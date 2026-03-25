a. Los programas de IBM disponibles en virtud de este IPAA se licencian en virtud del acuerdo internacional de licencia de programas (IPLA) de IBM o de un acuerdo de licencia de IBM designado disponible en https://www.ibm.com/es-es/terms/pla, y el documento de información de licencia (LI) del programa disponible en https://www.ibm.com/es-es/terms/?cat=software-license. Si existe un conflicto entre los términos de este IPAA, incluidos sus anexos y TD aplicables, y los términos del IPLA, incluida la LI aplicable, prevalecerán los términos de este IPAA.

b. Si el cliente no está satisfecho con un programa por cualquier motivo, puede rescindir la licencia devolviendo el programa y el comprobante de titularidad a IBM o al Business Partner autorizado de IBM en un plazo de 30 días a partir de la primera fecha de adquisición de dicho programa para obtener un reembolso del importe pagado.

c. Las licencias de actualización para los programas de IBM que sustituyen a los programas de IBM con soporte activo o a los programas que no son de IBM se pueden adquirir por un coste reducido. Cuando el cliente instala un programa IBM de sustitución, la licencia del programa IBM sustituido finaliza. El cliente acepta desinstalar y destruir todas las copias del programa IBM o no IBM sustituido, a menos que la licencia de actualización cubra el uso continuado de dicho programa sustituido.

9.1 Licencias y renovaciones de programas

a. Los programas que IBM ofrece bajo modelos de licencia temporal otorgan al cliente una licencia para utilizar un programa y acceder a S&S o soporte continuo, según corresponda, durante un plazo especificado en los TD aplicables.

b. Al vencimiento del plazo de la licencia, finaliza la licencia del cliente para utilizar el programa y acceder a S&S o al soporte continuo, según corresponda. El cliente debe desinstalar y destruir todas las copias del programa afectado. El cliente se compromete a proporcionar pruebas de ello a petición de IBM.

9.1.1 Licencia por suscripción

a. El cliente no puede rescindir los derechos de licencia de suscripción antes del final del plazo actual.

b. Para algunos programas para los que el cliente haya licenciado anteriormente y tenga soporte activo (programa válido), el cliente puede cambiarse a un programa de mejora de licencia por suscripción, como se detalla en un TD. Cuando se adquiere una actualización de licencia de suscripción, el cliente puede utilizar el programa calificado y el programa de licencia de suscripción en cualquier combinación de implementación hasta el número total de derechos adquiridos para el programa de actualización de licencia de suscripción.

9.1.2 Licencia mensual

a. El cliente puede rescindir anticipadamente un período de licencia mensual avisando a IBM con al menos 30 días de antelación. El cliente recibirá un reembolso prorrateado por los meses enteros que resten de un plazo prepagado.

9.1.3 Licencia temporal

a. El cliente puede rescindir anticipadamente una licencia temporal por escrito a IBM con al menos 30 días de antelación. El cliente recibirá un reembolso prorrateado por los meses enteros que resten de un plazo prepagado.

9.1.4 Renovación de licencia temporal

a. Si el programa sigue disponible y el cliente renueva por otro plazo, IBM renovará los derechos de licencia que caduquen por el plazo y los cargos de renovación especificados en el TD.

b. Si el cliente no renueva, el plazo de la licencia expira.

c. Si el cliente no renueva un programa de mejora de licencias de suscripción, el plazo de licencia del programa de mejora vence. El cliente puede seguir utilizando el programa calificado al nivel de versión del programa en uso al final del plazo o, si corresponde, el reemplazo designado del programa calificado. Si el cliente opta por reanudar una oferta de soporte disponible para el programa calificado, el cliente deberá adquirir la oferta de soporte a los precios vigentes en ese momento para todos los usos e instalaciones del programa calificado.

d. Si el cliente solicita renovar las licencias que caducan en una cantidad menor de usos e instalaciones del programa que la cantidad que caduca, el cliente debe proporcionar a IBM la documentación generada por el sistema que verifique los usos e instalaciones actuales del programa, como se especifica en el acuerdo. Si IBM no recibe la documentación al menos 30 días antes de la fecha de renovación, el cliente deberá renovar todas las cantidades que caduquen.

e. El cliente puede cambiar la opción de renovación de una licencia temporal, si está disponible, en cualquier momento notificándolo por escrito a IBM con al menos 30 días de antelación al final del plazo actual.

9.2 Requisitos de capacidad completa y virtualización

a. El cliente debe licenciar el número total de todos los núcleos de procesador activados físicos en el entorno de hardware físico puestos a disposición o gestionados por el EP, excepto aquellos servidores de los que el EP se haya eliminado permanentemente (capacidad completa). Un núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador que está disponible para su uso en un servidor físico, independientemente de si la capacidad del núcleo del procesador puede estar o está limitada a través de tecnologías de virtualización, comandos del sistema operativo, configuración del BIOS o restricciones similares.

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9.2.1 Productos de entorno de virtualización (licencias de subcapacidad o contenedor)

a. Licencias de subcapacidad – Los EP que cumplan los requisitos para el uso de subcapacidad (consulte https://www.ibm.com/es-es/software/passportadvantage/subcaplicensing) pueden obtener licencias bajo los términos de licencias de subcapacidad (producto de subcapacidad elegible). El cliente debe adquirir derechos iguales a la capacidad de virtualización disponible para el producto de subcapacidad elegible.

b. Licencias de contenedores: EP que cumplen con los requisitos de uso de contenedores (consulte

https://www.ibm.com/es-es/software/passportadvantage/containerlicenses) pueden obtenerse bajo los términos de la licencia de contenedor (Producto de contenedor elegible). El cliente debe adquirir derechos para el número total de núcleos de procesador asociados a la capacidad de todos los contenedores disponibles para el producto de contenedor elegible.

c. El cliente es responsable de cumplir con los requisitos de los entornos de virtualización para poder optar a los beneficios de las licencias de subcapacidad o de contenedores.

d. Antes de un aumento en la capacidad de subtítulos o en los programas de licenciamiento de contenedores, el cliente debe primero adquirir licencias suficientes, incluyendo la suscripción y soporte de software de IBM, si procede, para cubrir ese aumento.

e. Si las implementaciones de EP no cumplen con los requisitos de licencias de subcapacidad o licencias de contenedores de esta sección, el cliente debe obtener una licencia de capacidad completa.