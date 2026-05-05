Presentamos IBM Concert Secure Coder: incorporar la seguridad desde el momento en que se escribe el código

La IA está acelerando el desarrollo de software y, al mismo tiempo, remodelando la escala y la velocidad del riesgo para la seguridad. A medida que las organizaciones generan más código y adoptan herramientas impulsadas por IA, el número de vulnerabilidades potenciales aumenta más rápido de lo que pueden gestionar los procesos tradicionales. Este cambio está obligando a las empresas a replantearse cómo abordan la seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Esto no es un arranque en frío. Las principales organizaciones, entre ellas IBM, han estado siguiendo de cerca estas tendencias e invirtiendo en automatización, correcciones impulsadas por IA y prácticas de seguridad centradas en los desarrolladores para mantenerse a la vanguardia.

En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica. Concert Protect forma parte de esa nueva plataforma y ayuda a las organizaciones a pasar de prácticas de seguridad fragmentadas a una gestión continua de los riesgos. Sobre esta base, la introducción de IBM Concert Secure Coder amplía estas capacidades directamente a la experiencia del desarrollador, lo que permite a los equipos abordar el riesgo antes y de forma más eficaz.

Los desarrolladores ya no esperan a que se reciban solicitudes de incorporación de cambios, a que se realicen análisis en el proceso de integración ni a que se produzcan incidencias en producción. Ven los riesgos y las correcciones en tiempo real, dentro de su entorno de desarrollo integrado (IDE).