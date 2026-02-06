Resumen de Passport Advantage Express

En los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:
Aunque ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.
Ideal para empresas multinacionales más grandes y con varias sedes
Basado en relaciones
Se requiere inscripción
Relación de precios por volumen sugerido (RSVP)
Una fecha de renovación anual de S&S (para la mayoría de las ofertas) sincronizada con una única fecha de aniversario
Gestión de varios sitios bajo un solo acuerdo
Agregación de puntos
Diseñado para empresas más pequeñas y de una sola sede
Basado en transacciones
Sin inscripción
Precios minoristas sugeridos (SRP)
Fechas de renovación de S&S alineadas con la fecha de compra inicial, no con una única fecha de aniversario anual
Gestión de un solo sitio
Sin agregación de puntos
