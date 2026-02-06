Passport Advantage / Tipos y definiciones de licencias comunes de Passport

La unidad de valor del procesador (PVU) es una unidad de medida con la que se puede licenciar el Programa. El número de derechos de PVU necesarios se basa en la tecnología del procesador (definida en la tabla de PVU por proveedor, marca, tipo y número de modelo del procesador) y en el número de procesadores puestos a disposición del Programa. IBM continúa definiendo un procesador, a efectos de las licencias basadas en PVU, como cada núcleo de procesador en un chip. Un chip de procesador de doble núcleo, por ejemplo, tiene dos núcleos de procesador.

El Licenciatario puede implementar el Programa utilizando licencias de capacidad completa o licencias de capacidad de virtualización (Subcapacidad) de acuerdo con los Términos del Acuerdo de Passport Advantage. Si utiliza licencias de capacidad completa, el Licenciatario debe obtener derechos de PVU suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados* en el entorno de hardware físico puesto a disposición o gestionado por el Programa, excepto para aquellos servidores de los que el Programa se haya eliminado permanentemente. Si utiliza licencias de capacidad de virtualización, el Licenciatario debe obtener derechos suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados puestos a disposición o gestionados por el Programa, tal como se define según las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.

* Un núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador que está disponible para su uso en un servidor físico o virtual, independientemente de si la capacidad del núcleo del procesador puede estar o está limitada a través de virtualización, comandos del sistema operativo, configuración del BIOS o restricciones similares.

Nota: algunos programas pueden requerir licencias para el Programa Y para lo que se está gestionando. En ese caso, se aplica lo siguiente: además de los derechos necesarios para el Programa directamente, el Licenciatario debe obtener derechos de PVU para este Programa suficientes para cubrir los núcleos de procesador de los sistemas en los que residen los recursos gestionados o procesados por el Programa.

Nota: algunos programas programas pueden licenciarse ÚNICAMENTE de forma gestionada. En ese caso, se aplica lo siguiente: en lugar de los derechos necesarios para el Programa directamente, el Licenciatario debe obtener derechos de PVU para este Programa suficientes para cubrir los núcleos de procesador de los sistemas en los que residen los recursos gestionados o procesados por el Programa.

Nota: excepcionalmente, algunos programas pueden obtener licencias referenciadas. En ese caso, se aplica lo siguiente: en lugar de obtener autorizaciones para los núcleos de procesador activados disponibles para el Programa, el Licenciatario debe obtener autorizaciones de PVU para este Programa suficientes para cubrir el entorno puesto a disposición del Programa de referencia como si el propio Programa se ejecutara en todas las el programa de referencia se estaba ejecutando, independientemente de la base sobre la que se licencia el programa de referencia.