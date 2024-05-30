El order to cash, también conocido como O2C u OTC, es la totalidad del sistema de procesamiento de pedidos de una empresa. El proceso empresarial comienza en el momento en que un cliente realiza un pedido y continúa hasta que se realiza el pago y se registra en las cuentas por cobrar.
El sistema O2C es crítico para obtener y mantener un flujo de caja saludable. El objetivo del proceso es reducir el tiempo que transcurre entre la recepción de un pedido y el pago a la empresa. Las actividades dentro del sistema O2C pueden afectar directamente a la gestión de la cadena de suministro y a los procedimientos de gestión de inventarios.
El proceso order to cash no debe confundirse con el quote to cash (Q2C o QTC), que es un proceso empresarial más amplio e integral. El Q2C, como su nombre indica, comienza antes del punto de venta e incluye pasos iniciales como la preparación de presupuestos y la personalización de ofertas para satisfacer las necesidades de los clientes.
Una forma más precisa de diferenciarlos es considerar que los procesos O2C están incluidos dentro del proceso Q2C. El Q2C comienza con la intención de compra del cliente y termina con la decisión final sobre el precio. Ahí es donde entra en juego el O2C. El sistema order to cash debe analizarse para garantizar que la empresa busca una optimización y mejora constantes.
El proceso order to cash varía ligeramente en función del tipo de negocio; por ejemplo, si se trata de una plataforma de comercio electrónico o de ventas directas. Sin embargo, en esencia, el proceso es el mismo de principio a fin.
A continuación se muestra el proceso paso a paso del ciclo order to cash:
El sistema de seguimiento de un pedido abarca todo el proceso, desde su inicio hasta su tramitación, y proporciona toda la información necesaria. El sistema de gestión de pedidos (OMS) se encarga de gestionar los pedidos y proporciona transparencia al negocio y al comprador.
Si la empresa realiza ventas a crédito, es importante contar con un proceso de evaluación y aprobación del riesgo financiero del cliente. Esto puede incluir la verificación del historial crediticio de un nuevo cliente o la solicitud de referencias antes de conceder condiciones de pago a crédito.
Este paso consiste en recoger los artículos pedidos, embalarlos y enviarlos al cliente. Si la empresa se dedica a la venta de productos físicos, también deberá gestionar el inventario y el proceso de cumplimiento.
El proceso de envío puede ser complejo y variará en función de la logística del producto. Es necesario realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas y los estándares de rendimiento. Es importante que el equipo de envíos disponga de datos actualizados de la orden de compra y de la tramitación, para que la recogida y la entrega por parte del transportista se realicen a tiempo.
La generación y el pago de facturas es un paso crítico en el proceso O2C. Los clientes reciben las facturas de su pedido, que deben incluir líneas de pedido, detalles sobre el coste por artículo, impuestos y cualquier descuento aplicado al pedido. Este paso da comienzo al proceso de pago. Para que el sistema de facturación sea preciso, es fundamental que el personal del punto de venta recopile correctamente la información, como notas de pedido, costes, condiciones de crédito, fecha del pedido, etc.
Una vez generada la factura y enviado el pedido al cliente, entra en acción el equipo de cuentas por cobrar. Este paso garantiza que el pago se recaude y sea más eficiente mediante la implementación de un proceso de automatización que alerta al equipo sobre las facturas pendientes en momentos predeterminados. El sistema de contabilidad automatizado puede detectar cuándo se cometen errores, por lo que los profesionales de cuentas por cobrar pueden revisar rápidamente los datos y corregir la factura a tiempo.
La forma en que un cliente paga a la empresa por un pedido debe determinarse en el momento de la compra y figurar claramente en la factura. El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria, pago en línea, cheque o cualquier otro método de pago aceptado por la empresa. Para garantizar que se realiza el pago, se proporciona al cliente un número de referencia del pedido que coincide correctamente con el pedido físico. Esto reduce la confusión y contribuye a la satisfacción del cliente, además de evitar problemas con las cuentas por pagar o el libro mayor. También se pueden enviar otros recordatorios de pago, como notificaciones móviles.
Gracias al software integrado, las empresas pueden analizar cada paso del ciclo O2C en tiempo real, supervisar dónde se producen las ineficiencias y determinar en qué parte del proceso obtienen mejores resultados. Un sistema integrado de gestión de datos, como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), es importante para generar informes y analizar datos, de modo que se puedan realizar ajustes en el flujo de trabajo O2C. Al hacer un seguimiento de las métricas clave, una empresa puede optimizar su proceso O2C, eliminar cuellos de botella y satisfacer más pedidos de los clientes.
El crecimiento y desarrollo de una empresa dependen en gran medida de varios factores, especialmente de las relaciones sólidas con los clientes. Un proceso order to cash sólido garantiza que los clientes reciban un servicio óptimo, eficaz y eficiente. Un sistema O2C puede mejorar el flujo de caja y el capital circulante, y también la experiencia del cliente, siempre y cuando todas las partes del proceso O2C funcionen de manera conjunta.
Por otra parte, el proceso O2C es fundamental para la satisfacción del cliente. Es una de las formas más directas en las que un cliente interactúa con una empresa y está directamente relacionado con su rentabilidad general. Un ciclo order to cash exitoso permitirá a los clientes realizar pedidos fácilmente, recibir una factura con el importe que deben pagar y la fecha de vencimiento, y monitorizar la fecha prevista de entrega del pedido mediante notificaciones. La satisfacción de los clientes es una parte fundamental de cualquier negocio exitoso, por lo que es óptimo contar con un sistema de pedidos eficiente que agilice todo el proceso.
El entorno empresarial actual exige que los CFO y los profesionales de las finanzas estén abiertos a aprender nuevos enfoques de gestión financiera. Esto incluye adoptar y aprovechar el poder de la inteligencia artificial (IA). Las innovaciones impulsadas por IA pueden mejorar la calificación crediticia del sistema de pedido a cobro, las decisiones de fijación de precios y ayudar a prevenir los pagos fraudulentos.
Los líderes deberían considerar las nuevas herramientas de Tecnología, como la IA y la IA generativa, como una forma de mejorar los procesos financieros y optimizar los costos operativos de sus negocios. En lo que respecta específicamente al proceso order to cash, la IA generativa puede recuperar efectivo mediante la validación de las reclamaciones y deducciones de los clientes, lo que puede reducir la pérdida de ingresos entre un 60 % y un 70 %. Una mejora del rendimiento como esta puede suponer un importante impulso para los resultados de una empresa si los equipos financieros reciben formación para utilizar la tecnología de forma responsable.
Mejorar el proceso order to cash es importante para los flujos de caja y para el éxito general de todos los pedidos de venta. A continuación, se presentan cuatro buenas prácticas para optimizar el ciclo O2C.
En lugar de adoptar un enfoque macro del ciclo O2C, intente analizarlo paso a paso. Vea cómo funciona cada paso del ciclo y cómo se relaciona con el proceso completo.
Empiece por los objetivos más fáciles de alcanzar o por las áreas problemáticas más comunes del ciclo O2C. Céntrese en las áreas que ofrecen el mayor rendimiento con el menor esfuerzo necesario.
Los clientes y el personal de su empresa son una parte crucial del éxito de su proceso O2C. Escuche las quejas de los clientes y observe si hay ciertos patrones que se repiten, o preste atención a los problemas recurrentes a los que se enfrentan los empleados del almacén.
Las nuevas tecnologías, como el software como servicio (SaaS), pueden automatizar la gestión de procesos empresariales como el ciclo O2C. Esto puede dar lugar a una mejora del flujo de caja y de la eficiencia operativa. Si bien el software ERP puede proporcionar una plataforma unificada para todas las aplicaciones empresariales, lo que agiliza todo el proceso O2C.
El quote to cash es un sistema más amplio con más pasos iniciales previos al pedido, mientras que el O2C comienza en el punto de venta.
El paso de facturación en O2C se refiere a la solicitud de pago por parte del cliente. Esto suele hacerse a través de una factura.
Entre los procesos habituales se incluyen la gestión de pedidos, la gestión de créditos, la tramitación de pedidos, el envío de pedidos, la facturación a clientes, las cuentas por cobrar, el cobro de pagos y la gestión de datos e informes.
Procure to pay y order to cash gestionan las solicitudes de compra o de servicio. Sin embargo, la adquisición al pago se centra específicamente en el procesamiento de pedidos realizados por la empresa dentro de la organización.
Las cuentas por cobrar son el paso dentro del proceso O2C centrado en documentar la compra del cliente y garantizar que se cobra el pago.
El proceso O2C se vuelve más complejo a medida que aumenta el volumen de ventas y requiere que una empresa se mantenga al tanto de cada paso del proceso. El efecto bola de nieve influye mucho en el éxito de un proceso O2C. Por ejemplo, si un cliente se retrasa en el pago de una factura, la empresa podría verse privada de parte de su capital y esto podría repercutir en la nómina de los empleados.
Los clientes quieren confiar en la empresa a la que compran, y viceversa. Un proceso O2C transparente y eficaz puede garantizar una experiencia de compra casi perfecta y un proceso de servicio de atención al cliente simplificado. Además de los clientes, los empleados también se benefician de un sistema O2C automatizado, ya que les libera de tareas rutinarias y les permite dedicar más tiempo a proyectos estratégicos.
