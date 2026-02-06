Unidades de valor del procesador (PVU)

Una unidad de valor de procesador (PVU) es una unidad de medida utilizada para diferenciar la concesión de licencias de software en tecnologías de procesador distribuidas (definidas por el proveedor del procesador, la marca, el tipo y el número de modelo).

    Capacidad completa frente a subcapacidad

    Los Licenciatarios pueden implementar los programas que cumplan los requisitos mediante licencias de capacidad total o de capacidad de virtualización (subcapacidad).

    • Si se utiliza una licencia de capacidad completa, el Licenciatario debe obtener derechos de unidad de valor del procesador (PVU) suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados en el entorno de hardware físico puesto a disposición del Programa o gestionado por este, excepto aquellos servidores de los que se haya eliminado el Programa de forma permanente. Un núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador disponible para su uso en un servidor físico o virtual, independientemente de si la capacidad del núcleo puede ser o está limitada por tecnologías de virtualización, comandos del sistema operativo, ajustes de BIOS o restricciones similares.
    • Si se utiliza una licencia de subcapacidad, de acuerdo con los Términos de licencia de subcapacidad de Passport Advantage, el Licenciatario debe obtener derechos suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados que estén disponibles para el programa o gestionados por este, tal y como se define en las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.

    Una unidad de valor de procesador (PVU) es una unidad de medida con la que se puede licenciar el Programa. El número de derechos de PVU necesarios se basa en la tecnología del procesador (definida en las siguientes tablas de PVU por proveedor de procesador, marca, tipo y número de modelo) y en el número de procesadores disponibles para el Programa. IBM define un procesador, a efectos de licencias basadas en PVU, como cada núcleo de procesador en un chip (socket). Un chip de procesador de doble núcleo, por ejemplo, tiene dos núcleos de procesador.

    Tablas PVU

    Las tablas siguientes listan solo las tecnologías de procesador disponibles en general, a fecha de publicación. Los requisitos de PVU para futuras tecnologías de procesador pueden diferir. Si necesita ayuda para identificar el número de modelo de su procesador, consulte la Guía para descubrir el número de modelo del procesador (EE. UU.).

    Tabla PVU por núcleo (sección 1 de 2 - RISC y System z)

    Proveedor
    de procesadores    		Nombre
    del procesador    		Números de modelo de servidorNúmero máximo
    de sockets por servidor    		Proc.
    Número
    de modelo    		PVU por núcleo
    IBMPOWER IFL, cualquier núcleo del sistema POWER que ejecute LinuxTODOSTODOSTODOS70
    POWER 11E1180>4TODOS120
    E1150TODOSTODOS100
    S1112, S1122, L1122, S1124, L1124TODOSTODOS70
    POWER10E1080>4TODOS120
    E1050TODOSTODOS100
    S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012TODOSTODOS70
    POWER9E980>4TODOS120
    E9504TODOS100
    H922, H924, S914, S922, S9242 Todos70
    POWER8870, 880> 4TODOS120
    E8504TODOS100

    S812, S814, S822, S824    		2TODOS70
    POWER7 4770, 780, 795> 4TODOS120
    750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE4TODOS100
    PS700-703,
    710-740, p260, p270    		2TODOS70
    POWER6550, 560, 570,
    575, 595    		TODOSTODOS120
    520,
    JS12, JS22,
    JS23, JS43    		TODOSTODOS80
    POWER5,
    POWER4    		TODOSTODOSTODOS100
    POWER5 QCMTODOSTODOSTODOS50
    z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 y L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
    Linux One IV, todos los modelos Emperor 1,5    		TODOSTODOSTODOS120
    z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
    Linux One I-IV, todos los modelos Rockhopper, incluyendo Express 1, 2 y 6    		TODOSTODOSTODOS100
     PowerPC 970TODOSTODOSTODOS50
     PowerXCellTM,
    Cell/B.E.TM 8i3    		TODOSTODOSTODOS30
    CualquierTodos los demásTODOSTODOSTODOS100
    Tecnologías de procesadores
    Marca del procesador
    Proveedor
    de procesadores    		Nombre
    del procesador    		Números de modelo de servidorNúmero máximo
    de sockets por servidor    		Proc. números de modeloPVU por núcleo
    HP/IntelItaniumTODOSTODOSTODOS100
    PA-RISCTODOSTODOSTODOS100
    Oracle / Sun / FujitsuSPARC64 VI, VII, X, X+. XIITODOSTODOSTODOS100
    UltraSPARC IVTODOSTODOSTODOS100
    SPARC M5 / M6TODOSTODOSTODOS120
    SPARC M7T7-44TODOS100
    SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8, M7-8, M7-16, M8-8>4TODOS120
    T4-4, T5-4, T7-4, T8-44TODOS100
    T4-1, T4-1B,
    T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2    		2TODOS70
    SPARC T3TODOSTODOSTODOS70
    UltraSPARC T2TODOSTODOSTODOS50
    UltraSPARC T1TODOSTODOSTODOS30
    CualquierTodos los demásTODOSTODOSTODOS100

    *Requisitos a partir de la fecha de publicación: 25 de septiembre de 2024

    Notas:

    1. Cada instalación integrada para Linux (IFL) o motor central de procesador (CP) equivale a 1 núcleo.
    2. Se refiere a los servidores System z9, eServer zSeries o System/390.
    3. Derechos necesarios solo para núcleos Power Processor Element (PPE).
    4. El requisito de PVU para la tecnología de procesador POWER7/7+ depende del número máximo posible de sockets en el servidor. NOTA: Power 7 se refiere a Power 7/7+ 5
    5. z196 se refiere a IBM® zEnterprise 196, zEC12 se refiere a IBM zEnterprise EC12.
    6. z114 se refiere a IBM zEnterprise 114.
    • Cell Broadband Engine es una marca comercial de Sony Computer Entertainment, Inc. en los Estados Unidos, en otros países o en ambos países, y se usa bajo licencia de los mismos.
    • Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.

    Tabla de PVU por núcleo (sección 2 de 2 - x86)

    Proveedor
    de procesadores    		Nombre
    del procesador    		Proc. número de
    modelo1    		Número máximo de sockets por servidorPVU por núcleo
    IntelXeon 2Todos los modelos de procesador Xeon posteriores a Nehalem (lanzados en noviembre de 2008), incluidos Xeon 6 (6.ª generación) y Xeon escalable (5.ª generación)
    2
    4
    >4
    70
    100
    120
    XeonTodos los modelos de procesadores Xeon anteriores a Nehalem
    3000 a 3399
    5000 a 5499
    7000 a 7499    		TODOS50
    Core 3Todos los i3, i5, i7,i9TODOS70
    AMDOpteronTODOSTODOS50
    AMDEPYCTODOSTODOS70
    CualquierTodos los demásTODOSTODOS100

    *Requisitos a partir de la fecha de publicación: 8 de mayo de 2024

    Notas:

    1. IBM ofrece software para procesadores Intel y AMD. Intel se refiere a sus procesadores por "Número de procesador" y AMD por "Número de modelo". El modelo de procesador puede ir precedido de una letra. Por ejemplo, "x5365" se refiere a "5365", que se incluye en la tabla dentro del rango "5000 a 5499". 
    2. El requisito de PVU para la tecnología de procesador Intel indicada depende del número máximo de sockets en el servidor. Si se conectan sockets en dos o más servidores para formar un servidor de multiprocesamiento simétrico (SMP), aumenta el número máximo de sockets por servidor. Vea los ejemplos de un solo servidor y el ejemplo de dos o más servidores a continuación.
      Ejemplos de servidor único:
      • El servidor de 2 sockets con 6 núcleos por socket requiere 840 PVU (70 por núcleo x 12 núcleos) El servidor de 4 sockets con 6 núcleos por socket requiere 2400 PVU (100 por núcleo x 24 núcleos)
      • Un servidor de 8 sockets con 6 núcleos por socket requiere 5760 PVU (120 por núcleo x 48 núcleos)
        Dos o más servidores con sockets conectados, por ejemplo:
      • Cuando los sockets de un servidor de dos sockets con seis núcleos por socket se conectan a sockets de otro servidor de dos sockets con seis núcleos por socket, esto se convierte en un servidor SMP con un máximo de cuatro sockets por servidor y 24 núcleos, y requiere 2400 PVU (100 por núcleo x 24 núcleos).
    3. La última generación de procesadores Intel Core no está incluida en esta entrada, por lo tanto, excluye los procesadores que utilizan la arquitectura híbrida de alto rendimiento de Intel que contienen dos tipos de núcleo diferentes.
    Calculadora de PVU

    Utilice la calculadora de unidades de valor del procesador para determinar el número necesario de PVU en función de su entorno.

