País / Región Requisitos

Europa, Oriente Medio y África (excluidos los países enumerados a continuación) No se requiere firma

Afganistán Se requiere la firma del cliente

Albania Se requiere la firma del cliente

Argelia Se requiere la firma del cliente

Andorra Se requiere la firma del cliente y de IBM

Angola Se requiere la firma del cliente

Baréin Se requiere la firma del cliente

Bélgica Se requiere la firma del cliente

Benín Se requiere la firma del cliente

Bosnia y Herzegovina Se requiere la firma del cliente y de IBM

Botsuana Se requiere la firma del cliente

Bulgaria Se requiere la firma del cliente

Burkina Faso Se requiere la firma del cliente

Burundi Se requiere la firma del cliente

Camerún Se requiere la firma del cliente

Cabo Verde Se requiere la firma del cliente

República centroafricana Se requiere la firma del cliente

Chad Se requiere la firma del cliente

Congo, República Democrática del (antes: Zaire) Se requiere la firma del cliente

Costa de Marfil Se requiere la firma del cliente

Croacia Se requiere la firma del cliente y de IBM

República Checa Se requiere la firma del cliente

Yibuti Se requiere la firma del cliente

Egipto Se requiere la firma del cliente

Guinea ecuatorial Se requiere la firma del cliente

Eritrea Se requiere la firma del cliente

Etiopía Se requiere la firma del cliente

Francia Se requiere la firma del cliente y de IBM

Gabón Se requiere la firma del cliente

Gambia Se requiere la firma del cliente

Ghana Se requiere la firma del cliente

Guinea Se requiere la firma del cliente

Guinea-Bisáu Se requiere la firma del cliente

Hungría Se requiere la firma del cliente y de IBM

Irán Se requiere la firma del cliente

Irak Se requiere la firma del cliente

Italia Se requiere la firma del cliente

Jordán Se requiere la firma del cliente

Kenia Se requiere la firma del cliente

Kuwait Se requiere la firma del cliente

Líbano Se requiere la firma del cliente

Lesoto Se requiere la firma del cliente

Liberia Se requiere la firma del cliente

Libia/Jamahiriya Árabe Libia Se requiere la firma del cliente

Luxemburgo Se requiere la firma del cliente

Macedonia Se requiere la firma del cliente

Malaui Se requiere la firma del cliente

Mali Se requiere la firma del cliente

Malta Se requiere la firma del cliente

Mauritania Se requiere la firma del cliente

Marruecos Se requiere la firma del cliente

Mozambique Se requiere la firma del cliente

Namibia Se requiere la firma del cliente

Holanda Se requiere la firma del cliente

Níger Se requiere la firma del cliente

Nigeria Se requiere la firma del cliente

Omán Se requiere la firma del cliente

Pakistán Se requiere la firma del cliente

Territorio Palestino (Ribera Occidental/Gaza) Se requiere la firma del cliente

Polonia Se requiere la firma del cliente

Catar Se requiere la firma del cliente

Rumanía Se requiere la firma del cliente y de IBM

Rusia Se requiere la firma del cliente

Ruanda Se requiere la firma del cliente

San Marino Se requiere la firma del cliente

Santo Tomé y Príncipe Se requiere la firma del cliente

Arabia Saudita Se requiere la firma del cliente

Senegal Se requiere la firma del cliente

Seychelles Se requiere la firma del cliente

Sierra Leona Se requiere la firma del cliente

Eslovaquia Se requiere la firma del cliente

Eslovenia Se requiere la firma del cliente

Somalia Se requiere la firma del cliente

Sudán Se requiere la firma del cliente

Suazilandia Se requiere la firma del cliente

República Árabe Siria Se requiere la firma del cliente

Tanzania, República Unida de Se requiere la firma del cliente

Togo Se requiere la firma del cliente

Túnez Se requiere la firma del cliente

Turquía Se requiere la firma del cliente

Uganda Se requiere la firma del cliente

Emiratos Árabes Unidos Se requiere la firma del cliente

Sahara Occidental Se requiere la firma del cliente

Yemen Se requiere la firma del cliente

Serbia y Montenegro (Antigua República de Yugoslavia) Se requiere la firma del cliente y de IBM

Zambia Se requiere la firma del cliente