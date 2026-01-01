Por lo general, para cualquier producto elegible instalado en un entorno de virtualización elegible, puede obtener la licencia por el menor de los siguientes importes:
Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas son aplicables a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.
Regiones ILMT:
Los siguientes materiales contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que pretenden ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia:
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Para determinar el número correcto de licencias necesarias para el entorno de virtualización apto:
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