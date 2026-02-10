Vaya a Passport Advantage Online para clientes y haga clic en iniciar sesión.

Necesitará:

un ID y una contraseña de IBM* acceso a su sitio Passport Advantage Online (PAO) autorización del contacto principal o secundario del sitio para descargar el software

*Nota: si no tiene uno, haga clic en "Crear un IBMid". Proporcione la información solicitada, incluida una justificación comercial convincente para los privilegios de descarga de software. Haga clic en "enviar". Su solicitud se dirigirá al contacto principal de su sitio y se le notificará cuando se active su ID y se apruebe su acceso a la descarga de software.