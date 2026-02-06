Descripción general del programa Passport Advantage

El programa Passport Advantage facilita la obtención de puntos por sus compras. Cuanto más compre, más ahorrará.

Con el programa Passport Advantage obtendrá:

Mejores preciosUn sitioUna fecha de aniversario
Con el precios sugeridos por relación (RSVP), gana puntos en todas las compras de productos elegibles, incluidos servicios en la nube de IBM, dispositivos y servicios de dispositivos, renovaciones de IBM Software Subscription and Support y nuevas licencias. Cuanto más compre, más ahorrará.Las empresas y organizaciones con múltiples Sitios pueden autorizar la inscripción y compra adicionales bajo un único Acuerdo.Con una única fecha de "aniversario" de renovación anual de S&S, obtendrá una visión global de sus renovaciones, lo que eliminará la necesidad de conciliar y procesar varias renovaciones a lo largo del año.
Agregación de puntos: tiene la opción de agregar puntos en varios sitios para obtener niveles de descuento por volumen más rápidos.La consolidación de sitios ofrece gestión centralizada de cuentas, contactos, derechos, compras, renovaciones e informes para mejorar la gestión de activos de software, ahorrándote tiempo, esfuerzo y gastos administrativosLas fechas de inicio y finalización de las nuevas compras de licencias pueden prorratearse para alinearse con su fecha de aniversario, lo que facilita el presupuesto de futuras renovaciones y predice el ahorro de RSVP a medida que se mueve de un nivel al siguiente.
Revise los precios por volumen del programa Passport Advantage para obtener más detalles.La empresa cliente originaria, identificada como el sitio originario, es responsable del cumplimiento de los términos y la coordinación de las actividades de cada una de las empresas participantes, identificadas como sitios adicionales, en virtud del número de acuerdo Passport Advantage de la empresa. 
 Tras 24 meses consecutivos de inactividad, como la ausencia de nuevos pedidos o servicios continuos en vigor, IBM podrá pasar el contrato y/o los sitios del Cliente a estado rescindido/inactivo. 

Precios por volumen del programa Passport Advantage

  • IBM asigna a cada oferta un valor en puntos, que puede ser cero e IBM puede cambiarlo.
  • Un nivel de precio por volumen sugerido por relación (RSVP) se determina agregando puntos para todas las ofertas pedidas durante un período de 12 meses.
  • El valor en puntos del primer pedido del Cliente determina el nivel inicial de RSVP del Cliente, que estará vigente para los pedidos durante los próximos 12 meses.
  • En la fecha de aniversario del cliente, el nivel de RSVP del Cliente se restablece en función de la acumulación de valor en puntos de los pedidos en el período anterior de 12 meses.  Cualquier nuevo nivel de RSVP se aplicará a los pedidos durante los siguientes 12 meses. Si se obtiene un nivel de RSVP más alto, se aplicará a los pedidos hasta la próxima fecha de aniversario del Cliente. Si el nivel de RSVP del Cliente se restablece a un nivel inferior, IBM no lo reducirá más de un nivel por debajo del nivel de RSVP anterior del Cliente. También se calcula un nivel de precio por volumen sugerido (SVP) para cada pedido y se basa en el valor en puntos de ese pedido. Si el nivel SVP de un pedido es superior al nivel RSVP actual del Cliente, el nivel SVP se aplicará a ese pedido.

Tabla de niveles RSVP/SVP

Nivel RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

Puntos

<500

500

1000

2.500

5000

10.000

  • Los Sitios del cliente inscritos como sitio de gobierno o sitio de opción de volumen académico reciben los precios con descuento aplicables y no se aplica el precio por volumen anterior. Para recibir el precio de la opción de volumen académico, los EP deben utilizarse únicamente con fines académicos o administrativos y no pueden utilizarse con fines comerciales.

