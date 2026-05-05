Presentamos la plataforma IBM Concert: cerrar la brecha entre las perspectivas y la acción

Concert es una plataforma de operaciones agénticas que conecta datos, contexto y acciones en todo su entorno, lo que permite a los equipos pasar de las perspectivas a la acción con mayor rapidez.
Se suponía que la IA simplificaría las operaciones de TI. Sin embargo, ha puesto de manifiesto un problema más profundo: las empresas generan más perspectivas que nunca, pero su capacidad para actuar en consecuencia no ha avanzado al mismo ritmo.
En los entornos híbridos, los equipos confían en herramientas fragmentadas para la observabilidad, la optimización, la seguridad y las operaciones. Cada sistema proporciona señales, pero no un contexto compartido. El resultado es una brecha de ejecución, la creciente división entre lo que los equipos saben y lo que pueden hacer al respecto. Los incidentes siguen tardando demasiado en resolverse. Los costes son más difíciles de predecir. El riesgo se acumula silenciosamente. Y los equipos dedican más tiempo a reunir el contexto que a tomar medidas.
La plataforma IBM Concert está diseñada para cubrir esta brecha.
La plataforma Concert proporciona una capa operativa compartida entre aplicaciones, infraestructura, redes y seguridad.
En lugar de mostrar las señales en herramientas distintas, la plataforma Concert las conecta en un único sistema, en el que los datos, el contexto y las decisiones se alinean en tiempo real.
En su núcleo hay un modelo de datos unificado que ingiere continuamente señales de todo el entorno y relaciones entre sistemas. Esto permite que tanto las personas como la IA:
La plataforma Concert funciona con sus herramientas existentes, no en lugar de ellas. Crea una capa compartida que conecta datos, contexto y flujos de trabajo entre aplicaciones, infraestructura, red, sistemas y operaciones de seguridad, y proveedores. Al reunir estos elementos, la plataforma Concert amplía el valor de lo que ya existe en su entorno en lugar de sustituirlo.
La plataforma Concert reunirá las capacidades del portfolio de IBM en una plataforma modular para las operaciones de TI. Esto incluye:
Por separado, estas capacidades han demostrado su eficacia. Juntas, permitirán crear un sistema coordinado en el que las perspectivas adquiridas en un ámbito sirvan de base para comprender y actuar en otro. El resultado es pasar de reaccionar con herramientas aisladas a operar con una comprensión compartida de todo el sistema, en el que la información, el contexto y la acción se alinean en todos los niveles de la organización de TI para ayudar a mejorar la continuidad del negocio.
Actualmente en fase de previsualización, la plataforma Concert introduce flujos de trabajo agénticos que coordinan la investigación, la toma de decisiones y la ejecución en todos los sistemas, a menudo las herramientas que las organizaciones ya utilizan. Los agentes de Concert:
Los equipos mantienen el control: revisan, aprueban y gobiernan las acciones, mantienen la transparencia, la auditabilidad y el control humano.
La plataforma Concert está diseñada para soportar desafíos operativos comunes:
Concert se creó para correlacionar las señales entre los dominios, identificar la causa raíz, explicar qué ha ocurrido y por qué y a continuación, trabajar junto a los equipos para impulsar la resolución, desde las acciones recomendadas hasta la generación de correcciones propuestas y la coordinación de la revisión y la aprobación a través de los flujos de trabajo existentes.
Concert conecta la demanda de las aplicaciones con el uso de la infraestructura para dejar claro qué es lo que impulsa los costes de la GPU, dónde pueden surgir restricciones y cómo las decisiones sobre los recursos afectan al rendimiento.
Concert compara las definiciones de infraestructura como código con el entorno en vivo para identificar la desviación significativa y priorizar la corrección en función del impacto en las aplicaciones. Cuando se combina con HCP Terraform impulsado por Infragraph, las perspectivas se basan en un grafo de recursos continuamente actualizado que refleja el estado actual de la infraestructura y las relaciones entre los componentes. Esta capa de datos unificada proporciona una visión clara y conectada de lo que existe y de cómo está vinculado, lo que mejora la precisión del análisis y permite una corrección más eficaz. HCP Terraform powered by Infragraph se encuentra actualmente en fase de vista previa.
En todos estos escenarios, Concert ofrece un modelo coherente: contexto compartido, inteligencia coordinada y acción guiada.
La plataforma Concert sustituye los paneles de control estáticos por una interfaz hiperpersonalizada que refleja las condiciones en tiempo real para que los usuarios puedan actuar rápidamente a través de los agentes.
La plataforma Concert está construida para entornos heterogéneos e híbridos y se suministra con un enfoque modular. Las organizaciones pueden:
Esto permite a las organizaciones adoptar la plataforma Concert sin interrupciones, al tiempo que escalan a la adopción en toda la empresa.
La evolución de las operaciones no consiste en añadir más paneles de control o alertas. Se trata de reducir el esfuerzo humano necesario para comprender lo que está ocurriendo y coordinar qué hacer a continuación.
La plataforma IBM Concert introduce un nuevo modelo de operaciones: uno en el que las perspectivas son visibles, el contexto se comparte y la acción se conecta entre los sistemas.
A medida que la IA se convierte en un elemento central de la infraestructura y se gestionan las aplicaciones, plataformas como la de Concert sientan las bases para unas operaciones más autónomas y resilientes, al tiempo que mantienen firmemente el control sobre las personas.
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