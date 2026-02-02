Integración de EDI y ERP: buenas prácticas, beneficios y desafíos

Las soluciones EDI permiten la transmisión automática de documentos comerciales electrónicos estandarizados (a menudo denominados mensajes EDI) y datos. EDI se utiliza principalmente como Integración B2B para el intercambio de documentos como facturas, órdenes de compra y avisos de envío, pero también se utiliza entre sistemas internos dispares, como sistemas ERP y CRM.

Los sistemas ERP gestionan y optimizan las funciones, procesos y flujos de trabajo de una organización mediante automatización e integración. Se utilizan para gestionar diversos procesos empresariales, como finanzas, fabricación, compras, gestión de la cadena de suministro, etc.

La integración EDI ERP conecta las plataformas EDI con los sistemas ERP internos para facilitar el flujo automático y fluido de información entre los dos sistemas. Sin esta integración, los datos EDI tendrían que introducirse manualmente en el ERP y en otros sistemas internos (y, a la inversa, desde los sistemas internos en el software EDI).