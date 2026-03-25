Cómo inscribirse en Passport Advantage

La inscripción en línea es la forma más rápida de inscribir un nuevo centro Passport Advantage o añadir centros adicionales a un acuerdo Passport Advantage existente.

Nota: La inscripción en línea NO PUEDE utilizarse para la inscripción federal en EE. UU.

Paso 1: inicie sesión en Passport Advantage Online Enrollment utilizando su ID de IBM.

Si no tiene un ID de IBM, se le pedirá que se REGISTRE. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Proporcione la información solicitada.

Nota: un * indica un campo requerido. Enviar.

Nota: Una vez que su registro haya sido aceptado y procesado, recibirá una notificación por correo electrónico. Utilice su ID de IBM para completar el proceso de inscripción en línea de Passport Advantage

Nota : También puede utilizar su ID de IBM para acceder a cualquier aplicación basada en el registro de IBM, incluido IBM Passport Advantage Online.



Paso 2: complete todos los campos obligatorios de inscripción en línea y, a continuación, envíelos. Para:

0 países firmantes: se ha completado su inscripción.

1 y 2 países firmantes: su inscripción aún no se ha completado. Debe (1) descargar, (2) imprimir, (3) firmar su formulario de inscripción y (4) devolver el formulario de inscripción a su representante de IBM o su IBM Business Partner para completar el proceso de inscripción.

Paso 3: recibirá un "correo electrónico de bienvenida a Passport Advantage".