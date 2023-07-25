Los equipos deDevOps, SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio), plataforma, ITOps y desarrollo están bajo presión para mantener el rendimiento de las aplicaciones mientras operan de forma más rápida e inteligente que nunca. Un área que ha experimentado avances significativos en los últimos años es la observabilidad. Ha revolucionado la forma en que los equipos de TI abordan la prevención de incidentes.
Sin embargo, persisten algunos conceptos obsoletos que limitan la productividad y el éxito de los equipos modernos de ingeniería de software.
En esta entrada de blog, arrojaremos luz sobre un mito en torno a la observabilidad: "Puede omitir la monitorización y confiar en los registros".
En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
La respuesta rápida es que los registros pueden ser tediosos, propensos a errores y lentos debido a su naturaleza manual. Aunque los registros se han utilizado durante mucho tiempo para comprender el comportamiento del sistema, han sido menos útiles cuando los equipos necesitan resolver problemas o realizar ajustes en tiempo real. Por ejemplo, en entornos de producción, control de calidad o ensayo, ejecutar el modo de depuración plantea desafíos con los registros. Sin la instrumentación adecuada en la ubicación precisa con los datos necesarios de antemano, es imposible realizar cambios en tiempo real u observarlos en acción. Eso significa un esfuerzo manual significativo que implica no solo implementar el código, sino también reconstruir el contexto mientras se examina simultáneamente el código real.
El uso de registros para rastrear transacciones individuales (como se hizo con los registros de solicitudes de servidores web monolíticos) generalmente significa que debe tener en cuenta los gastos de las tasas de transacción de la aplicación, todos los microservicios, la red y el almacenamiento, y las semanas de retención de datos. Por supuesto, todo esto equivale a demasiado dinero.
No es necesario mirar los registros cuando existen soluciones avanzadas de observabilidad que ofrecen una hoja de ruta exacta para los problemas.
La conclusión es que usar solo registros significa que va demasiado lento. La monitorización de sus sistemas es crítico, y ahora existen soluciones avanzadas que proporcionan capacidades de monitorización en tiempo real que incorporan la combinación perfecta de datos de monitorización, rastreos e información de registro. Estas soluciones no solo consumen toda la información crítica, sino que también capturan automáticamente todos los demás datos críticos necesarios. La observabilidad en tiempo real elimina la necesidad de información de registro extensa, que presentaba varios desafíos, como la depuración y la localización de las causas raíz de los problemas. Además, el coste de almacenar los registros de transacciones requiere un gran esfuerzo analítico para comprender todos los datos.
Si bien las herramientas de monitorización alguna vez se consideraron fundamentales para rastrear transacciones individuales, se enfrentan a desafíos importantes en un entorno de microservicios. Chris Farrell, vicepresidente de Automation Value Services de IBM, describió recientemente cómo ha evolucionado el panorama de la observabilidad en su artículo de LinkedIn, "Logging is the New Floppy Disk".
La observabilidad en tiempo real surge como un factor fundamental para impulsar un desarrollo eficiente, una resolución proactiva de problemas y una supervisión eficaz. Al pasar de una dependencia generalizada de los registros a la observación en tiempo real, las organizaciones pueden desbloquear beneficios significativos. Las plataformas de observabilidad avanzada consumen selectivamente datos críticos, aprovechando las métricas de rendimiento, los datos de configuración y los eventos directamente de los sistemas que se monitorizan.
La monitorización en tiempo real proporciona conocimiento oportuno que el análisis de registros tradicional no proporciona. La implementación de soluciones de análisis y transmisión en tiempo real ayuda a mejorar la observabilidad al permitir una monitorización y alertas oportunas.
El tiempo real se refiere a la capacidad de capturar y procesar datos instantáneamente, proporcionando conocimiento y visualización inmediatas. En el contexto de la observabilidad, las capacidades en tiempo real ofrecen un enfoque más moderno que aporta numerosas ventajas.
Aunque las métricas, los registros y los rastreos son componentes importantes, no son más que detalles de implementación dentro de una estrategia más amplia. De ahí la necesidad de centrar nuestra atención en la utilización eficaz de diversos tipos de datos y explorar nuevas dimensiones de observabilidad. La observabilidad en tiempo real puede mejorar significativamente los procesos de desarrollo y los resultados operativos. Al adoptar este enfoque, las organizaciones pueden experimentar lo siguiente:
Es hora de redefinir la observabilidad y aprovechar el poder de la información en tiempo real para impulsar la innovación y la excelencia operativa.
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Esté atento a nuestro próximo blog, donde desmontamos otro mito común sobre la observabilidad. Esta vez, desafiaremos la noción de que la observabilidad solo es valiosa para los SRE. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplias que le esperan.
