Preguntas frecuentes sobre licencias de contenedores

Las licencias para contenedores se centran en la concesión de licencias de software dentro de contenedores que se ejecutan con la orquestación de Kubernetes. Un contenedor es un conjunto de uno o más procesos aislados del resto del sistema en el que todos los archivos necesarios para ejecutarlos se proporcionan a partir de una imagen distinta.
La licencia por subcapacidad se refiere a la concesión de licencias menores que la capacidad total de un servidor dentro de un entorno que emplea tecnología de virtualización (es decir, máquinas virtuales)
Si su implementación utiliza contenedores con la orquestación de Kubernetes, la licencia de contenedores le permitirá licenciar solo la capacidad disponible de sus productos en contenedores, en lugar de tener que licenciar todo el clúster en el que pueden estar operando sus contenedores.
Además, la licencia de contenedores ofrece la capacidad de contar núcleos fraccionarios en todo el clúster en lugar de obligar a que cada nodo de trabajo o pod se conte hasta el siguiente entero completo.
IBM® License Service también automatiza la recopilación de datos de uso de licencias para ayudar a los clientes a identificar el uso de recursos de su software en todo el clúster; permitiéndoles ajustar los derechos de licencia y mantenerse en cumplimiento.
Sí.
Actualmente, los clientes solo pueden optar por los términos de licencia de contenedor en forma transaccional a través de un apéndice de transacción de licencias de contenedor.
Con el lanzamiento de la próxima versión de la IPAA, los términos de la licencia de contenedores se incluirán en el Acuerdo.
Los clientes pueden implementar en cualquier solución basada en Kubernetes.
Notas:
Actualmente solo se admiten contenedores basados en Linux.
IBM ofrece tres tipos de licencias para implementaciones en la nube privada (u on-premises):
Debido a la forma en la que Kubernetes implementa contenedores en un clúster, el uso de subcapacidad con IBM License Metric Tool no es posible. Por lo tanto, si desea utilizar contenedores junto con la orquestación de Kubernetes, debe utilizar licencias de contenedores o licenciar la capacidad total de cada clúster en el servidor.
La forma de licenciar su software depende de cómo se implemente este.
Todas las implementaciones también pueden tener licencia para toda la capacidad de los nodos en los que el software está (o puede estar) implementado. Por lo tanto, si decide implementar software en contenedores con orquestación a través de licencias de contenedores y luego decide migrar todo o parte del entorno a las máquinas virtuales, la parte que ahora está en las máquinas virtuales se puede licenciar en licencias de subcapacidad.
Los clientes deben mantener IBM License Service en lugar de IBM License Metric Tool (nota: IBM License Metric Tool debe seguir utilizándose para implementaciones de subcapacidad). Más allá de esto, la auditoría y el cumplimiento no son diferentes de las normas de licencia de subcapacidad establecidas en el International Passport Advantage Agreement.
IBM License Service es capaz de rastrear automáticamente el uso de licencias de software en contenedores. Los clientes pueden utilizar los informes de uso generados por IBM License Service que proporcionan a los clientes la capacidad máxima disponible diaria para sus Programas con licencia (y soluciones dentro de los Cloud Paks). Esto permite a los clientes verificar su uso en relación con sus derechos de licencia y hacer ajustes de forma proactiva.
La configuración preestablecida de resources.limits.cpu que viene con cada Programa se utiliza en todas las pruebas de control de calidad, rendimiento, etc. Aunque IBM no recomienda modificar estos ajustes, si decide hacerlo, consulte primero la documentación del producto para comprender los rangos documentados aceptables para sus Programas.
Los productos que no se hayan convertido en una imagen contenerizada y, por lo tanto, no sean compatibles con la ejecución en un entorno contenedorizado, no son elegibles. Además, cualquier Producto que no haya sido habilitado para ejecutarse y ser rastreado por IBM License Service no será elegible para la licencia de contenedor.
La descripción del producto y/o del número de pieza indicará la métrica de licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:
Como se indica en la página de licencias de contenedores de IBM, los derechos necesarios se licenciarán en función de la capacidad total de vCPU de un programa. Es decir, la cantidad total de vCPU disponibles para un Pod según la definición de la metodología de conteo.
Tenga en cuenta: se considera que cualquier pod que contenga un contenedor sin límite de CPU tiene una capacidad de vCPU igual a la capacidad del nodo de trabajo.
Para los acuerdos de licencia típicos (incluida la subcapacidad), los clientes con licencia en la métrica PVU deben determinar su PVU al valor principal en función de los gráficos de la página web de licencias de Processor Value Unit. Esto no es un requisito para los contenedores, todas las implementaciones de PVU se clasificarán a 70 PVU por un núcleo.
Esto significa que a cualquier grupo de pods para un Programa se le sumará el recuento de sus núcleos en todo el clúster de servidores y luego se sumarán. Por ejemplo:
Total -> 1,9 núcleos -> 2,0 núcleos cargados -> 2 VPC o 140 PVU
En el caso de Cloud Paks, el redondeo del clúster se realiza en el nivel de solución agrupada (no en Cloud Pak).
IBM concede licencias para contenedores en función de su capacidad potencial, en lugar de su uso real. Si un contenedor no tiene límite, entonces la capacidad potencial de ese contenedor es toda la capacidad del nodo. Por lo tanto, el contenedor se cobraría como tal.
En cualquier caso en el que la capacidad total de Pod de un Programa supere la del nodo trabajador, se utiliza la capacidad del nodo trabajador. Por ejemplo:
Capacidad del nodo = 8 núcleos
Total = 3+3+3 = 9 núcleos -> 8 núcleos con licencia debido a la limitación.
Para las implementaciones de Cloud Pak, la limitación se realiza a nivel de la solución global (no de Cloud Pak).
Límite máximo
Licencia para el menor número de núcleos en VM o servidor físico.
Licenciar para el menor de los núcleos del Pod o del servidor físico
Núcleos fraccionarios
No es compatible
Redondeo a nivel de clúster
PVU por núcleo
Varía según el chipset
Fijado en 70 PVU por núcleo
Requisitos de capacidad
Licencia según la capacidad de la máquina virtual
Licencia para la capacidad del Pod
Herramienta de uso de licencias
IBM License Metric Tool
IBM License Service
Requisito del administrador de máquinas virtuales
Sí, debe instalarse en todos los nodos que ejecutan productos sub-cap.
Ninguna
Conteo manual
Permitido, en régimen de excepción
No permitido
IBM ha cobrado tradicionalmente por el software en función de la capacidad máxima durante el periodo de licencia. Por ejemplo: si en una licencia de un año completo, un Programa solía utilizar ocho núcleos, pero en noviembre utilizó 12 núcleos, el cargo de licencia para el año sería de 12 núcleos.
Esto no cambia para las licencias de contenerización. IBM License Service rastrea el uso de licencias mientras sondea con frecuencia cuántos pods (y núcleos) para una aplicación se implementar. Por lo tanto, el punto más alto se toma como el requisito de licencia para el periodo de licencia.
Cabe señalar que los Cloud Paks (excepto Cloud Pak for Data) tienen en cuenta las ratios de nube de Cloud Pak. Por lo tanto, si en un momento dado el Programa A con una proporción de 3:1 utiliza nueve núcleos, mientras que el Programa B con una proporción de 1:1 utiliza cuatro núcleos, entonces siete núcleos serían la marca de agua más alta para la nube (9/3 -> 3 + 4/1 -> 4 = 7)
Sí, el requisito mínimo de licencia es de un núcleo.
Puede agregar VPC manualmente según procedimientos documentados.
Puede utilizar License Service Reporter.
Sí, pero debe utilizar la versión 1.18 de License Service. Si se están utilizando versiones inferiores de License Service, puede haber situaciones en las que una actualización continua genere un recuento excesivo. En tal caso, conserve y archive los registros de los sistemas y adjúntelos a sus informes de uso de licencias.
Puede utilizar License Service Reporter.
Los clientes deben crear informes trimestrales como se indica en las condiciones de licencia del contenedor. Deben mantener esta documentación como prueba de la gestión continua del cumplimiento de las licencias de los derechos disponibles para el middleware de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner estos informes a disposición de IBM o de un auditor independiente (consulte el acuerdo IBM Passport Advantage).
Al igual que IBM License Metric Tool, IBM License Service es gratuito.
Sí, puede beneficiarse de nuestro programa Bring Your Own Software License (BYOSL). Los proveedores disponibles están listados en la página de BYOSL.
A los clientes que no cumplan con el uso de IBM License Service se les cobrará por todos los núcleos de todo el clúster. Esto se debe a que cuando se aprovechan las ventajas de Kubernetes, los contenedores pueden ponerse en marcha en cualquier nodo del clúster. Por lo tanto, existe la posibilidad de que un solo programa pueda tener contenedores que se beneficien de toda la capacidad del clúster.
Los nuevos clientes de licencias de contenedores deben implementar IBM License Service en un plazo de 90 días a partir de la implementación de su primer producto de contenedor elegible.
Los clientes actuales de contenedores deben actualizarse rápidamente a nuevas versiones, lanzamientos o modificaciones cuando estén disponibles según las condiciones de la licencia de contenedores.
Debido a la complejidad y a la rápida evolución de las implementaciones en los entornos de Kubernetes, la elaboración manual de informes se ha considerado inviable. Como tal, no se permiten excepciones; IBM License Service debe utilizarse al implementar contenedores con orquestación de Kubernetes.
Sí, IBM License Service es obligatorio.
IBM License Service se ejecuta en un Pod dentro de un nodo de trabajo dentro del Clúster según lo determinado por el programador de Kubernetes.
En el caso de varios clústeres, License Service se instala en cada clúster en el que se implementa el software en contenedor (el cliente debe verificar la instalación y mantener License Service en buen estado.
License Service generará datos que permitan esta consolidación; sin embargo, esto debe hacerse manualmente. Los clientes también pueden utilizar License Service Reporter para automatizar esta función.
IBM License Service Reporter recopila y agrega datos de IBM License Service de varios clústeres y de IBM License Metric Tool. Para obtener más información, consulte la documentación de IBM License Service.
En un plazo de 90 días desde la instalación de cualquier Programa elegible que se beneficie de las licencias de contenedor, i) verifique si IBM License Service está instalado, configurado correctamente (referirse a la documentación del Programa), se está ejecutando y se mantiene o ii) si IBM License Service no está instalado y correctamente configurado, obtenga, instale, configure y mantenga IBM License Service, de acuerdo con la guía del usuario.
Generar y mantener durante dos años los informes de uso de IBM cada trimestre durante todo el periodo del informe (es decir, el periodo que comienza el primer día del primer mes de un trimestre natural, o a efectos del informe inicial tras la instalación de la herramienta, y finaliza el último día del último mes del trimestre natural) para cada contenedor elegible. Cualquier implementación de Producto que se produzca durante el trimestre comenzará a informar a partir del día de la implementación.
Los documentos de licencia de los productos definen los requisitos de cada producto.
IBM License Service puede venir preinstalado al implementar software en contenedores a través de los servicios de cada IBM Cloud Pak y dentro de los contenedores certificados por IBM. Verifique la instalación en su primera implementación de contenedor. Si IBM License Service no está instalado, póngase en contacto con el soporte del producto o talk2sam@us.ibm.com
No hay un número de referencia para IBM License Service.
No. IBM License Service no incluye un derecho OCP gratuito. License Service se incluye en los servicios de IBM Cloud Pak y, por lo tanto, aprovecha los derechos OCP disponibles de IBM Cloud Pak o los derechos directos que el cliente obtiene de Red Hat.
Cuando License Service se utiliza fuera de nube Paks, el cliente es responsable de los gastos generales que pueda requerir License Service.
License Service es una herramienta ligera que consume muy pocos recursos. Consulte la documentación del centro de conocimiento para obtener más información.
Si solo ejecuta un entorno contenerizado, entonces el IBM License Metric Tool no es necesario. Sin embargo, IBM License Metric Tool sigue siendo un requisito para entornos de subcapacidad (máquinas virtuales). Si tiene un entorno híbrido, entonces se deben instalar ambas herramientas.
