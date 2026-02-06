Resumen de Passport Advantage Express

Passport Advantage (PA) y Passport Advantage Express (PAE) son programas integrales de IBM mediante los cuales los Clientes pueden solicitar Productos Elegibles (EP).

Visión general

En los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:

  • Adquirir productos elegibles (EP), entre los que se incluyen licencias de software de IBM (tanto sin caducidad como temporal), categorías de productos CEO (Complete Enterprise Option), suscripción y asistencia técnica para software, servicios en la nube, dispositivos y servicios para dispositivos, y ofertas seleccionadas de terceros sujetas a los términos y condiciones de dichos terceros.
  • Renovar IBM Software Subscription and Support, licencias de suscripción y licencia temporal, servicios de nube y servicios de dispositivos.
  • Comprar y renovar el soporte técnico para aplicaciones seleccionadas de código abierto y otras aplicaciones no garantizadas.

Aunque ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.

Comparación de Passport Advantage y Passport Advantage Express

Passport Advantage

Ideal para empresas multinacionales más grandes y con varias sedes

Basado en relaciones

Se requiere inscripción

Relación de precios por volumen sugerido (RSVP)

Una fecha de renovación anual de S&S (para la mayoría de las ofertas) sincronizada con una única fecha de aniversario

Gestión de varios sitios bajo un solo acuerdo

Agregación de puntos

Más información sobre Passport Advantage

Passport Advantage Express

Diseñado para empresas más pequeñas y de una sola sede

Basado en transacciones

Sin inscripción

Precios minoristas sugeridos (SRP)

Fechas de renovación de S&S alineadas con la fecha de compra inicial, no con una única fecha de aniversario anual

Gestión de un solo sitio

Sin agregación de puntos

Más información sobre Passport Advantage Express

Lea los acuerdos
Revise los acuerdos de Passport Advantage Express
Inscríbase en Passport Advantage
Aprenda a inscribir un nuevo sitio Passport Advantage o a añadir sitios adicionales a uno existente
Migrar a Passport Advantage
Aprenda a migrar sus derechos de Passport Advantage Express a Passport Advantage