Requisitos de firma para la inscripción en Passport Advantage - por región y país

Ilustración de formas geométricas en tonos azules, negros y grises

Passport Advantage Online for Resellers proporciona acceso de inicio de sesión seguro a la información, herramientas y aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio para realizar pedidos, crear cotizaciones, descargar archivos de precios, generar informes y administrar contactos.

    Requisitos de firma - por región y país

    Haga clic en las siguientes categorías para saber más.

    País / RegiónRequisitos
    CanadáNo se requiere firma
    EE. UU.No se requiere firma
    LatinoaméricaSe requiere la firma del cliente y de IBM

    País / RegiónRequisitos
    Asia Pacífico (excluidos China, Japón, Corea y Tailandia)No se requiere firma
    ChinaSe requiere la firma del cliente
    JapónSe requiere la firma del cliente
    CoreaSe requiere la firma del cliente
    TailandiaSe requiere la firma del cliente

    País / RegiónRequisitos
    Europa, Oriente Medio y África (excluidos los países enumerados a continuación)No se requiere firma
    AfganistánSe requiere la firma del cliente
    AlbaniaSe requiere la firma del cliente
    ArgeliaSe requiere la firma del cliente
    AndorraSe requiere la firma del cliente y de IBM
    AngolaSe requiere la firma del cliente
    BaréinSe requiere la firma del cliente
    BélgicaSe requiere la firma del cliente
    BenínSe requiere la firma del cliente
    Bosnia y HerzegovinaSe requiere la firma del cliente y de IBM
    BotsuanaSe requiere la firma del cliente
    BulgariaSe requiere la firma del cliente
    Burkina FasoSe requiere la firma del cliente
    BurundiSe requiere la firma del cliente
    CamerúnSe requiere la firma del cliente
    Cabo VerdeSe requiere la firma del cliente
    República centroafricanaSe requiere la firma del cliente
    ChadSe requiere la firma del cliente
    Congo, República Democrática del (antes: Zaire)Se requiere la firma del cliente
    Costa de MarfilSe requiere la firma del cliente
    CroaciaSe requiere la firma del cliente y de IBM
    República ChecaSe requiere la firma del cliente
    YibutiSe requiere la firma del cliente
    EgiptoSe requiere la firma del cliente
    Guinea ecuatorialSe requiere la firma del cliente
    EritreaSe requiere la firma del cliente
    EtiopíaSe requiere la firma del cliente
    FranciaSe requiere la firma del cliente y de IBM
    GabónSe requiere la firma del cliente
    GambiaSe requiere la firma del cliente
    GhanaSe requiere la firma del cliente
    GuineaSe requiere la firma del cliente
    Guinea-BisáuSe requiere la firma del cliente
    HungríaSe requiere la firma del cliente y de IBM
    IránSe requiere la firma del cliente
    IrakSe requiere la firma del cliente
    ItaliaSe requiere la firma del cliente
    JordánSe requiere la firma del cliente
    KeniaSe requiere la firma del cliente
    KuwaitSe requiere la firma del cliente
    LíbanoSe requiere la firma del cliente
    LesotoSe requiere la firma del cliente
    LiberiaSe requiere la firma del cliente
    Libia/Jamahiriya Árabe LibiaSe requiere la firma del cliente
    LuxemburgoSe requiere la firma del cliente
    MacedoniaSe requiere la firma del cliente
    MalauiSe requiere la firma del cliente
    MaliSe requiere la firma del cliente
    MaltaSe requiere la firma del cliente
    MauritaniaSe requiere la firma del cliente
    MarruecosSe requiere la firma del cliente
    MozambiqueSe requiere la firma del cliente
    NamibiaSe requiere la firma del cliente
    HolandaSe requiere la firma del cliente
    NígerSe requiere la firma del cliente
    NigeriaSe requiere la firma del cliente
    OmánSe requiere la firma del cliente
    PakistánSe requiere la firma del cliente
    Territorio Palestino (Ribera Occidental/Gaza)Se requiere la firma del cliente
    PoloniaSe requiere la firma del cliente
    CatarSe requiere la firma del cliente
    RumaníaSe requiere la firma del cliente y de IBM
    RusiaSe requiere la firma del cliente
    RuandaSe requiere la firma del cliente
    San MarinoSe requiere la firma del cliente
    Santo Tomé y PríncipeSe requiere la firma del cliente
    Arabia SauditaSe requiere la firma del cliente
    SenegalSe requiere la firma del cliente
    SeychellesSe requiere la firma del cliente
    Sierra LeonaSe requiere la firma del cliente
    EslovaquiaSe requiere la firma del cliente
    EsloveniaSe requiere la firma del cliente
    SomaliaSe requiere la firma del cliente
    SudánSe requiere la firma del cliente
    SuazilandiaSe requiere la firma del cliente
    República Árabe SiriaSe requiere la firma del cliente
    Tanzania, República Unida deSe requiere la firma del cliente
    TogoSe requiere la firma del cliente
    TúnezSe requiere la firma del cliente
    TurquíaSe requiere la firma del cliente
    UgandaSe requiere la firma del cliente
    Emiratos Árabes UnidosSe requiere la firma del cliente
    Sahara OccidentalSe requiere la firma del cliente
    YemenSe requiere la firma del cliente
    Serbia y Montenegro (Antigua República de Yugoslavia)Se requiere la firma del cliente y de IBM
    ZambiaSe requiere la firma del cliente
    ZimbabueSe requiere la firma del cliente

    País / RegiónRequisitos
    Guayana FrancesaSe requiere la firma de IBM
    Polinesia FrancesaSe requiere la firma de IBM
    Territorios Meridionales FrancesesSe requiere la firma del cliente y de IBM
    Recuerde

     

    1. Además de Primario, Administrativo/Prueba de titularidad y Sitio, Passport Advantage Express es una oferta basada en transacciones en las que no es necesario inscribirse.
    2. Independientemente de si su región o país requiere una firma, dos firmas o ninguna firma, siempre tiene dos opciones de inscripción. Puede
      • Inscribirse en línea
      • Descargar y enviar un formulario de inscripción de Passport Advantage.
    3. Los clientes gubernamentales y académicos no pueden inscribirse en línea en este momento.

     
    Recursos
    Vista lateral de un desarrollador utilizando un ordenador portátil en una oficina moderna
    Passport Advantage Agreement

    Lea todo el Acuerdo para asegurarse de que entiende todos los términos y condiciones, así como sus derechos y responsabilidades en virtud del Acuerdo.

         Lee el acuerdo
    Varios agentes de llamadas alineados
    Registre un nuevo sitio o añada sitios adicionales

    Aprenda a inscribir un nuevo sitio Passport Advantage o a añadir sitios adicionales a uno existente.

         Más información
    Vista lateral de un hombre con unos auriculares trabajando en un ordenador portátil
    Migrar a Passport Advantage

    Migre sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.

         Más información