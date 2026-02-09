Los contenedores son unidades ejecutables (imágenes) de software ligeras y portátiles en las que se empaqueta el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y dependencias.
Los contenedores certificados por IBM cumplen los criterios estándar para el empaquetado y la implementación de software en contenedores con integraciones de plataforma y se pueden ejecutar en cualquier entorno de orquestación de Kubernetes compatible en cualquier lugar, en escritorios, infraestructuras de TI tradicionales o en la nube.
Para todos los contenedores certificados por IBM, debe adquirir derechos iguales a los requisitos de licencia (como se deriva de la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM® License Service.
IBM Cloud Paks son soluciones de software integradas desarrolladas sobre la plataforma en la nube híbrida Red Hat que permiten construir una vez e implementar en cualquier lugar.
IBM Cloud Paks simplifica la implementación y la gestión de contenedores y permite la portabilidad y una gobernanza coherente en todas las infraestructuras con Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) que se basa en la tecnología de orquestación de código abierto Kubernetes.
Para todos los IBM Cloud Paks implementados en contenedores, debe adquirir derechos iguales a los requisitos de licencia (como se deriva en la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM License Service multiplicado por el índice de conversión de Cloud Pak requerido. Nota: Si no se especifica la proporción, se supone que es 1:1.
Con el lanzamiento de los acuerdos IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de las licencias de contenedores se han integrado en las secciones aplicables del acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.
Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entrarán en vigor el 1 de mayo de 2023.
Consulte lo que debe saber sobre los acuerdos Passport Advantage revisados para obtener más información.
Vaya a Condiciones de IBM para descargar el apéndice a las condiciones de oferta Opción especial para licencias de contenedores para obtener orientación sobre
Esta guía es compatible con los productos contenedorizados basados en núcleos de procesador virtual (VPC) o unidades de valor de procesador (PVU) compatibles con IBM License Service implementados con la orquestación de Kubernetes.
Definiciones
*Para x86, el Hyperthreading/SMT debe estar habilitado a nivel físico
Nota: Si tiene preguntas sobre los requisitos de licencia, póngase en contacto con su representante de IBM para obtener asistencia adicional.
Para beneficiarse de las licencias de contenedores, debe utilizarse IBM License Service para realizar un seguimiento del uso de licencias y determinar los derechos necesarios. No hay excepciones a esta regla.
IBM License Service es la única herramienta aceptada para el seguimiento del uso de licencias y la elaboración de informes sobre licencias de contenedores. Está:
La capacidad de vCPU disponible se sondeará a intervalos frecuentes (≤ 30 minutos) a lo largo de cada día y se procesará donde el valor máximo de los cálculos intradiarios determine la capacidad diaria de vCPU disponible.
Es esencial que utilice y mantenga la herramienta de seguimiento del uso de licencias (IBM License Service: consulte a continuación) incluida en cada uno de los servicios de nube Pak. Este servicio realizará un seguimiento del uso de las licencias y determinará sus necesidades de derechos.
