Soluciones de análisis en la nube

Los servicios de análisis en IBM Cloud pueden implementarse en la nube, de forma local o en entornos híbridos. Las soluciones de IBM Cloud, que incorporan capacidades de inteligencia a través del machine learning (ML), le permiten analizar con facilidad los datos y crear modelos de ML que pueden implementarse en aplicaciones cognitivas. Combine estos servicios para revelar conocimientos.
Colabore en equipos de todas las funciones para acceder a todos los datos de confianza y a las mejores tecnologías de su clase.
Utilice varias tecnologías de análisis para aprender de los datos y obtener nuevas respuestas para su negocio.
Ofrezca rápidamente nuevos conocimientos a su empresa y mejórelos de forma continua mediante una rápida iteración.
El Emory University Hospital se asoció con IBM y el business partner de IBM Excel Medical Electronics para recopilar y analizar los datos de los pacientes de la UCI casi en tiempo real, lo que permite obtener conocimientos que salvan vidas hasta un 95 % más rápido.
Empiece a actuar sobre la base de los conocimientos adquiridos e integre la inteligencia en sus procesos empresariales.