazon.

Las generaciones anteriores de IA minorista, como motores de recomendación o chatbots, eran reactivas y requerían indicaciones humanas paso a paso. Los agentes de IA agéntica modernos difieren en tres aspectos:

Autonomía : pueden actuar sin constantes intervenciones del usuario, siguiendo marcos y barreras predefinidas.

: pueden actuar sin constantes intervenciones del usuario, siguiendo marcos y barreras predefinidas. Razonamiento : adaptan las recomendaciones y las acciones en función de la evolución de las condiciones, como los cambios de precios o el agotamiento de las existencias.

: adaptan las recomendaciones y las acciones en función de la evolución de las condiciones, como los cambios de precios o el agotamiento de las existencias. Interoperabilidad: se integran en muchas plataformas y flujos de trabajo de IA a través de API abiertas y conectores de código abierto, lo que permite la automatización a través de múltiples sistemas.

Mientras que antes la IA comercial se limitaba a responder consultas y hacer sugerencias estáticas sobre productos, los agentes actuales pueden actuar como asistentes de compras, agentes de compras o agentes comerciales. Se pueden integrar en aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Perplexity. Mediante la interacción con el lenguaje natural, hacen coincidir la intención de la consulta con los datos estructurados de los productos y gestionan los pagos y otras tareas en las plataformas de comercio electrónico y los sistemas minoristas físicos.

Estos agentes de compras no se limitan a recomendar un par de zapatos, sino que navegan por las plataformas de comercio electrónico, comparan el precio entre varios minoristas, aplican cupones y completan las compras utilizando métodos de pago preautorizados por los agentes.

A medida que el comercio agéntico continúa evolucionando, también lo harán los comportamientos y expectativas de los consumidores. Hoy en día, los clientes están acostumbrados a acudir a un sitio o plataforma específica para buscar productos o servicios concretos. Pero el comercio por agentes difumina esas líneas y hace que esos mismos productos y servicios sean accesibles para su compra por otros medios.

Por ejemplo, un consumidor podría necesitar volver a pedir un artículo para el hogar, reservar un hotel o renovar una suscripción. En un modelo tradicional, visitarían uno o más sitios web para completar estas tareas. Con el comercio con agentes, pueden pedir ayuda a un agente de IA. El agente completa la transacción a través de una interfaz conversacional o un servicio conectado. El usuario no necesita visitar la página web o la aplicación del minorista.

La adopción también se está acelerando tanto para las empresas como para los consumidores. Muchas startups ofrecen ahora componentes implementables para la orquestación, evaluación y gobierno de agentes. Estos componentes se construyen a menudo sobre marcos de código abierto para facilitar su uso.