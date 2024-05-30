El sistema O2C es crítico para obtener y mantener un flujo de caja saludable. El objetivo del proceso es reducir el tiempo que transcurre entre la recepción de un pedido y el pago a la empresa. Las actividades dentro del sistema O2C pueden afectar directamente a la gestión de la cadena de suministro y a los procedimientos de gestión de inventarios.

El proceso order to cash no debe confundirse con el quote to cash (Q2C o QTC), que es un proceso empresarial más amplio e integral. El Q2C, como su nombre indica, comienza antes del punto de venta e incluye pasos iniciales como la preparación de presupuestos y la personalización de ofertas para satisfacer las necesidades de los clientes.

Una forma más precisa de diferenciarlos es considerar que los procesos O2C están incluidos dentro del proceso Q2C. El Q2C comienza con la intención de compra del cliente y termina con la decisión final sobre el precio. Ahí es donde entra en juego el O2C. El sistema order to cash debe analizarse para garantizar que la empresa busca una optimización y mejora constantes.