IBM Data and AI reconocida en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

IBM Data and AI ha sido reconocida en 3 categorías:

Almacenes de datos para aplicaciones de próxima generación con IA Plataformas de análisis multinube e inteligencia empresarial Inteligencia artificial y machine learning

Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de asesoramiento y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de la IA e impulsar resultados empresariales medibles con soluciones de confianza y preparadas para la empresa.

"El paso a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la toma de decisiones", afirmó R "Ray" Wang, CEO y fundador de Constellation Research. "Desde lakehouses de datos hasta análisis multinube, plataformas de BI e IA y ML, los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes".