Listo o no, se avecina un nuevo boom de aplicaciones. En los próximos tres años, podríamos ver la creación de mil millones (sí, mil millones) de nuevas aplicaciones... y eso es gracias a la IA generativa.
La IA generativa acelera el desarrollo de la aplicación mediante la generación de códigos de IA y la automatización de otros pasos, incluida, sobre todo, la generación de casos de prueba utilizados para verificar la funcionalidad, un proceso que tradicionalmente lleva mucho tiempo.
Las herramientas con IA y los entornos de desarrollo están ayudando a los desarrolladores de aplicación a trabajar mejor, quitándoles tareas rutinarias de encima y liberando ancho de banda para más innovación.
Pero en medio de la anticipación, una advertencia para las empresas: a medida que incorporan más aplicaciones nuevas en los flujos de trabajo cotidianos, se enfrentan a más riesgos si algo sale mal.
En el desarrollo de software, una aplicación resiliente se recupera rápidamente de interrupciones o fallos inesperados, con poco o ningún impacto en la productividad.
Pero, ¿cómo pueden las empresas evaluar si las aplicaciones son resilientes?
La respuesta está en los requisitos no funcionales, o NFR. A diferencia de los requisitos funcionales, que se refieren a lo que debe hacer un sistema, los requisitos no funcionales son criterios para el rendimiento y las capacidades de un sistema.
Al evaluar la resiliencia de las aplicaciones, hay seis tipos de NFR que son los más importantes:
Comprender los requisitos no funcionales clave es solo la mitad del camino; implementar medidas para realizar un seguimiento de los NFR es la otra mitad.
Hoy en día, demasiadas empresas funcionan a ciegas; no hay visibilidad o solo una visibilidad parcial de la posición de resiliencia. Por ejemplo, en un caso reciente, un usuario final intentaba acceder a una aplicación basada en la nube que mostraba una disponibilidad de "cinco 9", lo que significa que estaba disponible en un 99,999 % durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, la aplicación no funcionaba como se esperaba.
Resultó que el culpable era un fallo en la red que suspendía la usabilidad de la aplicación. Tener información sobre la usabilidad, además de la disponibilidad, podría haber ayudado a la empresa a identificar y abordar el fallo rápidamente, salvando la experiencia del usuario final.
La IA podría haberlo evitado.
Por ejemplo, la solución de resiliencia de IBM, IBM Concert, utiliza análisis en tiempo real con IA para evaluar aplicaciones y proporcionar puntuaciones de resiliencia basadas en criterios relacionados con los seis NFR. También proporciona recomendaciones para abordar las cuestiones y puede automatizar la corrección de las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) para una resolución más rápida y reducir el tiempo de inactividad.
A medida que se acerca el auge de las aplicaciones de IA generativa, las empresas no pueden esperar para sacar el riesgo de adoptar nuevas aplicaciones. Una posición de resiliencia eficaz le permite dejar de lado el tiempo de inactividad.
Más información sobre la automatización impulsada por IA para la resiliencia de las aplicaciones modernas en este documento de IDC Spotlight.
Descubra por qué es importante contar con una solución como IBM Concert que utilice la IA para ofrecerle los conocimientos necesarios para optimizar la gestión de las aplicaciones y reducir la carga para los SRE y los desarrolladores.
Agilice la gestión de aplicaciones y obtenga información generada por IA sobre la que pueda actuar utilizando IBM Concert, una plataforma de automatización tecnológica impulsada por IA generativa.
Combine la capacidad de observabilidad full stack con la gestión de recursos de aplicaciones automatizada para resolver los problemas de rendimiento antes de que afecten a la experiencia del cliente.
Descubra los servicios altamente innovadores de IBM para la gestión de entornos complejos, híbridos y multinube.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubre cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.