Listo o no, se avecina un nuevo boom de aplicaciones. En los próximos tres años, podríamos ver la creación de mil millones (sí, mil millones) de nuevas aplicaciones... y eso es gracias a la IA generativa.

La IA generativa acelera el desarrollo de la aplicación mediante la generación de códigos de IA y la automatización de otros pasos, incluida, sobre todo, la generación de casos de prueba utilizados para verificar la funcionalidad, un proceso que tradicionalmente lleva mucho tiempo.

Las herramientas con IA y los entornos de desarrollo están ayudando a los desarrolladores de aplicación a trabajar mejor, quitándoles tareas rutinarias de encima y liberando ancho de banda para más innovación.

Pero en medio de la anticipación, una advertencia para las empresas: a medida que incorporan más aplicaciones nuevas en los flujos de trabajo cotidianos, se enfrentan a más riesgos si algo sale mal.