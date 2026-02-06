Unidades de valor del procesador (PVU)

Los Licenciatarios pueden implementar los programas que cumplan los requisitos mediante licencias de capacidad total o de capacidad de virtualización (subcapacidad).
Una unidad de valor de procesador (PVU) es una unidad de medida con la que se puede licenciar el Programa. El número de derechos de PVU necesarios se basa en la tecnología del procesador (definida en las siguientes tablas de PVU por proveedor de procesador, marca, tipo y número de modelo) y en el número de procesadores disponibles para el Programa. IBM define un procesador, a efectos de licencias basadas en PVU, como cada núcleo de procesador en un chip (socket). Un chip de procesador de doble núcleo, por ejemplo, tiene dos núcleos de procesador.
Las tablas siguientes listan solo las tecnologías de procesador disponibles en general, a fecha de publicación. Los requisitos de PVU para futuras tecnologías de procesador pueden diferir. Si necesita ayuda para identificar el número de modelo de su procesador, consulte la Guía para descubrir el número de modelo del procesador (EE. UU.).
|Proveedor
de procesadores
|Nombre
del procesador
|Números de modelo de servidor
|Número máximo
de sockets por servidor
|Proc.
Número
de modelo
|PVU por núcleo
|IBM
|POWER IFL, cualquier núcleo del sistema POWER que ejecute Linux
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER 11
|E1180
|>4
|TODOS
|120
|E1150
|TODOS
|TODOS
|100
|S1112, S1122, L1122, S1124, L1124
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER10
|E1080
|>4
|TODOS
|120
|E1050
|TODOS
|TODOS
|100
|S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER9
|E980
|>4
|TODOS
|120
|E950
|4
|TODOS
|100
|H922, H924, S914, S922, S924
|2
|Todos
|70
|POWER8
|870, 880
|> 4
|TODOS
|120
|E850
|4
|TODOS
|100
S812, S814, S822, S824
|2
|TODOS
|70
|POWER7 4
|770, 780, 795
|> 4
|TODOS
|120
|750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE
|4
|TODOS
|100
|PS700-703,
710-740, p260, p270
|2
|TODOS
|70
|POWER6
|550, 560, 570,
575, 595
|TODOS
|TODOS
|120
|520,
JS12, JS22,
JS23, JS43
|TODOS
|TODOS
|80
|POWER5,
POWER4
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|POWER5 QCM
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
|z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 y L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One IV, todos los modelos Emperor 1,5
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|120
|z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV, todos los modelos Rockhopper, incluyendo Express 1, 2 y 6
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|PowerPC 970
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
| PowerXCellTM,
Cell/B.E.TM 8i3
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|30
|Cualquier
|Todos los demás
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|Tecnologías de procesadores
|Marca del procesador
|Proveedor
de procesadores
|Nombre
del procesador
|Números de modelo de servidor
|Número máximo
de sockets por servidor
|Proc. números de modelo
|PVU por núcleo
|HP/Intel
|Itanium
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|PA-RISC
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|Oracle / Sun / Fujitsu
|SPARC64 VI, VII, X, X+. XII
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|UltraSPARC IV
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|SPARC M5 / M6
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|TODOS
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8, M7-8, M7-16, M8-8
|>4
|TODOS
|120
|T4-4, T5-4, T7-4, T8-4
|4
|TODOS
|100
|T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2
|2
|TODOS
|70
|SPARC T3
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|70
|UltraSPARC T2
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
|UltraSPARC T1
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|30
|Cualquier
|Todos los demás
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
*Requisitos a partir de la fecha de publicación: 25 de septiembre de 2024
Notas:
|Proveedor
de procesadores
|Nombre
del procesador
|Proc. número de
modelo1
|Número máximo de sockets por servidor
|PVU por núcleo
|Intel
|Xeon 2
|Todos los modelos de procesador Xeon posteriores a Nehalem (lanzados en noviembre de 2008), incluidos Xeon 6 (6.ª generación) y Xeon escalable (5.ª generación)
2
4
>4
70
100
120
|Xeon
|Todos los modelos de procesadores Xeon anteriores a Nehalem
3000 a 3399
5000 a 5499
7000 a 7499
|TODOS
|50
|Core 3
|Todos los i3, i5, i7,i9
|TODOS
|70
|AMD
|Opteron
|TODOS
|TODOS
|50
|AMD
|EPYC
|TODOS
|TODOS
|70
|Cualquier
|Todos los demás
|TODOS
|TODOS
|100
*Requisitos a partir de la fecha de publicación: 8 de mayo de 2024
Notas:
Utilice la calculadora de unidades de valor del procesador para determinar el número necesario de PVU en función de su entorno.
Consulte las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre PVU.