IBM Data and AI reconocida en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

Constellation Research ha publicado sus ShortLists del tercer trimestre de 2025, destacando los proveedores y soluciones que los líderes empresariales y de TI deben tener en cuenta para mantenerse a la vanguardia en el panorama digital actual en rápida evolución.
IBM Data and AI ha sido reconocida en 3 categorías:
Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de asesoramiento y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de la IA e impulsar resultados empresariales medibles con soluciones de confianza y preparadas para la empresa.
"El paso a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la toma de decisiones", afirmó R "Ray" Wang, CEO y fundador de Constellation Research. "Desde lakehouses de datos hasta análisis multinube, plataformas de BI e IA y ML, los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes".
Reconocido en la lista de 2025 de lakehouses de datos para aplicaciones de próxima generación con IA
watsonx.data es el lakehouse de datos abierto e híbrido de IBM para la IA y la analítica empresarial. Unifica los datos estructurados y no estructurados en las nubes o en las instalaciones para ofrecer datos más fiables para la IA. Con gobierno y control de acceso integrados, fácil de escalar y automatizar la ingesta, preparación y recuperación de datos para potenciar las aplicaciones de IA generativa .
Así es como se compara con los criterios de Constellation:
Reconocido en la ShortList de plataformas multinube de análisis e inteligencia empresarial de 2025
Apenas un mes después de su lanzamiento, watsonx BI ha sido nombrada una de las 7 soluciones destacadas en la Constellation ShortList para plataformas de análisis e inteligencia empresarial multinube. Reconocida como una de las 7 soluciones más destacadas, watsonx BI está ayudando a las empresas a afrontar los retos del BI moderno con escalabilidad de nivel empresarial, gobierno de confianza y perspectivas impulsadas por la IA.
Así es como se compara con los criterios de Constellation:
Reconocido en la ShortList de inteligencia artificial y machine learning de 2025
IBM watsonx.ai permite a las empresas desarrollar, implementar y escalar aplicaciones de IA generativa y ML en un estudio de desarrollo unificado. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de seleccionar y personalizar cualquier modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas prediseñadas, personalizadas y de código abierto, beneficiarse de los marcos líderes y utilizar opciones de implementación híbrida para la nube y en las instalaciones, lo que permite una experimentación rápida y acelera el tiempo de obtención de valor para el negocio.
Entre los aspectos más destacados de los criterios de preselección de Constellation se incluyen:
La inclusión de IBM en tres Constellation ShortLists destaca su enfoque diferenciado de la IA de confianza y de nivel empresarial. Juntos, watsonx.data, watsonx BI y watsonx.ai proporcionan la base para que las organizaciones modernicen las plataformas de datos, operacionalicen la IA y escalen la adopción de forma responsable. Descubra cómo watsonx puede ayudar a su empresa a desbloquear una IA de confianza a escala: