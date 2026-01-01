Por lo general, para cualquier producto elegible instalado en un entorno de virtualización elegible, puede obtener la licencia por el menor de los siguientes importes:

PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos virtuales en las máquinas virtuales (VM) disponibles para el producto elegible en un momento dado o

PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos físicos en el servidor disponibles para el producto elegible en un momento dado

Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas son aplicables a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.

Regiones ILMT:

Región 1: Norteamérica y Sudamérica

Región 2: Europa y África

Región 3: Asia y Australia

Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia:

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