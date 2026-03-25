Cómo inscribirse en Passport Advantage

Para inscribirse en Passport Advantage o añadir sitios adicionales a un acuerdo Passport Advantage existente, puede:
Antes de inscribirse, consulte los requisitos de firma para inscribirse en Passport Advantage por país o región.
Nota: si en su país se requieren una o dos firmas, puede utilizar la inscripción en línea PERO deberá imprimir, firmar y devolver su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.
La inscripción en línea es la forma más rápida de inscribir un nuevo centro Passport Advantage o añadir centros adicionales a un acuerdo Passport Advantage existente.
Nota: La inscripción en línea NO PUEDE utilizarse para la inscripción federal en EE. UU.
Paso 1: inicie sesión en Passport Advantage Online Enrollment utilizando su ID de IBM.
Paso 2: complete todos los campos obligatorios de inscripción en línea y, a continuación, envíelos. Para:
Paso 3: recibirá un "correo electrónico de bienvenida a Passport Advantage".
Si no puede o no desea inscribirse en línea, puede descargar y rellenar un formulario de inscripción de IBM Terms.
Paso 1: haga clic en el enlace a continuación que corresponda a los requisitos de firma de su país:
Paso 2: utilice el menú desplegable "Idioma" en la columna "Filtrar por" (a la izquierda) para seleccionar su idioma preferido.
Paso 3: descargue el formulario de inscripción, complete todos los campos obligatorios y fírmelo, si así lo exige la legislación local.
Paso 4: devuelva su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.
Paso 5: recibirá un correo electrónico una vez que complete su inscripción.
Nota: los clientes federales de EE. UU. deben seguir el proceso federal de EE. UU.
Recuerde