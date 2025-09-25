Herramientas de análisis

IBM Data and AI reconocida en la Constellation ShortList del tercer trimestre de 2025

Autores

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research ha publicado sus ShortLists del tercer trimestre de 2025, destacando los proveedores y soluciones que los líderes empresariales y de TI deben tener en cuenta para mantenerse a la vanguardia en el panorama digital actual en rápida evolución.

IBM Data and AI ha sido reconocida en 3 categorías:

  1. Almacenes de datos para aplicaciones de próxima generación con IA
  2. Plataformas de análisis multinube e inteligencia empresarial
  3. Inteligencia artificial y machine learning

Estos reconocimientos de Constellation Research, una empresa líder de asesoramiento y análisis con sede en Silicon Valley que destaca a los proveedores relevantes para los primeros usuarios, subrayan el compromiso de IBM de ayudar a las empresas a modernizar sus estrategias de datos, escalar la adopción de la IA e impulsar resultados empresariales medibles con soluciones de confianza y preparadas para la empresa.

"El paso a la era de la IA requiere una mentalidad de datos para la toma de decisiones", afirmó R "Ray" Wang, CEO y fundador de Constellation Research. "Desde lakehouses de datos hasta análisis multinube, plataformas de BI e IA y ML, los analistas de Constellation han reconocido a IBM por ofrecer las soluciones que piden los clientes".

Reconocimiento en 3 categorías

IBM watsonx.data

Reconocido en la lista de 2025 de lakehouses de datos para aplicaciones de próxima generación con IA

watsonx.data es el lakehouse de datos abierto e híbrido de IBM para la IA y la analítica empresarial. Unifica los datos estructurados y no estructurados en las nubes o en las instalaciones para ofrecer datos más fiables para la IA. Con gobierno y control de acceso integrados, fácil de escalar y automatizar la ingesta, preparación y recuperación de datos para potenciar las aplicaciones de IA generativa .

Así es como se compara con los criterios de Constellation:

  • Capacidades de desarrollo de aplicaciones para la próxima generación de aplicaciones: integre de manera fluida y unifique datos no estructurados y estructurados a través de diferentes fuentes y formatos para ofrecer datos más fiables para aplicaciones de IA generativa
  • Bases de datos transaccionales y analíticas, nativas y/o de terceros: watsonx.data soporta de forma nativa tanto bases de datos transaccionales como analíticas sin necesidad de complejos procesos ETL. Con capacidades integradas de data fabric, automatice y escale para diferentes tipos de cargas de trabajo, optimice el rendimiento de los precios con múltiples motores de consulta adaptados.
  • Acceso y seguridad, cumplimiento y controles de gobierno: con un gobierno y unos controles de acceso centralizados, comparta datos en toda la empresa sin fugas de datos ni problemas de cumplimiento desde los sistemas de origen de los documentos hasta el agente o la aplicación de IA final.

IBM watsonx BI

Reconocido en la ShortList de plataformas multinube de análisis e inteligencia empresarial de 2025

Apenas un mes después de su lanzamiento, watsonx BI ha sido nombrada una de las 7 soluciones destacadas en la Constellation ShortList para plataformas de análisis e inteligencia empresarial multinube. Reconocida como una de las 7 soluciones más destacadas, watsonx BI está ayudando a las empresas a afrontar los retos del BI moderno con escalabilidad de nivel empresarial, gobierno de confianza y perspectivas impulsadas por la IA.

Así es como se compara con los criterios de Constellation:

  • Conocimientos impulsados por IA en todas las fuentes: watsonx BI, un servicio nativo de la nube creado para una escala elástica y un acceso controlado, lleva el análisis allí donde viven los datos, ofreciendo un rendimiento más rápido y una seguridad coherente en todos los entornos.
  • Integración y automatización de datos: los conectores integrados y la interpretación de metadatos enriquecen los datos y automatizan la creación de métricas, acelerando el camino de los datos sin procesar a conocimiento que se puede ejecutar.
  • Análisis multimodal: desde paneles de control hasta consultas en lenguaje natural y instrucciones impulsadas por IA generativa, los usuarios obtienen conocimientos conversacionales y contextualmente al instante.
  • Integración de IA/ML: admite múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño y basa la IA generativa en datos empresariales gobernados, dando a los administradores de datos control sobre las definiciones de métricas y el uso de modelos.
  • Capa semántica gobernada: una capa semántica centralizada y un catálogo de métricas garantizan definiciones coherentes, una lógica de consulta transparente y una colaboración segura y basada en roles entre equipos.

IBM watsonx.ai 

Reconocido en la ShortList de inteligencia artificial y machine learning de 2025

IBM watsonx.ai permite a las empresas desarrollar, implementar y escalar aplicaciones de IA generativa y ML en un estudio de desarrollo unificado. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de seleccionar y personalizar cualquier modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas prediseñadas, personalizadas y de código abierto, beneficiarse de los marcos líderes y utilizar opciones de implementación híbrida para la nube y en las instalaciones, lo que permite una experimentación rápida y acelera el tiempo de obtención de valor para el negocio.

Entre los aspectos más destacados de los criterios de preselección de Constellation se incluyen:

  • Proporciona una infraestructura escalable basada en la nube: un estudio unificado de desarrollo de IA y ML que ofrece escalabilidad de aplicaciones para implementaciones híbridas y multinube.
  • Admite varios tipos de modelos: Model Gateway proporciona acceso a modelos fundacionales de IBM® Partner+, partners y terceros con opciones de ajuste avanzadas, generación de datos sintéticos y métodos de implementación flexibles para casos de uso de IA y ML.
  • Admite la automatización de procesos: AutoAI para RAG y machine learning automatizan el proceso de creación de modelos RAG y ML para agilizar el entrenamiento, la optimización y la implementación de modelos en una experiencia de IU.

