Para ver los documentos PA y PAE actuales, vaya a Términos de IBM.

Empiece seleccionando su país y su idioma. A continuación, en Tipo de documento, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de "Acuerdos estándar" En Tipos de documentos, seleccione "Acuerdos estándar" y luego Acuerdos Passport Advantage



Notas: puede usar las casillas de verificación para ver el Acuerdo y los archivos adjuntos y/o los Documentos de inscripción

Si lo prefiere, puede saltarse la búsqueda de términos y pasar directamente a los siguientes documentos

Dentro de los Términos de IBM, también tiene acceso a los documentos de Información de licencias (LI) de IBM, así como a:

El Acuerdo de relación con el cliente (CRA) de IBM es nuestro único acuerdo utilizado para adquirir la mayoría de las ofertas de IBM.

La familia de acuerdos CRA proporciona a los clientes la flexibilidad de adquirir un conjunto específico de ofertas con solo los términos necesarios para respaldar la adquisición de esas ofertas. La familia de acuerdos CRA incluye, entre otros, el Acuerdo de servicios en la nube (CSA) y el CRA – Servicios.

Anexos a la familia de acuerdos de CRA. Cuando un cliente utiliza uno de los acuerdos de la familia CRA para una transacción anterior que implica solo una oferta específica y opta, en un momento posterior, por ampliar los términos de su familia de acuerdos CRA para incluir otras ofertas, puede hacerlo añadiendo un adjunto que contenga esos términos complementarios cuando lo desee.

Anexos a la familia de acuerdos de CRA. Cuando un cliente utiliza uno de los acuerdos de la familia CRA para una transacción anterior que implica solo una oferta específica y opta, en un momento posterior, por ampliar los términos de su familia de acuerdos CRA para incluir otras ofertas, puede hacerlo añadiendo un adjunto que contenga esos términos complementarios cuando lo desee.

Anexo de proceso de datos (DPA) y declaración de garantía limitada (SoLW) de IBM y otras normas necesarias para cumplir requisitos normativos, legales y específicos de la oferta

Suscríbase a los documentos de condiciones que utiliza más a menudo.