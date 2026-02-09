Licencias de contenedores

Visión general

Contenedores certificados de IBM

Los contenedores son unidades ejecutables (imágenes) de software ligeras y portátiles en las que se empaqueta el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y dependencias.

Los contenedores certificados por IBM cumplen los criterios estándar para el empaquetado y la implementación de software en contenedores con integraciones de plataforma y se pueden ejecutar en cualquier entorno de orquestación de Kubernetes compatible en cualquier lugar, en escritorios, infraestructuras de TI tradicionales o en la nube.

Para todos los contenedores certificados por IBM, debe adquirir derechos iguales a los requisitos de licencia (como se deriva de la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM® License Service.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks son soluciones de software integradas desarrolladas sobre la plataforma en la nube híbrida Red Hat que permiten construir una vez e implementar en cualquier lugar.

IBM Cloud Paks simplifica la implementación y la gestión de contenedores y permite la portabilidad y una gobernanza coherente en todas las infraestructuras con Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) que se basa en la tecnología de orquestación de código abierto Kubernetes.

Para todos los IBM Cloud Paks implementados en contenedores, debe adquirir derechos iguales a los requisitos de licencia (como se deriva en la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM License Service multiplicado por el índice de conversión de Cloud Pak requerido. Nota: Si no se especifica la proporción, se supone que es 1:1.

Notas

Con el lanzamiento de los acuerdos IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de las licencias de contenedores se han integrado en las secciones aplicables del acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.

Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entrarán en vigor el 1 de mayo de 2023.

Consulte lo que debe saber sobre los acuerdos Passport Advantage revisados para obtener más información.

Si tiene IPAA versión 10 o anterior, se requiere un anexo de licencias de contenedores

Vaya a Condiciones de IBM para descargar el apéndice a las condiciones de oferta Opción especial para licencias de contenedores para obtener orientación sobre

  • Cumplimiento e informes
  • Uso de IBM License Service

Esta guía es compatible con los productos contenedorizados basados en núcleos de procesador virtual (VPC) o unidades de valor de procesador (PVU) compatibles con IBM License Service implementados con la orquestación de Kubernetes.

  • La capacidad de vCPU* de un pod* es la suma de los límites de CPU* para todos los contenedores dentro de ese pod. Los pods con capacidad de vCPU inferior a un núcleo se contarán como fracciones.
  • Dentro de un nodo trabajador, cuando la capacidad total de vCPU para todos los pods de un Programa de IBM supera la capacidad del nodo trabajador, la capacidad de la vCPU es igual a la capacidad del nodo trabajador.
  • La capacidad de vCPU para un Programa de IBM se agregará a nivel de clúster* y cualquier valor fraccionario se redondeará al entero entero más cercano.
  • Para IBM Cloud Paks y otros Programas de IBM que son soluciones agrupadas de múltiples productos con proporciones de licencia, la metodología de conteo se aplica a cada producto empaquetado

Definiciones

  • Clúster: conjunto de máquinas de trabajo, llamadas nodos, que ejecutan aplicaciones en contenedores. Cada clúster tiene al menos un nodo de trabajo.
  • Contenedor: una imagen ejecutable ligera y portátil que contiene el software y todas sus dependencias.
  • Límite de CPU: proporciona restricciones para limitar el consumo de recursos por contenedor en un espacio de nombres mediante el uso de la propiedad de límites de CPU de Kubernetes “resources.limits.cpu”.
  • Espacio de nombre: abstracción que utiliza Kubernetes para admitir varios clústeres virtuales en el mismo clúster físico.
  • Pod: el objeto de Kubernetes más pequeño y sencillo. Un Pod representa un conjunto de contenedores en ejecución en su clúster.
  • VPC (nucleo de procesador virtual) y PVU (unidad de valor de procesador): unidades de medida por las que se pueden licenciar los Programas (consulte las secciones VPC y PVU en contenedores a continuación para obtener definiciones completas). A efectos de esta guía, 1 VPC equivale a 1 vCPU y 70 PVU equivalen a 1 vCPU.
  • Capacidad de vCPU: el número total de vCPU disponibles para un pod según lo definido por la metodología de recuento (a continuación). Tenga en cuenta: se considera que cualquier pod que contenga un contenedor sin límite de CPU tiene una capacidad de vCPU igual a la capacidad del nodo de trabajo.
  • Nodo de trabajo: un nodo de trabajo es un nodo que proporciona un entorno en contenedores para ejecutar tareas. A medida que aumentan las demandas, se pueden añadir más nodos de trabajo a su clúster para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Un clúster puede contener cualquier número de nodos de trabajo, pero se necesita un mínimo de un nodo de trabajo.
  • Capacidad del nodo de trabajo: la capacidad total disponible para el nodo de trabajo, medida en núcleos virtuales o físicos, según informa la API de Kubernetes.

  • Compatibilidad con multihilo simultáneo (SMT) o Hyperthreading (HT): la salida del servicio de licencias de IBM se ajustará para los nodos de trabajo que tengan habilitadas las variantes SMT2, SMT4 y SMT8 de Hyperthreading o SMT.* Por lo tanto,
    • 2 vCPU por cada núcleo se cuentan como 1 VPC o 70 PVU a efectos del recuento de licencias si se habilita Hyperthreading o SMT2 (por ejemplo, 8 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • 4 vCPU por cada núcleo como 1 VPC o 70 PVU a efectos de recuento de licencias si SMT4 está habilitado (por ejemplo, 16 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • 8 vCPU por cada núcleo como 1 VPC o 70 PVU para fines de recuento de licencias si SMT8 está habilitado (por ejemplo, 32 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • Para los clústeres con niveles de SMT mixtos o diferentes, se aplica el factor más bajo. Por ejemplo: algunos nodos utilizan SMT4 y otros utilizan SMT8, se utilizará un factor de 4 para el cálculo de la licencia de este clúster. La identificación del estado HT/SMT debe realizarse manualmente y asignarse a nivel de clúster.
      Nota: Hasta que se integre una función de ajuste automático en IBM License Service, el ajuste deberá realizarse manualmente en la salida de IBM License Service. Una vez que la funcionalidad esté disponible, los usuarios deben asegurarse de que están en la última versión de IBM License Service y que sus clústeres están configurados como se describe en la documentación del producto.

*Para x86, el Hyperthreading/SMT debe estar habilitado a nivel físico

  • Para algunos Programas de IBM, las opciones de configuración y las actividades de los usuarios pueden aumentar el requisito de licencia debido a la creación de una carga de trabajo adicional.
  • El cliente debe licenciar toda la carga de trabajo creada por el Programa de IBM, incluida la carga de trabajo resultante de cambios en la configuración del producto y la carga de trabajo creada dinámicamente y generada por la actividad del usuario.
  • Los clientes son responsables de licenciar las suscripciones a Red Hat OpenShift de acuerdo con el acuerdo de licencia de Red Hat. Consulte el documento de información sobre licencias de cada IBM Cloud Pak para obtener más información.
  • Los clientes son responsables de controlar la demanda de licencias mediante una combinación de capacidades de Red Hat OpenShift, como cuotas de espacio de nombres*, y capacidades específicas del programa IBM, como opciones de implementación y controles de escalado. Para obtener información específica del Programa de IBM sobre el control de la demanda de licencias, consulte la documentación del Programa de IBM correspondiente.
  • La configuración preestablecida de resources.limits.cpu que viene con cada Programa se utiliza en todas las pruebas de control de calidad, rendimiento, etc. Aunque IBM no recomienda modificar estos ajustes, si decide hacerlo, consulte primero la documentación del producto para comprender los rangos documentados aceptables para sus Programas.

Nota: Si tiene preguntas sobre los requisitos de licencia, póngase en contacto con su representante de IBM para obtener asistencia adicional.

Para beneficiarse de las licencias de contenedores, debe utilizarse IBM License Service para realizar un seguimiento del uso de licencias y determinar los derechos necesarios. No hay excepciones a esta regla.

IBM License Service es la única herramienta aceptada para el seguimiento del uso de licencias y la elaboración de informes sobre licencias de contenedores. Está:

  • en cada uno de los servicios de IBM Cloud Pak
  • disponible para su descarga para su uso en contenedores certificados por IBM poniéndose en contacto con talk2sam@us.ibm.com (o soporte de producto). Los clientes deben verificar si IBM License Service está instalado y configurado correctamente al implementar sus programas en contenedores

La capacidad de vCPU disponible se sondeará a intervalos frecuentes (≤ 30 minutos) a lo largo de cada día y se procesará donde el valor máximo de los cálculos intradiarios determine la capacidad diaria de vCPU disponible.

Es esencial que utilice y mantenga la herramienta de seguimiento del uso de licencias (IBM License Service: consulte a continuación) incluida en cada uno de los servicios de nube Pak. Este servicio realizará un seguimiento del uso de las licencias y determinará sus necesidades de derechos.

