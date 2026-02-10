Licencias de subcapacidad (capacidad de virtualización)

Con el lanzamiento de IBM Passport Advantage v11, para todos los clientes nuevos a partir del 1 de febrero de 2023 y para los clientes existentes a partir del 1 de mayo de 2023, las políticas de informes de subcapacidad que antes solo se aplicaban a los productos elegibles implementados en PVU y métricas de RVU ahora se aplican a los implementados en la métrica VPC.



Aviso previo de actualización de políticas de VPC: 13 de julio de 2022

A partir del 10 de mayo de 2022, IBM exigirá que todas las licencias de software Virtual Processor Core (VPC) que utilicen licencias de subcapacidad implementen la herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) u otras herramientas validadas y aprobadas. Ya no se permitirá el recuento manual de la capacidad.

Los términos de licencia de contenedores no están incluidos en este cambio de política.

Acción requerida del cliente

Para hacer uso de la subcapacidad del software que utiliza la métrica del núcleo del procesador virtual (VPC), el cliente acepta: 1) instalar y configurar la versión más reciente de la herramienta de métricas de licencia de IBM (ILMT) u otra herramienta validada y aprobada en un plazo de 90 días a partir de la publicación de esta carta (y antes del 1 de enero de 2023), y/o la primera implementación del producto VPC basado en subcapacidad del cliente; 2) instalar sin demora cualquier actualización de ILMT que esté disponible; y 3) recopilar datos de implementación para cada uno de dichos EP (productos elegibles).

ILMT (u otra herramienta aprobada por IBM) debe estar instalada para todos los productos de subcapacidad. (Ya no es válido: consulte la actualización de la política de febrero de 2023).

El incumplimiento de lo anterior implicará que se cobre por debajo de su capacidad máxima por el número total de núcleos de procesador físicos activados y disponibles para su uso en el servidor.

Si tiene preguntas sobre lo que esto significa para sus implementaciones de software, póngase en contacto con su representante de IBM.