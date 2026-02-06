Las licencias temporales facilitan a los clientes la adquisición de programas de software de IBM con plazos flexibles, opciones de renovación y frecuencias de facturación.

Los modelos de licencias temporales proporcionan a los clientes:

Opciones de licencia coherentes con la forma en que eligen consumir el software

Menores costes de entrada

Flexibilidad para utilizar el Programa de software en las instalaciones durante un plazo específico

IBM Software Subscription and Support (S&S) durante el plazo especificado

Al final del plazo especificado, los clientes pueden optar por ampliar o rescindir sus licencias temporales.

Si el Cliente decide no renovar la licencia temporal, los derechos sobre el Programa de software y el acceso a S&S terminarán, y el Cliente deberá desinstalar y destruir todas las copias terminadas del Programa afectado.