En el marco de los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:

Adquirir productos elegibles (EP), incluidas licencias de software de IBM (tanto no expirables como licencia temporal), categorías de productos CEO (opción empresarial completa), suscripción y soporte de software, servicios cloud, dispositivos y servicios de dispositivos, y ofertas seleccionadas de terceros sujetas a términos de terceros.

Renueve IBM Software Subscription and Support, las licencias de suscripción y licencia temporales, los servicios de la nube y de dispositivos.

Compre y renueve el soporte técnico para aplicaciones seleccionadas de código abierto y otras aplicaciones no garantizadas.

Aunque ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.