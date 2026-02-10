Actualice a la última versión o lanzamiento de su software de IBM

Suscripción y soporte a IBM Passport Advantage

Utilice sus ventajas de IBM Software Subscription and Support (S&S) para descargar nuevas versiones y lanzamientos de su software IBM

    Aproveche la nueva y mejorada tecnología que se ofrece en las actualizaciones de tu software IBM. Aprenda cómo.

    Paso 1

    Vaya a Passport Advantage Online para clientes y haga clic en iniciar sesión.

    Necesitará:

    1. un ID y una contraseña de IBM*
    2. acceso a su sitio Passport Advantage Online (PAO)
    3. autorización del contacto principal o secundario del sitio para descargar el software

    *Nota: si no tiene uno, haga clic en "Crear un IBMid". Proporcione la información solicitada, incluida una justificación comercial convincente para los privilegios de descarga de software. Haga clic en "enviar". Su solicitud se dirigirá al contacto principal de su sitio y se le notificará cuando se active su ID y se apruebe su acceso a la descarga de software.

    Paso 2

    Seleccione software para descargar de:

    • Menú principal
    • Mosaico de búsqueda rápida o
    • La lista de enlaces rápidos
    Paso 3

    1. Busque por nombre de producto, descripción o número de pieza o desplácese por una lista de su software autorizado.
    2. Revise o cambie la configuración de la versión, el sistema operativo y el idioma
    3. Confirme sus selecciones y descargue

    Es así de fácil.

    Vaya a Descargas de software para obtener información más detallada.

    Recursos
    Vea las novedades y lo que está disponible para descargar con S&S activo

         Más información
    Suscríbase a las notificaciones de nuevas versiones y soporte

    Regístrese para mantenerse informado de las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.

         Más información
    Ver productos con próximas fechas de finalización del soporte base

    Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a soporte extendido o sostenido en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

         Más información

