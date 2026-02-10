Renovación de IBM Software Subscription & Support

Revise inmediatamente su presupuesto de renovación y elija una de las siguientes opciones:
- Póngase en contacto con un business partner autorizado de IBM para conocer el precio final y el cumplimiento
- Póngase en contacto con su representante de renovación de IBM para obtener ayuda
- Inicie sesión en Passport Advantage Online for Customers para completar su renovación en línea*
*Nota: La renovación y el pedido en línea de Passport Advantage están disponibles en la mayoría de los países, pero no en todos. Si elige comprar directamente a IBM, puede elegir el método de pago que prefiera. Las opciones de pago incluyen facturación, facturación con su número de compra o tarjeta de crédito (sujeto a disponibilidad en su país)
Renovar a través de PAO
- Cuando reciba su presupuesto de renovación, haga clic en Passport Advantage Online
- Inicie sesión con su ID y PW de IBM. Se le redirigirá automáticamente a la pantalla de presupuesto de renovación. Allí verá la información de su renovación con su número de presupuesto. También verá dos pestañas adicionales
- La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
- La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
- Para renovar, haga clic en “Añadir al carrito”.
- Desde la pantalla del carrito, verá todas las líneas de pedido de su renovación de Software Subscription and Support. Observe que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este punto tiene la opción de:
- Eliminar líneas de pedido*
- Realizar modificaciones*
- Caja
- Para realizar su pedido, haga clic en “Finalizar compra”
- Ahora se encuentra en la pantalla “Finalizar compra – Facturación y envío”.
- Lea los términos y condiciones y haga clic en “Acepto”.
- Haga clic en el botón “Continuar”.
- Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
- Seleccione su método de pago preferido (PPM): el pago con tarjeta de crédito está seleccionado de forma predeterminada. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: Los métodos de pago pueden variar según el país.
- Para pagar con tarjeta de crédito
- Escriba el número de su tarjeta de crédito
- Seleccione el mes de caducidad de su tarjeta
- Seleccione el año de caducidad de su tarjeta
- Introduzca el código de seguridad.
- En la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos impreso en el reverso. Aparece después y a la derecha del número de su tarjeta.
- En el caso de las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos impreso en el anverso. Aparece arriba y antes o después del número de su tarjeta.
- Cuando esté listo, haga clic en el botón “Enviar”.
- Ahora se encuentra en la pantalla de Confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra su número de referencia de pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
- Imprima esta pantalla para guardarla en sus archivos, ya que contiene su número de referencia de pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.