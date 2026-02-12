En el marco de los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:
Aunque ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.
Es importante que comprenda todos los términos y condiciones antes de firmar y enviar cualquier acuerdo o anexo.
Ofrece mejores precios, administración simplificada del sitio y una fecha de aniversario de renovación anual. Pero para beneficiarse de estas ventajas, tiene que inscribirse.
Passport Advantage Online proporciona acceso seguro de inicio de sesión a la información y las aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio.