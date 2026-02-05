|País / Región
|Requisitos
|Canadá
|No se requiere firma
|EE. UU.
|No se requiere firma
|Latinoamérica
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|País / Región
|Requisitos
|Asia Pacífico (excluidos China, Japón, Corea y Tailandia)
|No se requiere firma
|China
|Se requiere la firma del cliente
|Japón
|Se requiere la firma del cliente
|Corea
|Se requiere la firma del cliente
|Tailandia
|Se requiere la firma del cliente
|País / Región
|Requisitos
|Europa, Oriente Medio y África (excluidos los países enumerados a continuación)
|No se requiere firma
|Afganistán
|Se requiere la firma del cliente
|Albania
|Se requiere la firma del cliente
|Argelia
|Se requiere la firma del cliente
|Andorra
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Angola
|Se requiere la firma del cliente
|Baréin
|Se requiere la firma del cliente
|Bélgica
|Se requiere la firma del cliente
|Benín
|Se requiere la firma del cliente
|Bosnia y Herzegovina
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Botsuana
|Se requiere la firma del cliente
|Bulgaria
|Se requiere la firma del cliente
|Burkina Faso
|Se requiere la firma del cliente
|Burundi
|Se requiere la firma del cliente
|Camerún
|Se requiere la firma del cliente
|Cabo Verde
|Se requiere la firma del cliente
|República centroafricana
|Se requiere la firma del cliente
|Chad
|Se requiere la firma del cliente
|Congo, República Democrática del (antes: Zaire)
|Se requiere la firma del cliente
|Costa de Marfil
|Se requiere la firma del cliente
|Croacia
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|República Checa
|Se requiere la firma del cliente
|Yibuti
|Se requiere la firma del cliente
|Egipto
|Se requiere la firma del cliente
|Guinea ecuatorial
|Se requiere la firma del cliente
|Eritrea
|Se requiere la firma del cliente
|Etiopía
|Se requiere la firma del cliente
|Francia
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Gabón
|Se requiere la firma del cliente
|Gambia
|Se requiere la firma del cliente
|Ghana
|Se requiere la firma del cliente
|Guinea
|Se requiere la firma del cliente
|Guinea-Bisáu
|Se requiere la firma del cliente
|Hungría
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Irán
|Se requiere la firma del cliente
|Irak
|Se requiere la firma del cliente
|Italia
|Se requiere la firma del cliente
|Jordán
|Se requiere la firma del cliente
|Kenia
|Se requiere la firma del cliente
|Kuwait
|Se requiere la firma del cliente
|Líbano
|Se requiere la firma del cliente
|Lesoto
|Se requiere la firma del cliente
|Liberia
|Se requiere la firma del cliente
|Libia/Jamahiriya Árabe Libia
|Se requiere la firma del cliente
|Luxemburgo
|Se requiere la firma del cliente
|Macedonia
|Se requiere la firma del cliente
|Malaui
|Se requiere la firma del cliente
|Mali
|Se requiere la firma del cliente
|Malta
|Se requiere la firma del cliente
|Mauritania
|Se requiere la firma del cliente
|Marruecos
|Se requiere la firma del cliente
|Mozambique
|Se requiere la firma del cliente
|Namibia
|Se requiere la firma del cliente
|Holanda
|Se requiere la firma del cliente
|Níger
|Se requiere la firma del cliente
|Nigeria
|Se requiere la firma del cliente
|Omán
|Se requiere la firma del cliente
|Pakistán
|Se requiere la firma del cliente
|Territorio Palestino (Ribera Occidental/Gaza)
|Se requiere la firma del cliente
|Polonia
|Se requiere la firma del cliente
|Catar
|Se requiere la firma del cliente
|Rumanía
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Rusia
|Se requiere la firma del cliente
|Ruanda
|Se requiere la firma del cliente
|San Marino
|Se requiere la firma del cliente
|Santo Tomé y Príncipe
|Se requiere la firma del cliente
|Arabia Saudita
|Se requiere la firma del cliente
|Senegal
|Se requiere la firma del cliente
|Seychelles
|Se requiere la firma del cliente
|Sierra Leona
|Se requiere la firma del cliente
|Eslovaquia
|Se requiere la firma del cliente
|Eslovenia
|Se requiere la firma del cliente
|Somalia
|Se requiere la firma del cliente
|Sudán
|Se requiere la firma del cliente
|Suazilandia
|Se requiere la firma del cliente
|República Árabe Siria
|Se requiere la firma del cliente
|Tanzania, República Unida de
|Se requiere la firma del cliente
|Togo
|Se requiere la firma del cliente
|Túnez
|Se requiere la firma del cliente
|Turquía
|Se requiere la firma del cliente
|Uganda
|Se requiere la firma del cliente
|Emiratos Árabes Unidos
|Se requiere la firma del cliente
|Sahara Occidental
|Se requiere la firma del cliente
|Yemen
|Se requiere la firma del cliente
|Serbia y Montenegro (Antigua República de Yugoslavia)
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
|Zambia
|Se requiere la firma del cliente
|Zimbabue
|Se requiere la firma del cliente
|País / Región
|Requisitos
|Guayana Francesa
|Se requiere la firma de IBM
|Polinesia Francesa
|Se requiere la firma de IBM
|Territorios Meridionales Franceses
|Se requiere la firma del cliente y de IBM
Lea todo el Acuerdo para asegurarse de que entiende todos los términos y condiciones, así como sus derechos y responsabilidades en virtud del Acuerdo.
Aprenda a inscribir un nuevo sitio Passport Advantage o a añadir sitios adicionales a uno existente.
Migre sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.