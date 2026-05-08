"Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo": DevOps en Think 2026

En la conferencia IBM Think de este año celebrada en Boston, los responsables de la toma de decisiones de DevOps se reunieron para enfrentarse a la cruda realidad de la TI en 2026: la IA no es solo una parte de su disciplina, es la disciplina.
En la última década, DevOps ha evolucionado para incluir prácticas de observabilidad cada vez más granulares y profundas. La riqueza y el volumen de datos que recopilan estas herramientas requieren potentes soluciones automatizadas, tanto para dar sentido a todo ello como para actuar a partir de las perspectivas que proporcionan los datos.
Pero aunque las herramientas de observabilidad con IA aceleran ese proceso, también amplifican la complejidad, el coste y el riesgo operativo.
En Think, los líderes de DevOps de IBM presentaron nuevas herramientas para superar el marasmo y coordinar la acción en entornos cada vez más complejos.
Como dijo el CEO de IBM, Arvind Krishna, en el discurso del martes, "los modelos realmente no importan a menos que la base sea correcta", y el pipeline de DevOps en evolución y con IA está destinado a mantener esa base de TI sólida. Algunos puntos clave:
"En los próximos cinco años llegarán a las empresas mil millones de nuevas aplicaciones gracias a la IA generativa", afirmó Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de software de IBM, durante una ponencia el martes, y añadió que "toda aplicación que se contenedorice tendrá cientos, si no miles, de microservicios" gobernados por posiblemente miles de millones de agentes.
"¿Cómo va a tener un plano de control para gestionar esos agentes? ¿Cuál es la comunicación que se va a producir entre esos agentes, quién tiene acceso a ellos? ¿A qué tipo de datos acceden esos agentes?"
Ese mismo día, los líderes de IBM Automation debatieron un nuevo modelo para observar y controlar los sistemas de TI agénticos, inspirados en una simple verdad: la escala y la velocidad de las señales han superado la respuesta humana. La plataforma IBM Concert proporciona una capa operativa compartida entre aplicaciones, infraestructura, redes y seguridad, convirtiendo un océano de datos en una fuente de verdad actualizada continuamente para aplicaciones, infraestructura y sus relaciones.
Concert reúne un conjunto de capacidades de IBM que incluyen IBM Instana, Turbonomic y CloudPak para AIOps, entre muchas otras, que trabajan con las herramientas existentes, no en lugar de ellas, para proporcionar una visión de 360 grados del vertiginosamente complejo entorno empresarial con IA.
Otra herramienta DevOps presentada esta semana promete hacer que Concert sea aún más potente, a través de la visualización de datos en tiempo real: HCP Terraform, impulsada por Infragraph.
Infragraph es una base de datos de gráficos en tiempo real que proporciona a las empresas información sobre infraestructura, aplicaciones, datos y seguridad en un entorno de nube híbrida. Cuando Concert y HCP Terraform con tecnología Infragraph se utilizan juntos, las perspectivas obtenidas por Concert se basan en un gráfico de recursos actualizado continuamente que refleja el estado actual de la infraestructura y las relaciones entre los componentes.
"La operación a escala, eso es lo que importa", dijo Nirmal mientras demostraba las dos herramientas trabajando juntas en el escenario el martes. “Lo ha visualizado usando Infragraph, ha incorporado esos datos a Concert, puede entenderlo, puede decidir, puede actuar.”
Por supuesto, una mayor complejidad conlleva mayores demandas de seguridad, y el equipo de IBM Concert también anunció un nuevo producto destinado a identificar continuamente la exposición dentro de un entorno de TI agéntico. Con IBM Concert Protect y Secure Coder, IBM extiende la gestión continua de la exposición directamente al flujo de trabajo del desarrollador con un bucle simple: detectar la exposición en todos los entornos, evaluar las amenazas con puntuación de riesgos, remediar esas amenazas a través de flujos de trabajo automatizados y luego aprender de esos datos para mejorar la propia plataforma.
Los expertos de IBM también demostraron cómo Instana (la herramienta de observabilidad full stack impulsada por IA agéntica, ahora integrada dentro de Concert como Concert Observe) puede afrontar nuevos retos de complejidad y escalar. Jacob Yackenovich, director de gestión de producto de Instana, presentó el martes cómo IBM Instana ofrece el descubrimiento automático de componentes de IA y visibilidad a través de pilas híbridas, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de la resolución de problemas reactiva a operaciones impulsadas por IA y gobernadas.
Pero aunque la observabilidad es crucial, los sistemas agénticos requieren un tejido más amplio de herramientas de monitorización y operaciones para realizar un seguimiento de su complejidad en tiempo real. El miércoles por la tarde, un panel de Yackenovich de Instana con líderes de Marriott y Honda debatió sobre cómo al combinar la plataforma con herramientas como Ansible para el aprovisionamiento y Concert para la automatización de las operaciones de red, los desarrolladores ahora pueden crear un "tejido de automatización unificado".
Al construir un tejido de herramientas DevOps que trabajan juntas, los equipos de TI pueden coordinar flujos de trabajo deterministas, basados en eventos y agénticos en entornos híbridos a través de un único sistema basado en políticas, lo que garantiza que los sistemas de IA funcionen con el acceso adecuado en el momento adecuado.
En 2026, las empresas necesitan prácticas de DevOps coordinadas, integradas y completas para mantenerse al día con la ola de sistemas y agentes de IA que inundan la pila. Esa sensación de urgencia, por encima de todo, quedó clara este año en Think, junto con un análisis de algunas de las herramientas de IBM diseñadas para hacer frente a ese desafío.
"Por cada acceso humano en una empresa, habrá 120 no humanos que accederán a la empresa", dijo el martes Nirmal, vicepresidente sénior de software.
"¿Cómo va a poner acceso privilegiado? ¿Cuál es su estrategia de IAM [gestión de identidades y accesos]? ¿Cómo va a gestionar las políticas? Por eso se necesita un modelo operativo de IA… Este es el reto al que se enfrentarán las empresas en los próximos cinco años".
"Sin un modelo operativo de IA, no se puede sobrevivir en este mundo".
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