Migre de Passport Advantage Express a Passport Advantage

Migre de Passport Advantage Express a Passport Advantage
Migre los derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.

Si es cliente de Passport Advantage Express, tiene la opción de migrar sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento. Los beneficios son medibles.
Beneficios
Un aniversario
 
  • simplifica el proceso de renovación
  • ofrece una visión integral de sus renovaciones
  • reduce la necesidad de conciliar y procesar múltiples renovaciones a lo largo del año
Administración simplificada
 
  • le ofrece la flexibilidad de vincular las páginas de Passport Advantage en un marco conectado
  • permite la gestión de derechos, contactos y accesos y la elaboración de informes en varios sitios
Mejores precios
 
  • facilita la predicción y la gestión de sus nuevos costes de licencia y renovación
  • le permite acumular puntos en varios sitios para obtener más rápidamente descuentos por volumen

Comparación de Passport Advantage y Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideal para empresas multinacionales más grandes y con varias sedes
  • Basado en relaciones
  • Se requiere inscripción
  • Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
  • Las fechas de vencimiento de la renovación (para la mayoría de las ofertas) se pueden sincronizar con una única fecha de aniversario
  • Gestione varios sitios bajo un solo acuerdo
  • Agregación de puntos

Passport Advantage Express

  • Diseñado para empresas más pequeñas y de una sola sede
  • Basado en transacciones
  • Sin inscripción
  • Precios minoristas sugeridos (SRP)
  • Múltiples fechas de renovación alineadas con las fechas de compra
  • Solo gestión de un único sitio
  • Sin agregación de puntos

Migrar

Passport Advantage Express

  • Si no tiene un sitio Passport Advantage o desea crear uno nuevo, inscríbase en Passport Advantage.
  • Si ya tiene un sitio Passport Advantage y desea migrar sus derechos de sitio Passport Advantage Express, solicite un formulario de solicitud de transferencia de licencia a su representante de IBM® Renewal o a su IBM Business Partner. Para obtener ayuda para localizar un IBM Business Partner, consulte el directorio de IBM Partner Plus.