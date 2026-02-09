El 1 de agosto de 2024, IBM publicó los términos revisados del Internacional Passport Advantage Agreement (IPAA12) y del Internacional Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).
Los términos revisados entrarán en vigor automáticamente el:
Ofertas de Support
Términos de verificación de licencia
Términos del Acuerdo básico de IBM
Claridad y consistencia
Vaya a los Términos de IBM para ver o descargar las últimas revisiones de los Acuerdos:
Consulte lo siguiente para obtener información adicional: