Licencias de subcapacidad (capacidad de virtualización)

La licencia por subcapacidad te permite licenciar un producto de software elegible por menos de la capacidad total de tu servidor o grupo de servidores. Proporciona la granularidad de licencias necesaria para aprovechar diversas tecnologías de virtualización y chips multinúcleo.
Los términos de las licencias de software de subcapacidad están documentados en los acuerdos internacionales Passport Advantage y Passport Advantage Express (IPAA).
A continuación se muestra un resumen de los requisitos de licencia de subcapacidad.
Los clientes que obtengan productos de subcapacidad elegibles para su uso en un entorno de virtualización elegible deben obtener derechos suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados* puestos a disposición o gestionados por el Programa, según se define de acuerdo con las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y
Nota: La implementación de la configuración de ILMT Lite con ILMT Disconnected Scanner está preaprobada cuando el número de máquinas virtuales/LPAR objetivo en el ámbito de la capacidad de virtualización es inferior a 5000 (cinco mil).
En lugar de ILMT, se utilizan herramientas validadas aprobadas
Consulte la página Herramientas aprobadas y las secciones relacionadas para obtener más información.
* Un núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador que está disponible para su uso en un servidor físico o virtual, independientemente de si la capacidad del núcleo del procesador puede estar o está limitada a través de virtualización, comandos del sistema operativo, configuración del BIOS o restricciones similares.
*Visite Licencias de contenedores para obtener información sobre los requisitos de elegibilidad e informes para las licencias de contenedores.
Todos los productos basados en núcleos (incluidos aquellos dentro de programas agrupados) que utilizan las métricas que se enumeran a continuación en la columna de la izquierda son compatibles con las licencias de subcapacidad. Los requisitos de IBM License Metric Tool para cada métrica se enumeran a la derecha.
|Métrica*
|ILMT Obligatorio**
|1. Unidad de valor del procesador (PVU)
Sí
|2. Unidad de valor de recursos:
núcleo de procesador activado gestionado (RVU MAPC)
Sí
|3. Núcleo de procesador virtual (VPC)
Sí (consulte el cambio en la política de VPC a continuación)
Actualizado el 10 de mayo de 2022
*Para definiciones de métricas de PVU, RVU y VPC, por favor consulte Métricas de licencia comúnmente usadas.
**La herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) permite hacer un seguimiento de las licencias para la métrica "Instalación" de forma inmediata, así como para otras métricas diversas, programa por programa.
Los dispositivos virtuales (como OVA arrancados desde VMware ESXi) son compatibles mediante licencias de subcapacidad. Todos los cómputos deben cargarse utilizando las reglas de recuento de subcapacidades. Estos entornos deben utilizar sistemas operativos y tecnologías de virtualización elegibles, así como herramientas aprobadas (por ejemplo, ILMT) según los requisitos estándar de subcapacidad. El soporte para los escáneres ILMT se realiza producto por producto. Consulte la documentación de su producto o con su representante de IBM para asegurarse de que sus dispositivos virtuales son compatibles.
Con el lanzamiento de IBM Passport Advantage v11, para todos los clientes nuevos a partir del 1 de febrero de 2023 y para los clientes existentes a partir del 1 de mayo de 2023, las políticas de informes de subcapacidad que antes solo se aplicaban a los productos elegibles implementados en PVU y métricas de RVU ahora se aplican a los implementados en la métrica VPC.
Aviso previo de actualización de políticas de VPC: 13 de julio de 2022
A partir del 10 de mayo de 2022, IBM exigirá que todas las licencias de software Virtual Processor Core (VPC) que utilicen licencias de subcapacidad implementen la herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) u otras herramientas validadas y aprobadas. Ya no se permitirá el recuento manual de la capacidad.
Los términos de licencia de contenedores no están incluidos en este cambio de política.
Acción requerida del cliente
Para hacer uso de la subcapacidad del software que utiliza la métrica del núcleo del procesador virtual (VPC), el cliente acepta: 1) instalar y configurar la versión más reciente de la herramienta de métricas de licencia de IBM (ILMT) u otra herramienta validada y aprobada en un plazo de 90 días a partir de la publicación de esta carta (y antes del 1 de enero de 2023), y/o la primera implementación del producto VPC basado en subcapacidad del cliente; 2) instalar sin demora cualquier actualización de ILMT que esté disponible; y 3) recopilar datos de implementación para cada uno de dichos EP (productos elegibles).
ILMT (u otra herramienta aprobada por IBM) debe estar instalada para todos los productos de subcapacidad. (Ya no es válido: consulte la actualización de la política de febrero de 2023).
El incumplimiento de lo anterior implicará que se cobre por debajo de su capacidad máxima por el número total de núcleos de procesador físicos activados y disponibles para su uso en el servidor.
Si tiene preguntas sobre lo que esto significa para sus implementaciones de software, póngase en contacto con su representante de IBM.
Las piezas enumeradas a continuación no son elegibles para licencias de subcapacidad:
|Números de pieza (Lic., Spt., Reinst.).
|PID#
|Descripción
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
Cuando un sistema operativo (SO) o una tecnología de virtualización deja de recibir soporte por parte de su proveedor, IBM anuncia sus planes para eliminarlos de la lista de tecnologías.
Todos estos planes y las eliminaciones de tecnología reales se anuncian en el Programa de eliminación de elementos de la lista de tecnologías elegibles para subcapacidad.
90 días después de la inelegibilidad del sistema operativo, las renovaciones parciales ya no están disponibles para el cliente.
Para recibir notificaciones sobre los últimos planes de eliminación de tecnologías de virtualización y sistemas operativos de la lista de elegibilidad de subcapacidad, los clientes deben suscribirse a Mis notificaciones para el producto ILMT.
Notas:
Por lo general, para cualquier producto elegible instalado en un entorno de virtualización elegible, puede obtener la licencia por el menor de los siguientes importes:
El número total de núcleos se aplicaría entonces a cualquier ratio de conversión:
Las proporciones SMT/hyperthreading no se ajustan con licencias por subcapacidad. Cuando el número total de núcleos virtuales alcanza la capacidad física, no se contabilizan núcleos adicionales.
Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos necesarios para obtener una licencia. Estas reglas son aplicables a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.
Regiones ILMT:
Escenarios de recuento de licencias:
Descargue la hoja de cálculo del informe de auditoría sobre el cálculo manual de la capacidad de virtualización.
Consulte las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre licencias de subcapacidad y cumplimiento.
Utilice la calculadora de unidades de valor del procesador para determinar el número necesario de PVU en función de su entorno. Rellene los campos obligatorios para cada configuración de servidor e introduzca la cantidad de núcleos de su procesador para calcular las "Unidades de valor total".