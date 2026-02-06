Las licencias temporales facilitan a los clientes la adquisición de programas de software de IBM con plazos flexibles, opciones de renovación y frecuencias de facturación.
Los modelos de licencias temporales proporcionan a los clientes:
Al final del plazo especificado, los clientes pueden optar por ampliar o rescindir sus licencias temporales.
Si el Cliente decide no renovar la licencia temporal, los derechos sobre el Programa de software y el acceso a S&S terminarán, y el Cliente deberá desinstalar y destruir todas las copias terminadas del Programa afectado.
Ofrecen flexibilidad temporal de 12 a 36 meses con un plazo mínimo de 12 meses. No podrán rescindirse antes de que finalice el plazo de suscripción. Proporcionan flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar las ofertas o rescindir.
Ofrecen flexibilidad temporal de 1 a 36 meses con un plazo mínimo de un mes. Permiten a los clientes rescindir un plazo con al menos 30 días de antelación por escrito. Proporcionan flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar las ofertas o rescindir.
Son por un plazo fijo de 12 meses. Permiten a los clientes rescindir un plazo con al menos 30 días de antelación por escrito. Permiten a los clientes renovar por otro plazo de 12 meses mediante un presupuesto de renovación o rescindir al final del plazo.