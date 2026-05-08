"Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo": DevOps en Think 2026

En la conferencia IBM Think de este año celebrada en Boston, los responsables de la toma de decisiones de DevOps se reunieron para enfrentarse a la cruda realidad de la TI en 2026: la IA no es solo una parte de su disciplina, es la disciplina.

En la última década, DevOps ha evolucionado para incluir prácticas de observabilidad cada vez más granulares y profundas. La riqueza y el volumen de datos que recopilan estas herramientas requieren potentes soluciones automatizadas, tanto para dar sentido a todo ello como para actuar a partir de las perspectivas que proporcionan los datos.

Pero aunque las herramientas de observabilidad con IA aceleran ese proceso, también amplifican la complejidad, el coste y el riesgo operativo.

En Think, los líderes de DevOps de IBM presentaron nuevas herramientas para superar el marasmo y coordinar la acción en entornos cada vez más complejos.