Con el precios sugeridos por relación (RSVP), gana puntos en todas las compras de productos elegibles, incluidos servicios en la nube de IBM, dispositivos y servicios de dispositivos, renovaciones de IBM Software Subscription and Support y nuevas licencias. Cuanto más compre, más ahorrará. Las empresas y organizaciones con múltiples Sitios pueden autorizar la inscripción y compra adicionales bajo un único Acuerdo. Con una única fecha de "aniversario" de renovación anual de S&S, obtendrá una visión global de sus renovaciones, lo que eliminará la necesidad de conciliar y procesar varias renovaciones a lo largo del año.

Agregación de puntos: tiene la opción de agregar puntos en varios sitios para obtener niveles de descuento por volumen más rápidos. La consolidación de sitios ofrece gestión centralizada de cuentas, contactos, derechos, compras, renovaciones e informes para mejorar la gestión de activos de software, ahorrándote tiempo, esfuerzo y gastos administrativos Las fechas de inicio y finalización de las nuevas compras de licencias pueden prorratearse para alinearse con su fecha de aniversario, lo que facilita el presupuesto de futuras renovaciones y predice el ahorro de RSVP a medida que se mueve de un nivel al siguiente.

Revise los precios por volumen del programa Passport Advantage para obtener más detalles. La empresa cliente originaria, identificada como el sitio originario, es responsable del cumplimiento de los términos y la coordinación de las actividades de cada una de las empresas participantes, identificadas como sitios adicionales, en virtud del número de acuerdo Passport Advantage de la empresa.