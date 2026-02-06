Resumen de IBM Software Subscription & Support

Ilustración de formas geométricas en tonos de azul, negro y gris

IBM Software Subscription and Support (S&S) es una solución integral de actualización y soporte técnico incluida con la compra de cada programa de software de IBM con licencia bajo el IBM International Passport Advantage Agreement (IPAA).

    Mientras su S&S esté vigente, obtendrá:

    Descargue el acceso a las últimas versiones y lanzamientos de su software autorizado.

    Cada versión es más potente, robusta y segura que la anterior, y se basa en las funciones existentes para ayudarle:

    • mejorar el rendimiento, la productividad y la usabilidad
    • obtener mejores conocimientos y resultados con capacidades de IA integradas
    • proteger su software y sistema frente a amenazas cibernéticas en constante evolución con seguridad integrada
    • lograr sus objetivos empresariales, de nube, de modernización y de transformación con mayor rapidez
    • reducir costes y obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en software

    Soporte técnico para su software distribuido* 

    *Notas: consulte siempre el sitio del ciclo de vida del producto de IBM para asegurarse de que está ejecutando una versión compatible de su software. Si descubre que la versión o lanzamiento del software que está utilizando tiene o llegará pronto a su fecha de finalización del soporte básico, explore sus opciones.

    **Su derecho a S&S (Base Support) o Sustained Support puede incluir Red Hat Extended Update Support (EUS) o Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 para determinados productos Red Hat. Póngase en contacto con su representante de suscripciones y anualidades para conocer los requisitos.

    Renovar su IBM Software Subscription and Support es una de las formas más rentables de garantizar que el software que compra hoy ofrezca valor en los años venideros.
    Recursos
    Primer plano lateral de compañeros de trabajo, diseñadores gráficos de unos 25 años, trabajando en un proyecto.
    Política de descargas de IBM

    Revise la política de descargas de IBM para Fix Central y los sitios de descarga de programas de software.

         Más información
    Imagen de una actualización en el ordenador
    Obtenga mejoras para su software de IBM

    Benefíciese de la nueva y mejorada tecnología que ofrecen las últimas versiones y lanzamientos del software.

         Más información
    Mujer explicando algo a un compañero de trabajo
    Renueve su S&S para obtener acceso ininterrumpido a actualizaciones y soporte

    Para garantizar que los beneficiosde actualización y asistencia de IBM Software Subscription and Support sigan vigentes, debe renovarlas al final de cada período de cobertura. 

         Más información