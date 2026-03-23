Migre los derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.
Si es cliente de Passport Advantage Express, tiene la opción de migrar sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento. Los beneficios son medibles.
Beneficios
Un aniversario
simplifica el proceso de renovación
ofrece una visión integral de sus renovaciones
reduce la necesidad de conciliar y procesar múltiples renovaciones a lo largo del año
Administración simplificada
le ofrece la flexibilidad de vincular las páginas de Passport Advantage en un marco conectado
permite la gestión de derechos, contactos y accesos y la elaboración de informes en varios sitios
Mejores precios
facilita la predicción y la gestión de sus nuevos costes de licencia y renovación
le permite acumular puntos en varios sitios para obtener más rápidamente descuentos por volumen
Comparación de Passport Advantage y Passport Advantage Express
Passport Advantage
Ideal para empresas multinacionales más grandes y con varias sedes
Basado en relaciones
Se requiere inscripción
Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
Las fechas de vencimiento de la renovación (para la mayoría de las ofertas) se pueden sincronizar con una única fecha de aniversario
Gestione varios sitios bajo un solo acuerdo
Agregación de puntos
Passport Advantage Express
Diseñado para empresas más pequeñas y de una sola sede
Basado en transacciones
Sin inscripción
Precios minoristas sugeridos (SRP)
Múltiples fechas de renovación alineadas con las fechas de compra
Si ya tiene un sitio Passport Advantage y desea migrar sus derechos de sitio Passport Advantage Express, solicite un formulario de solicitud de transferencia de licencia a su representante de IBM® Renewal o a su IBM Business Partner. Para obtener ayuda para localizar un IBM Business Partner, consulte el directorio de IBM Partner Plus.