Presentamos IBM Concert Secure Coder: incorporar la seguridad desde el momento en que se escribe el código

En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica.
La IA está acelerando el desarrollo de software y, al mismo tiempo, remodelando la escala y la velocidad del riesgo para la seguridad. A medida que las organizaciones generan más código y adoptan herramientas impulsadas por IA, el número de vulnerabilidades potenciales aumenta más rápido de lo que pueden gestionar los procesos tradicionales. Este cambio está obligando a las empresas a replantearse cómo abordan la seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Esto no es un arranque en frío. Las principales organizaciones, entre ellas IBM, han estado siguiendo de cerca estas tendencias e invirtiendo en automatización, correcciones impulsadas por IA y prácticas de seguridad centradas en los desarrolladores para mantenerse a la vanguardia.
En Think 2026, IBM presentó la nueva plataforma Concert, diseñada para gestionar las operaciones de TI en la era agéntica. Concert Protect forma parte de esa nueva plataforma y ayuda a las organizaciones a pasar de prácticas de seguridad fragmentadas a una gestión continua de los riesgos. Sobre esta base, la introducción de IBM Concert Secure Coder amplía estas capacidades directamente a la experiencia del desarrollador, lo que permite a los equipos abordar el riesgo antes y de forma más eficaz.
Los desarrolladores ya no esperan a que se reciban solicitudes de incorporación de cambios, a que se realicen análisis en el proceso de integración ni a que se produzcan incidencias en producción. Ven los riesgos y las correcciones en tiempo real, dentro de su entorno de desarrollo integrado (IDE).
La seguridad está entrando en una nueva etapa.
La IA puede detectar ahora posibles vulnerabilidades en entornos tecnológicos amplios y complejos a un ritmo que pone a prueba los métodos tradicionales de clasificación y corrección.
Esto no es un fracaso de los equipos de seguridad, sino un reflejo de la rapidez con la que el panorama está evolucionando. Es una señal de que los enfoques tradicionales nunca se diseñaron para el descubrimiento a escala de IA. El reto al que se enfrentan las empresas hoy en día no es la visibilidad. Es acción: decidir lo que importa, coordinar la respuesta y reducir la exposición antes de que el riesgo se convierta en impacto.
En abril de 2026, surgió una señal notable de la rapidez con la que avanzan las capacidades de descubrimiento. El modelo Mythos de Anthropic supuestamente reveló miles de vulnerabilidades previamente desconocidas en los principales sistemas operativos y navegadores, pero menos del 1 % había sido parcheado.
Algunos lo describieron como un "ajuste de cuentas de ciberseguridad", mientras que otros señalaron la creciente brecha entre el descubrimiento y la respuesta.
Pero el descubrimiento por sí solo no es el reto. Lo que más importa es actuar con eficacia a escala. El verdadero desafío es averiguar qué vulnerabilidades son realmente importantes y corregirlas antes de que causen problemas a la empresa.
Para la mayoría de las empresas hoy en día, el problema ya no es encontrar vulnerabilidades; es decidir cuáles son realmente importantes y solucionarlos antes de que interrumpan el negocio.
La IA está acelerando considerablemente el panorama de las vulnerabilidades: se escribe más código a un ritmo más rápido que nunca, se detectan más vulnerabilidades de forma automática y ambas cosas ocurren cada vez más a la velocidad de las máquinas. Sin embargo, la corrección de estas vulnerabilidades sigue avanzando a ritmo humano. La mayoría de las organizaciones ya están gestionando decenas de miles de exposiciones entre herramientas y equipos aislados, confiando en la triaje manual, flujos de trabajo desconectados y puntuaciones de riesgo estáticas.
El resultado es previsible: correcciones lentas, riesgos con gran repercusión que pasan desapercibidos, una deuda técnica en aumento e interrupciones del servicio que se podrían haber evitado. Ahora, añada a ese entorno el descubrimiento impulsado por IA. El problema no es que estas herramientas detecten vulnerabilidades, sino que sobrecargan sistemas que no fueron diseñados para gestionarlas. IBM lo ve de esta manera: la IA puede aumentar drásticamente el volumen de vulnerabilidades que surgen. Concert ayuda a las organizaciones a gestionar esa escala con claridad, priorización y acción automatizada.
Para operar en esta nueva realidad, las empresas necesitan algo más que escáneres. Necesitan un sistema de gestión de la exposición continua. Uno que integre la detección, la priorización y la corrección en un ciclo automatizado y regulado. Eso es precisamente para lo que se diseñó IBM Concert Protect. En lugar de tratar la seguridad como un punto de control de última hora, Concert Protect la convierte en una capacidad continua a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde el código hasta el tiempo de ejecución.
En su núcleo hay un bucle simple pero poderoso:
Con IBM Concert Secure Coder, IBM extiende la gestión de la exposición continua directamente al flujo de trabajo del desarrollador. Secure Coder lleva la detección, la priorización y la corrección en el momento en que se escribe el código, no días o semanas después.
Los desarrolladores ya no esperan a que se reciban solicitudes de incorporación de cambios, a que se realicen análisis en el proceso de integración ni a que se produzcan incidencias en producción. Ven los riesgos y las correcciones en tiempo real, dentro de su IDE. Esto permite al equipo:
Secure Coder no es solo una herramienta de desarrollo. Sirve como último eslabón de un ciclo de vida de gestión continua de la exposición, en el que los riesgos se detectan directamente en el código mientras trabajan los desarrolladores, y luego se correlacionan y priorizan en todo el entorno más amplio con Concert. A partir de ahí, la corrección se automatiza en los oleoductos e infraestructuras, y con el tiempo, las organizaciones pueden medir los resultados y mejorar continuamente su posición de seguridad.
Las herramientas con IA como Mythos representan un importante paso adelante en la búsqueda de vulnerabilidades. Pero la detección es solo el primer paso. Estas herramientas pueden generar volúmenes masivos de hallazgos y sugerir posibles correcciones, pero no pueden validar, priorizar, gobernar y operacionalizar la corrección a escala empresarial.
IBM Concert Protect opera por encima de esa capa. Absorbe hallazgos de cualquier fuente de descubrimiento, ya sea impulsada por IA o tradicional, y los convierte en acciones priorizadas, gobernadas y automatizadas. Esa es la diferencia entre: saber que se tiene un problema de vulnerabilidad y corregirlo realmente a escala.
Algunas de las narrativas más extremas no entienden el punto: el verdadero desafío no es que la IA pueda encontrar más vulnerabilidades, sino que muchas organizaciones aún están evolucionando la forma en que actúan sobre ellas a escala. Este cambio es también una función forzosa, que anima a las organizaciones a modernizar las operaciones de seguridad, a integrar la seguridad en una fase más temprana del desarrollo y a adoptar enfoques más automatizados y orientados a los resultados.
IBM Concert Protect cambia eso. Al integrar la detección, la evaluación y la corrección a lo largo de todo el SDLC, y ahora desde la primera línea de código, Concert transforma la sobrecarga de vulnerabilidades en claridad operativa y acciones automatizadas.
En la era de las amenazas impulsadas por IA, el descubrimiento es solo el comienzo. El siguiente paso es fomentar la resiliencia mediante la automatización, la priorización y la seguridad integrada en el proceso de desarrollo.