Unidades de valor del procesador (PVU)

Una unidad de valor de procesador (PVU) es una unidad de medida con la que se puede licenciar el Programa. El número de derechos de PVU necesarios se basa en la tecnología del procesador (definida en las siguientes tablas de PVU por proveedor de procesador, marca, tipo y número de modelo) y en el número de procesadores disponibles para el Programa. IBM define un procesador, a efectos de licencias basadas en PVU, como cada núcleo de procesador en un chip (socket). Un chip de procesador de doble núcleo, por ejemplo, tiene dos núcleos de procesador.