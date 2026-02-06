Resumen de IBM Software Subscription & Support

Descargue el acceso a las últimas versiones y lanzamientos de su software autorizado.

Cada versión es más potente, robusta y segura que la anterior, y se basa en las funciones existentes para ayudarle:

mejorar el rendimiento, la productividad y la usabilidad

obtener mejores conocimientos y resultados con capacidades de IA integradas

proteger su software y sistema frente a amenazas cibernéticas en constante evolución con seguridad integrada

lograr sus objetivos empresariales, de nube, de modernización y de transformación con mayor rapidez

reducir costes y obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en software

Soporte técnico para su software distribuido*

Opciones de búsqueda y chat mejoradas por IA

Respuestas a sus preguntas de soporte sobre instalación, implementación, uso y código

Conexiones con grupos de usuarios y comunidades de TechXchange

Acceso con derecho a Fix Central. Revise la política de descargas de IBM para Fix Central y los sitios de descarga de programas de software

Documentación y resolución de problemas específicas del producto.

Resolución rápida de problemas en cualquier momento del día y día de la semana, simplemente abra un caso desde la web, el chat o por teléfono

*Notas: consulte siempre el sitio del ciclo de vida del producto de IBM para asegurarse de que está ejecutando una versión compatible de su software. Si descubre que la versión o lanzamiento del software que está utilizando tiene o llegará pronto a su fecha de finalización del soporte básico, explore sus opciones.

Utilice su derecho a S&S (Base Support)** para descargar una versión o lanzamiento más reciente compatible.

Considere adquirir (donde esté disponible) IBM Extended Support si necesita más tiempo para descargar una versión o lanzamiento de software más reciente.

Considere la posibilidad de adquirir Sustained Support** si descubre que no hay versiones o lanzamientos más recientes disponibles para descargar.

**Su derecho a S&S (Base Support) o Sustained Support puede incluir Red Hat Extended Update Support (EUS) o Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 para determinados productos Red Hat. Póngase en contacto con su representante de suscripciones y anualidades para conocer los requisitos.

Renovar su IBM Software Subscription and Support es una de las formas más rentables de garantizar que el software que compra hoy ofrezca valor en los años venideros.