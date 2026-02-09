Preguntas frecuentes sobre licencias de contenedores

Si su implementación utiliza contenedores con la orquestación de Kubernetes, la licencia de contenedores le permitirá licenciar solo la capacidad disponible de sus productos en contenedores, en lugar de tener que licenciar todo el clúster en el que pueden estar operando sus contenedores.

Además, la licencia de contenedores ofrece la capacidad de contar núcleos fraccionarios en todo el clúster en lugar de obligar a que cada nodo de trabajo o pod se conte hasta el siguiente entero completo.

IBM® License Service también automatiza la recopilación de datos de uso de licencias para ayudar a los clientes a identificar el uso de recursos de su software en todo el clúster; permitiéndoles ajustar los derechos de licencia y mantenerse en cumplimiento.