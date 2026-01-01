Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización

Visión general

Por lo general, para cualquier producto elegible instalado en un entorno de virtualización elegible, puede obtener la licencia por el menor de los siguientes importes:

  • PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos virtuales en las máquinas virtuales (VM) disponibles para el producto elegible en un momento dado o
  • PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos físicos en el servidor disponibles para el producto elegible en un momento dado

Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas son aplicables a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.

Regiones ILMT:

  • Región 1: Norteamérica y Sudamérica
  • Región 2: Europa y África
  • Región 3: Asia y Australia

Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia:

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Determinación del número correcto de licencias PVU/VPC/RVU necesarias para el entorno de virtualización elegible

Para determinar el número correcto de licencias necesarias para el entorno de virtualización apto:

  • Lea los términos de licencia de subcapacidad del acuerdo International Passport Advantage.
  • Consulte el archivo anterior para conocer las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización adecuadas para el entorno de virtualización elegible.
  • Siga las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización para determinar, por programa, el número de núcleos de procesador necesarios para la licencia.
  • Para PVU: multiplique el número de núcleos de procesador necesarios para obtener la licencia por el número de PVU por núcleo necesarios para esa familia de procesadores. Puede determinar el número correcto de PVU por núcleo consultando la tabla de PVU.
  • Para VPC: 1 VPC equivale a 1 CPU virtual (vCPU); sujeto a la regla "inferior de" anterior
  • Para RVU: utilice el documento de información de licencia del programa principal para determinar el número de RVU necesarias para licenciar el número de núcleos de procesador disponibles para ese programa principal. Todos los documentos de información de licencia están disponibles aquí: https://www.ibm.com/es-es/terms/?cat=software-license

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de ventas de IBM o con su IBM Business Partner.