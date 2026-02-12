Descripción general de Passport Advantage / Passport Advantage Express

Ilustración de formas geométricas en tonos de azul, negro y gris

Passport Advantage (PA) y Passport Advantage Express (PAE) son programas integrales de IBM mediante los cuales los clientes pueden solicitar productos elegibles (EP).

    Visión general

    En el marco de los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:

    • Adquirir productos elegibles (EP), incluidas licencias de software de IBM (tanto no expirables como licencia temporal), categorías de productos CEO (opción empresarial completa), suscripción y soporte de software, servicios cloud, dispositivos y servicios de dispositivos, y ofertas seleccionadas de terceros sujetas a términos de terceros.
    • Renueve IBM Software Subscription and Support, las licencias de suscripción y licencia temporales, los servicios de la nube y de dispositivos.
    • Compre y renueve el soporte técnico para aplicaciones seleccionadas de código abierto y otras aplicaciones no garantizadas.

    Aunque ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.

    Comparación de Passport Advantage y Passport Advantage Express

    Passport Advantage

    • Ideal para empresas multinacionales más grandes y con varias sedes
    • Basado en relaciones
    • Se requiere inscripción
    • Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
    • Una fecha de renovación anual de S&S (para la mayoría de las ofertas) sincronizada con una única fecha de aniversario
    • Gestione varios sitios bajo un solo acuerdo
    • Agregación de puntos

    Passport Advantage Express

    • Diseñado para empresas más pequeñas y de una sola sede
    • Basado en transacciones
    • Sin inscripción
    • Precios minoristas sugeridos (SRP)
    • Fechas de renovación de S&S alineadas con la fecha de compra inicial, no con una única fecha de aniversario anual
    • Solo gestión de un único sitio
    • Sin agregación de puntos
    Recursos
    Primer plano de dos personas dándose la mano
    Lea los acuerdos

    Es importante que comprenda todos los términos y condiciones antes de firmar y enviar cualquier acuerdo o anexo.

         Más información
    Dos empresarios utilizando un ordenador portátil juntos durante una reunión
    Inscríbase en Passport Advantage

    Ofrece mejores precios, administración simplificada del sitio y una fecha de aniversario de renovación anual. Pero para beneficiarse de estas ventajas, tiene que inscribirse.

         Más información
    Dos compañeras trabajando juntas en un ordenador portátil
    Inicie sesión en Passport Advantage Online

    Passport Advantage Online proporciona acceso seguro de inicio de sesión a la información y las aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio.

         Más información