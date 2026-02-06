Licencias temporales

IBM ofrece licencias temporales para determinados programas de software en virtud de los acuerdos IBM International Passport Advantage e IBM International Passport Advantage Express.

Resumen de la licencia temporal

Las licencias temporales facilitan a los clientes la adquisición de programas de software de IBM con plazos flexibles, opciones de renovación y frecuencias de facturación.

Los modelos de licencias temporales proporcionan a los clientes:

  • Opciones de licencia coherentes con la forma en que eligen consumir el software
  • Menores costes de entrada
  • Flexibilidad para utilizar el Programa de software en las instalaciones durante un plazo específico
  • IBM Software Subscription and Support (S&S) durante el plazo especificado

Al final del plazo especificado, los clientes pueden optar por ampliar o rescindir sus licencias temporales.

Si el Cliente decide no renovar la licencia temporal, los derechos sobre el Programa de software y el acceso a S&S terminarán, y el Cliente deberá desinstalar y destruir todas las copias terminadas del Programa afectado.

Tipos de licencias temporales (las opciones varían según el Programa)

Licencias por suscripción

Ofrecen flexibilidad temporal de 12 a 36 meses con un plazo mínimo de 12 meses. No podrán rescindirse antes de que finalice el plazo de suscripción. Proporcionan flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar las ofertas o rescindir.

Licencias mensuales

Ofrecen flexibilidad temporal de 1 a 36 meses con un plazo mínimo de un mes. Permiten a los clientes rescindir un plazo con al menos 30 días de antelación por escrito. Proporcionan flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar las ofertas o rescindir.
Licencias temporales

Son por un plazo fijo de 12 meses. Permiten a los clientes rescindir un plazo con al menos 30 días de antelación por escrito. Permiten a los clientes renovar por otro plazo de 12 meses mediante un presupuesto de renovación o rescindir al final del plazo.