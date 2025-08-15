watsonx BI: conocimientos procesables en cuestión de segundos

Aproveche al máximo sus datos con el descubrimiento de conocimiento conversacional. Tome decisiones más inteligentes y rápidas.

Solicite una demo en directo Véalo en acción
Panel de control de Watsonx Business Intelligence con diversos gráficos y diagramas.

Buenos datos. Mejores conocimientos. Grandes decisiones.

Vea nuestra visión de la IA generativa en la inteligencia empresarial
Adquiera conocimientos Defina los datos Implemente al instante

El futuro de la BI: agentes generativos en acción

Cómo la IA generativa está impulsando la toma de decisiones empresariales más inteligentes

Consiga el informe de IDC

Ponga watsonx BI a trabajar

Marketing Ventas Operaciones Finanzas
Aproveche todo el potencial de sus datos
Acceda a conocimientos precisos y explicables

Obtenga conocimientos detallados en cuestión de segundos y acelere la toma de decisiones.
Menos tiempo de preparación. Más tiempo de trabajo.

Reduzca drásticamente el tiempo de preparación con la automatización semántica y la generación de métricas.
Consistencia de los datos entre equipos

Obtenga conocimientos fiables basados en su lógica empresarial y regidos por sus métricas.
Aumente el ROI de sus herramientas

Continúe utilizando sus herramientas actuales sin interrumpir los procesos.
Cómo comprar

Inscríbase en la lista de espera para que le contactemos cuando watsonx BI esté disponible.

 

Estaremos pendientes de los recursos y nos pondremos en contacto con usted cuando su analista de negocio y su asesor estén disponibles.

 
Dé el siguiente paso

Descubra cómo watsonx BI puede ayudarle a obtener conocimientos procesables a partir de sus datos y acelerar la toma de decisiones empresariales.

 Solicite una demo en directo