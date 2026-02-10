Licencia de suscripción para programas de software de IBM

Con el lanzamiento de los acuerdos IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de la licencia de suscripción se han integrado en las secciones correspondientes del acuerdo sin necesidad de que los clientes sujetos a estos términos revisados firmen un anexo aparte.

Nota: las nuevas condiciones para los clientes actuales de Pensilvania entrarán en vigor el 1 de mayo de 2023.

Consulte lo que debe saber sobre los acuerdos Passport Advantage revisados para obtener más información.

Disponibles para programas de software de IBM seleccionados, las licencias de suscripción le ofrecen la flexibilidad de “utilizar” el software bajo licencia y recibir S&S durante un plazo determinado.

Licencias de suscripción

Están alineadas con los modelos de suscripción estándar del sector

Ofrecen flexibilidad en los plazos, de 12 a 36 meses, con un periodo mínimo de 12 meses

No pueden cancelarse antes de que finalice el plazo de la suscripción

Proporcionan flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar de oferta o finalizar el contrato

El anexo de licencias de suscripción regirá las compras iniciales y posteriores de los programas de software de IBM bajo el modelo de licencias de suscripción. Nota: los clientes de ELA, tanto del sector comercial como del federal/público, gestionarán sus trámites a través de su responsable de acuerdos de IBM