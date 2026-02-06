Resumen de IBM Software Subscription & Support

Descargue el acceso a las últimas versiones y lanzamientos de su software autorizado.
Cada versión es más potente, robusta y segura que la anterior, y se basa en las funciones existentes para ayudarle:
Soporte técnico para su software distribuido*
*Notas: consulte siempre el sitio del ciclo de vida del producto de IBM para asegurarse de que está ejecutando una versión compatible de su software. Si descubre que la versión o lanzamiento del software que está utilizando tiene o llegará pronto a su fecha de finalización del soporte básico, explore sus opciones.
**Su derecho a S&S (Base Support) o Sustained Support puede incluir Red Hat Extended Update Support (EUS) o Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 para determinados productos Red Hat. Póngase en contacto con su representante de suscripciones y anualidades para conocer los requisitos.
Renovar su IBM Software Subscription and Support es una de las formas más rentables de garantizar que el software que compra hoy ofrezca valor en los años venideros.
Revise la política de descargas de IBM para Fix Central y los sitios de descarga de programas de software.
Benefíciese de la nueva y mejorada tecnología que ofrecen las últimas versiones y lanzamientos del software.
Para garantizar que los beneficiosde actualización y asistencia de IBM Software Subscription and Support sigan vigentes, debe renovarlas al final de cada período de cobertura.