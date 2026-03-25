Cómo inscribirse en Passport Advantage

Cómo inscribirse en Passport Advantage
IBM® Passport Advantage ofrece mejores precios, administración simplificada del sitio y una fecha de aniversario de renovación anual. Pero para beneficiarse de estas ventajas, tiene que inscribirse.

Visión general

Para inscribirse en Passport Advantage o añadir sitios adicionales a un acuerdo Passport Advantage existente, puede:

  • inscríbase en línea o
  • descargue, complete y envíe su formulario de inscripción de IBM Passport Advantage a IBM o a su IBM Business Partner.

Antes de inscribirse, consulte los requisitos de firma para inscribirse en Passport Advantage por país o región.

Nota: si en su país se requieren una o dos firmas, puede utilizar la inscripción en línea PERO deberá imprimir, firmar y devolver su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.

Inscríbase en línea

La inscripción en línea es la forma más rápida de inscribir un nuevo centro Passport Advantage o añadir centros adicionales a un acuerdo Passport Advantage existente.
Nota: La inscripción en línea NO PUEDE utilizarse para la inscripción federal en EE. UU.

Paso 1: inicie sesión en Passport Advantage Online Enrollment utilizando su ID de IBM.

  • Si no tiene un ID de IBM, se le pedirá que se REGISTRE.
    • Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
    • Proporcione la información solicitada.
      Nota:
    • un * indica un campo requerido.
    • Enviar.
      Nota:
    • Una vez que su registro haya sido aceptado y procesado, recibirá una notificación por correo electrónico.
    • Utilice su ID de IBM para completar el proceso de inscripción en línea de Passport Advantage
      Nota: También puede utilizar su ID de IBM para acceder a cualquier aplicación basada en el registro de IBM, incluido IBM Passport Advantage Online.

Paso 2: complete todos los campos obligatorios de inscripción en línea y, a continuación, envíelos. Para:

  •  0 países firmantes: se ha completado su inscripción.
  • 1 y 2 países firmantes: su inscripción aún no se ha completado. Debe (1) descargar, (2) imprimir, (3) firmar su formulario de inscripción y (4) devolver el formulario de inscripción a su representante de IBM o su IBM Business Partner para completar el proceso de inscripción.

Paso 3: recibirá un "correo electrónico de bienvenida a Passport Advantage".

Descargar formularios de inscripción

Si no puede o no desea inscribirse en línea, puede descargar y rellenar un formulario de inscripción de IBM Terms.

Paso 1: haga clic en el enlace a continuación que corresponda a los requisitos de firma de su país:

Paso 2: utilice el menú desplegable "Idioma" en la columna "Filtrar por" (a la izquierda) para seleccionar su idioma preferido.

Paso 3: descargue el formulario de inscripción, complete todos los campos obligatorios y fírmelo, si así lo exige la legislación local.

Paso 4: devuelva su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.

Paso 5: recibirá un correo electrónico una vez que complete su inscripción.
Nota: los clientes federales de EE. UU. deben seguir el proceso federal de EE. UU.

Recuerde

  1. Passport Advantage tiene dos opciones de inscripción. Usted puede:
    • Inscribirse en línea o
    • Descargue, complete y envíe los formularios de inscripción de Passport Advantage a IBM o a su IBM Business Partner.
  2. Los clientes gubernamentales y académicos pueden inscribirse en línea o fuera de línea. Sin embargo, los clientes federales de EE. UU. deben seguir el proceso federal de EE. UU.
  3. No utilice la inscripción en línea ni los formularios de inscripción de IBM International Passport Advantage para Passport Advantage Express (PAE). PAE se basa en transacciones.