|Con el precios sugeridos por relación (RSVP), gana puntos en todas las compras de productos elegibles, incluidos servicios en la nube de IBM, dispositivos y servicios de dispositivos, renovaciones de IBM Software Subscription and Support y nuevas licencias. Cuanto más compre, más ahorrará.
|Las empresas y organizaciones con múltiples Sitios pueden autorizar la inscripción y compra adicionales bajo un único Acuerdo.
|Con una única fecha de "aniversario" de renovación anual de S&S, obtendrá una visión global de sus renovaciones, lo que eliminará la necesidad de conciliar y procesar varias renovaciones a lo largo del año.
|Agregación de puntos: tiene la opción de agregar puntos en varios sitios para obtener niveles de descuento por volumen más rápidos.
|La consolidación de sitios ofrece gestión centralizada de cuentas, contactos, derechos, compras, renovaciones e informes para mejorar la gestión de activos de software, ahorrándote tiempo, esfuerzo y gastos administrativos
|Las fechas de inicio y finalización de las nuevas compras de licencias pueden prorratearse para alinearse con su fecha de aniversario, lo que facilita el presupuesto de futuras renovaciones y predice el ahorro de RSVP a medida que se mueve de un nivel al siguiente.
|Revise los precios por volumen del programa Passport Advantage para obtener más detalles.
|La empresa cliente originaria, identificada como el sitio originario, es responsable del cumplimiento de los términos y la coordinación de las actividades de cada una de las empresas participantes, identificadas como sitios adicionales, en virtud del número de acuerdo Passport Advantage de la empresa.
|Tras 24 meses consecutivos de inactividad, como la ausencia de nuevos pedidos o servicios continuos en vigor, IBM podrá pasar el contrato y/o los sitios del Cliente a estado rescindido/inactivo.
Tabla de niveles RSVP/SVP
Nivel RSVP/SVP
BL
D
E
F
G
H
Puntos
<500
500
1000
2.500
5000
10.000