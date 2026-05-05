Presentamos la plataforma IBM Concert: cerrar la brecha entre las perspectivas y la acción

Se suponía que la IA simplificaría las operaciones de TI. Sin embargo, ha puesto de manifiesto un problema más profundo: las empresas generan más perspectivas que nunca, pero su capacidad para actuar en consecuencia no ha avanzado al mismo ritmo.

En los entornos híbridos, los equipos confían en herramientas fragmentadas para la observabilidad, la optimización, la seguridad y las operaciones. Cada sistema proporciona señales, pero no un contexto compartido. El resultado es una brecha de ejecución, la creciente división entre lo que los equipos saben y lo que pueden hacer al respecto. Los incidentes siguen tardando demasiado en resolverse. Los costes son más difíciles de predecir. El riesgo se acumula silenciosamente. Y los equipos dedican más tiempo a reunir el contexto que a tomar medidas.

La plataforma IBM Concert está diseñada para cubrir esta brecha.