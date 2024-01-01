Soluciones de análisis en la nube

Encuentre con rapidez conocimientos nuevos e inesperados y obtenga resultados que cambien su negocio
Reunión de negocios cerca de la línea de producción de una imprenta
Tome decisiones más inteligentes

Los servicios de análisis en IBM Cloud pueden implementarse en la nube, de forma local o en entornos híbridos. Las soluciones de IBM Cloud, que incorporan capacidades de inteligencia a través del machine learning (ML), le permiten analizar con facilidad los datos y crear modelos de ML que pueden implementarse en aplicaciones cognitivas. Combine estos servicios para revelar conocimientos.
Conecte equipos de todas las funciones

Colabore en equipos de todas las funciones para acceder a todos los datos de confianza y a las mejores tecnologías de su clase.
Descubra nuevos conocimientos a partir de los datos

Utilice varias tecnologías de análisis para aprender de los datos y obtener nuevas respuestas para su negocio.
Acelere la entrega de conocimientos

Ofrezca rápidamente nuevos conocimientos a su empresa y mejórelos de forma continua mediante una rápida iteración.
IBM Analytics Engine
Volvamos a centrarnos en el análisis. Separe la computación del almacenamiento para crear, escalar y mantener de forma flexible sus aplicaciones de análisis.
Apache Spark
Este motor de proceso de datos de código abierto está diseñado para grandes conjuntos de datos. Obtenga la velocidad, escalabilidad y programabilidad necesarias para el big data.
IBM Information Server on Cloud
Aporte flexibilidad y escalabilidad a su estrategia de información empresarial. Con Infosphere podrá transformar, gobernar y ofrecer datos de confianza.
IBM Master Data Management on Cloud
Confíe, gobierne y actúe sobre sus datos con la extensibilidad de modelos de implementación flexibles. Aumente la velocidad, reduzca los costes y consiga un tiempo de obtención de valor más rápido.
IBM Streams
Descubra conocimientos en tiempo real a partir de una serie de datos de streaming que incluyen texto no estructurado, vídeo y mucho más. Convierta volúmenes y variedades en rápido movimiento en conocimiento.
Obtención de conocimientos vitales en la UCI

El Emory University Hospital se asoció con IBM y el business partner de IBM Excel Medical Electronics para recopilar y analizar los datos de los pacientes de la UCI casi en tiempo real, lo que permite obtener conocimientos que salvan vidas hasta un 95 % más rápido.
Descubra cómo podemos ayudarle en sus análisis

Empiece a actuar sobre la base de los conocimientos adquiridos e integre la inteligencia en sus procesos empresariales.

