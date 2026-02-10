Renovación de IBM Software Subscription & Support

Renovación de IBM Software Subscription & Support

Para garantizar que sus beneficios de actualización y soporte de IBM Software Subscription and Support (S&S) sigan vigentes, debe renovar al final de cada período de cobertura. Utilice los siguientes enlaces para entender por qué, cuándo y cómo  renovar.

    Mantener una S&S activa es una de las formas más rentables de proteger su inversión en software.

    Le ayuda a beneficiarse de las nuevas características y la funcionalidad mejorada para mejorar la usabilidad, el rendimiento y la seguridad de su software actual. Le sitúa en una mejor posición para implementar nuevas capacidades y le garantiza un acceso ininterrumpido a:

    1. Actualizaciones desde Passport Advantage Online (PAO) y correcciones (incluidas correcciones de defectos, restricciones y omisiones) desde Fix Central
    2. Soporte de IBM para obtener respuestas a sus preguntas rutinarias sobre instalación, implementación, migración y uso, y asistencia 24x7 para problemas de gravedad 1, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Solo tiene que abrir un caso desde la web, a través del chat o por teléfono. Vaya a IBM Support y explore la Guía de soporte de IBM para obtener más información.

    Fechas límite de renovación

    • En el caso de los sitios Passport Advantage, las renovaciones se realizan en la misma fecha (la "fecha de aniversario") cada año.
    • En el caso de Passport Advantage Express, las fechas de renovación dependen de las fechas de la transacción. Esto significa que la suscripción y el soporte del software de IBM comienzan en la fecha de adquisición y finalizan el último día del mes correspondiente del año siguiente, a menos que la fecha de adquisición sea el primer día del mes, en cuyo caso la cobertura finaliza el último día de ese mismo mes.
    • Nota: si tiene varias transacciones PAE, puede inscribirse en Passport Advantage y transferir sus derechos para beneficiarse de una única fecha de aniversario anual. Descubra cómo

    Notificaciones de renovación

    • Si es titular de Passport Advantage Primary, recibirá una solicitud de verificación de contacto 120 días antes de la fecha de renovación. Nota: es importante que la persona de contacto principal de su sitio web revise, añada o elimine contactos, asigne o revise las funciones de los usuarios y actualice los privilegios de acceso para garantizar que las próximas cotizaciones de renovación lleguen a la persona adecuada.
    • Las cotizaciones de renovación se envían a su contacto principal de renovación o administrativo (según sus preferencias) alrededor del día 17 del mes o aproximadamente 105 días antes de la fecha de vencimiento de su suscripción y soporte de software de IBM*.
    • Los recordatorios por correo electrónico de renovación se envían a los 60, 45, 30 y 15 días (antes de la fecha de renovación) o hasta que se complete la renovación.

    Revise inmediatamente su presupuesto de renovación y elija una de las siguientes opciones:

    • Póngase en contacto con un business partner autorizado de IBM para conocer el precio final y el cumplimiento
    • Póngase en contacto con su representante de renovación de IBM para obtener ayuda
    • Inicie sesión en Passport Advantage Online for Customers para completar su renovación en línea*

    *Nota: La renovación y el pedido en línea de Passport Advantage están disponibles en la mayoría de los países, pero no en todos. Si elige comprar directamente a IBM, puede elegir el método de pago que prefiera. Las opciones de pago incluyen facturación, facturación con su número de compra o tarjeta de crédito (sujeto a disponibilidad en su país)

    Renovar a través de PAO

    1. Cuando reciba su presupuesto de renovación, haga clic en Passport Advantage Online
    2. Inicie sesión con su ID y PW de IBM. Se le redirigirá automáticamente a la pantalla de presupuesto de renovación. Allí verá la información de su renovación con su número de presupuesto. También verá dos pestañas adicionales
      1. La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
      2. La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
    3. Para renovar, haga clic en “Añadir al carrito”.
    4. Desde la pantalla del carrito, verá todas las líneas de pedido de su renovación de Software Subscription and Support. Observe que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este punto tiene la opción de:
      • Eliminar líneas de pedido*
      • Realizar modificaciones*
      • Caja
    5. Para realizar su pedido, haga clic en “Finalizar compra”
      1. Ahora se encuentra en la pantalla “Finalizar compra – Facturación y envío”.
      2. Lea los términos y condiciones y haga clic en “Acepto”.
      3. Haga clic en el botón “Continuar”.
    6. Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
      1. Seleccione su método de pago preferido (PPM): el pago con tarjeta de crédito está seleccionado de forma predeterminada. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: Los métodos de pago pueden variar según el país.
      2. Para pagar con tarjeta de crédito
        1. Escriba el número de su tarjeta de crédito
        2. Seleccione el mes de caducidad de su tarjeta
        3. Seleccione el año de caducidad de su tarjeta
        4. Introduzca el código de seguridad.
          1. En la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos impreso en el reverso. Aparece después y a la derecha del número de su tarjeta.
          2. En el caso de las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos impreso en el anverso. Aparece arriba y antes o después del número de su tarjeta.
      3. Cuando esté listo, haga clic en el botón “Enviar”.
    7. Ahora se encuentra en la pantalla de Confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra su número de referencia de pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
      1. Imprima esta pantalla para guardarla en sus archivos, ya que contiene su número de referencia de pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.

     