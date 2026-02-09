Acuerdos revisados de Passport Advantage / Passport Advantage Express 12

Passport Advantage (PA) y Passport Advantage Express (PAE) son programas integrales de programas de IBM mediante los cuales los clientes pueden solicitar productos elegibles (EP)

    Visión general

    El 1 de agosto de 2024, IBM publicó los términos revisados del Internacional Passport Advantage Agreement (IPAA12) y del Internacional Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).

    Los términos revisados entrarán en vigor automáticamente el:

    • 1 de agosto de 2024 para:
      • nuevas transacciones del IPAEA a partir de esta fecha.
      • nuevas transacciones bajo una nueva inscripción en IPAA a partir de esta fecha.
    • 1 de noviembre de 2024 para nuevas transacciones, derecho continuo a utilizar software y servicio cloud, a partir de esta fecha, para sitios inscritos en IPAA a partir del 1 de agosto de 2024.
    • El final del periodo contractual actual para las transacciones completadas en virtud de un acuerdo de licencia empresarial (ELA) existente o un contrato plurianual similar, momento en el que entrará en vigor esta nueva revisión. 

    Resumen de cambios y mejoras

    Ofertas de Support

    Términos de verificación de licencia

    • Aclara la ubicación del formato de presentación de informes y el momento de presentación de dichos informes.

    Términos del Acuerdo básico de IBM

    • Incorpora los términos simplificados que IBM ha implementado en todos los acuerdos básicos para alinearse con los cambios recientes en las leyes globales que rigen el proceso de datos, la privacidad y la retención de impuestos.
    • Aclara los términos específicos de cada país para alinearlos con las leyes del país.

    Claridad y consistencia

    • Las actualizaciones y el formato de los acuerdos aportan mayor claridad y coherencia con otros acuerdos de IBM.

    Recursos adicionales

    Vaya a los Términos de IBM para ver o descargar las últimas revisiones de los Acuerdos:

    Mientras esté allí, suscríbase para recibir notificaciones directas de futuros documentos de revisión en los Términos de IBM.

    • En el panel de navegación izquierdo, expanda la categoría “Acuerdos Standard” y, a continuación, expanda la categoría “Acuerdos Passport Advantage”.
    • Seleccione la casilla "Acuerdos y archivos adjuntos" para mostrar los documentos disponibles.
    • Haga clic en los tres puntos (...) en la esquina superior derecha de los mosaicos de documentos individuales y seleccione “Notificación” para recibir notificaciones por correo electrónico de los cambios cuando se actualicen los documentos.

    Consulte lo siguiente para obtener información adicional: