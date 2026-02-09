Licencias de contenedores

Los contenedores son unidades ejecutables (imágenes) de software ligeras y portátiles en las que se empaqueta el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y dependencias.

Los contenedores certificados por IBM cumplen los criterios estándar para el empaquetado y la implementación de software en contenedores con integraciones de plataforma y se pueden ejecutar en cualquier entorno de orquestación de Kubernetes compatible en cualquier lugar, en escritorios, infraestructuras de TI tradicionales o en la nube.

Para todos los contenedores certificados por IBM, debe adquirir derechos iguales a los requisitos de licencia (como se deriva de la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM® License Service.