Política Eligible Public Cloud BYOSL

Ilustración de formas geométricas en tonos azules, negros y grises
La política Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) le permite implementar cualquier software de IBM con licencia para usted directamente o a través de un distribuidor autorizado de IBM según los términos y condiciones descritos aquí.

Para conocer los términos y condiciones exactos que rigen el uso de un programa de software específico, consulte el Acuerdo de licencia del software, incluido el Acuerdo internacional de licencia de programa (IPLA), los Documentos de información de licencia y cualquier acuerdo adicional bajo el cual se haya obtenido el software, como el Acuerdo de IBM International Passport Advantage.

Software de IBM elegible

La política Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) le permite implementar y ejecutar en una nube pública elegible (EPC) cualquier software de IBM con licencia directamente o a través de un distribuidor autorizado de IBM bajo los términos de licencia de IBM, sujeto a las autorizaciones de uso y restricciones establecidas en los acuerdos de licencia y documentos de transacción aplicables para dicho software, incluidos IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) y los documentos de información de licencia aplicables al software.

Esta política no se aplica al software IBM z/OS ni a ningún software de IBM que le haya sido sublicenciado por un tercero. Esta política tampoco se aplica si usted es un IBM Business Partner autorizado para implementar su solución en un entorno alojado; estas situaciones se gestionan bajo un acuerdo independiente.

Nubes públicas elegibles

La lista aprobada de nubes públicas elegibles (EPC) en las que puede implementar software de IBM con licencia se define por proveedor a continuación. Las "Herramientas de licencias de IBM requeridas" son obligatorias solo cuando se implementan productos basados en capacidad (es decir, aquellos con licencia que utilizan métricas de Processor Value Unit (PVU) o Virtual Processor Core (VPC)).  Para otros productos, usted es responsable de utilizar cualquier otra herramienta puesta a disposición por el EPC para proporcionar informes de cumplimiento según la IPAA.

Si tiene software de IBM que se implementa mediante un proveedor de servicios en la nube que no se encuentra en la lista de abajo, envíe un correo electrónico a 'talk2sam@us.ibm.com'. Asegúrese de incluir BYOSL en la línea de asunto.

IBM

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
IBMIBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

IBM Cloud ContainersVéase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerConsulte las consideraciones para IBM Power Systems Virtual Servers en las secciones de notas que figuran a continuación.https://www.ibm.com/es-es/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersVéase la nota 2 a continuación.https://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/es-es/products/kubernetes-serviceIBM License Service
Red Hat OpenShift on IBM Cloud4Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/es-es/products/openshift

 

Alibaba

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.alibabacloud.com/

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Amazon

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
AmazonAWS ECS FargateConsulte las consideraciones para AWS ECS Fargate en la sección de notas más abajo.aws.amazon.com/fargate/Términos modificados de PA de IBM License Service para licencias de contenedores (VIA un apéndice)
Amazon RDS para Db2Véase la nota 9 a continuaciónaws.amazon.com/rds/db2/Administrador de licencias de AWS
Instancias EC2 e instancias dedicadas (Inc., instancias de AWS Outpost)Véase la Nota 1 a continuaciónaws.amazon.com/ec2/instance-types

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Elastic Kubernetes Service (EKS)Véase la Nota 1 a continuaciónaws.amazon.com/eks/IBM License Service
Servicio Red Hat OpenShift en AWS (ROSA)4Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud en AWSVéase la nota 2 a continuación.https://aws.amazon.com/vmware/Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Fujitsu

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDVéase la Nota 1 a continuaciónhttps://pfs.nifcloud.com

Google

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
GoogleGoogle Compute EngineVéase la Nota 1 a continuacióncloud.google.com/compute/docs/machine-types

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Google Kubernetes Engine (GKE)Véase la Nota 1 a continuacióncloud.google.com/kubernetes-engine/IBM License Service
Plataforma de contenedores Red Hat OpenShift 4Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
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IONOSMotor de computaciónVéase la Nota 1 a continuaciónhttps://cloud.ionos.com/computeImplementaciones de Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM® License Service

KDDI

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
KDDIServicio de plataforma en la nube KDDIConsulte la Nota 1 a continuación para Virtual Server. Consulte la Nota 5 a continuación para el Bare Metal Server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Condiciones modificadas de PA para la concesión de licencias de contenedores (mediante anexo)

Microsoft

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
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MicrosoftAzure HCIVéase la Nota 1 a continuaciónhttps://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-stack/hciImplementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Máquinas virtuales de AzureVéase la Nota 1 a continuación
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/



azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Condiciones modificadas de PA para la concesión de licencias de contenedores (mediante anexo)

Solución Azure VMwareVéase la nota 2 a continuación.azure.microsoft.com/en-us/services/azure-vmware/Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Azure KubernetesVéase la Nota 1 a continuaciónazure.microsoft.com/en-us/services/kubernetes-service/IBM License Service
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://azure.microsoft.com/en-us/services/openshift/

NEC

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
NECServicio de infraestructura en la nube (NEC Cloud IaaS)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.nec.com

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM Licene Service

NTT

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
División de servicios de NTT CloudServicios multinube (solo máquinas virtuales)Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://services.global.ntt/es-es/services-and-products/cloud/cloud-platform

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT CommunicationsECL 1.0Véase la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)Véase la Nota 1 a continuación

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS con tecnología de VMware)Véase la Nota 1 a continuación

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasVéase la Nota 1 a continuación

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
 OracleInstancias de computación en la nubeVéase la nota 3 a continuación.https://www.oracle.com/cloud/compute

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle Kubernetes EngineVéase la nota 3 a continuación.https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM License Service
Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)Véase la nota 2 a continuación.https://www.oracle.comImplementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Tencent

ProveedorOfertasNotas sobre licenciasPara más detalles,
vaya a:		Herramientas de licencias de IBM necesarias
     
TencentInstancia de servidor de Tencent CloudVéase la Nota 1 a continuaciónhttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool

Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Nota: Las siguientes notas a pie de página sobre licencias solo se aplican cuando se indica específicamente en las secciones de proveedores de servicios en la nube anteriores. No se aplican de forma universal a todas las ofertas.

  1. En todos los casos: 1  vCPU = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVU
    • Para contenedores con Hyperthreading habilitado: 2 vCPU = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVU (consulte la página Licencias de contenedores para obtener más información).
  2. Consulte las tablas de unidades de valor del procesador para ver los requisitos según la configuración del sistema. El cliente debe utilizar la configuración completa de ILMT.
  3. Una unidad de cálculo de Oracle (OCPU) corresponde a dos subprocesos de ejecución de hardware, conocidos como vCPU.  Las licencias de PVU requieren 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. Los requisitos de medición e informes los gestionará el cliente en entornos gestionados de Kubernetes (como OpenShift gestionado por Red Hat).
  5. Los clientes de servidor físico o bare metal pueden implementar software en el servidor físico o en las ofertas de nube pública bare metal proporcionadas por los EPC (ver arriba). Estas implementaciones deben seguir las instrucciones (incluido el uso de las herramientas de licencia) tal como se definen en las políticas de subcapacidad y licencias de contenedor. Para las implementaciones de PVU, consulte las tablas de unidades de valor de procesador para conocer los requisitos basados en la configuración del sistema.
  6. Las implementaciones on-premise de servicios en la nube (por ejemplo, Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) están admitidas y deben seguir políticas de subcapacidad y licencias de contenedores, incluyendo el uso de herramientas de licencia de IBM.
    Para la licencia PVU, las implementaciones que usan servicios elegibles se licencian con 70 PVU por vCPU/Core, similar a si se implementaran en la nube pública. Si no se utilizan las herramientas de licencia de IBM, se aplicará la licencia de capacidad completa, según los términos del Acuerdo Internacional Passport Advantage.
  7. Para todo lo anterior: Solaris x86 no es compatible y, por lo tanto, no es apto para su uso.
  8. Con el lanzamiento del IBM Passport Advantage Agreement v11 (versión: febrero de 2023), ya no se requiere el anexo de licencias de contenedores. Consulte la página web de licencias de contenedores para obtener más información.
  9. Para las implementaciones de software Db2 en los servicios gestionados a través de la opción bring-your-own-license, para contar las VPC cuando se implementa la capacidad completa de vCPU de la instancia, IBM considerará 1 VPC = 1 núcleo físico = 2 vCPU para todas las instancias EC2 que han publicado sus recuentos de núcleos físicos en la página "Núcleos físicos por tipo de instancia de Amazon EC2" de EC2, donde el recuento de vCPU es el doble de los núcleos físicos (lo que significa que el grado de hiperhilo/multihilo simultáneo (SMT) se establece en (2). Solo son elegibles las licencias de Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on y Db2 AESE Add-on. Consulte Núcleos e hilos de CPU por núcleo de CPU y tipo de instancia (enlace externo a ibm.com)

Consideraciones para AWS ECS Fargate

Para AWS ECS Fargate, IBM License Service se representa como un bucket de License Service AWS S3 (enlace externo a ibm.com). Esta funcionalidad está disponible producto por producto. Consulte con su representante de Documentación del producto o IBM para obtener más información. Nota: Para obtener ejemplos del procedimiento y de cómo implementarlo, consulte la documentación de WebSphere Application Server Liberty.

Consideraciones para IBM Power Systems Virtual Server

Las disposiciones de esta sección se aplican únicamente a los programas basados en VPC o PVU implementados en IBM Power Systems Virtual Server. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0,25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre varias particiones lógicas) y 1,0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que se asignan a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único grupo en lugar de por servidor. A título ilustrativo y no limitativo, véanse los siguientes ejemplos:

  • Se implementan tres particiones lógicas en servidores S922 independientes de 0,25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: 0,25 x 3 = 0,75 núcleos, que se redondea a 1,0 núcleos.
  • Se implementan tres particiones lógicas en 2 servidores S922 y 1 servidor E980 con 0,25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: (0,25 x 2 = 0,5, que se redondea al alza a 1 núcleo) + (0,25 x 1 = 0,25, que se redondea al alza a 1 núcleo) = 2,0 núcleos.

El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de licencias y informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 de la IPAA.

De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 de IPAA, los clientes recopilarán datos de implementación y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez al trimestre para el software de IBM utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso de núcleo. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso de núcleo se realizará de acuerdo con la política IBM Eligible Public Cloud BYOSL.

Los valores de PVU por núcleo se determinan en función del sistema de alimentación utilizado, tal y como se indica en la tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2 - RISC y System z) en la página web de Unidad de valor del procesador.

Requisitos y condiciones de la licencia

La política Eligible Public Cloud BYOSL no modifica ni reemplaza ninguna obligación en los acuerdos de licencia aplicables, incluidos los requisitos para el uso de software con licencia en un entorno virtualizado como se define en las políticas de subcapacidad y licencias de contenedores. 

Los términos de verificación de dichos acuerdos de licencia se aplican a usted cuando carga, instala o utiliza software de IBM elegible en un EPC y acepta recopilar los datos de uso necesarios para su software con licencia en ese EPC. No proporcionará al proveedor de servicios en la nube ningún uso o acceso no autorizado al software de IBM elegible.

Debe utilizar las herramientas de generación de informes de instalación y configuración designadas por IBM (como se indica anteriormente) para el uso de informes y proporcionar dichos informes a IBM cuando lo solicite de acuerdo con las directrices de IBM.

Cuando utilice un derecho de licencia de acuerdo con esta política, no podrá utilizar dichos derechos para ningún otro propósito ni en ningún otro lugar al mismo tiempo.

A menos que se indique anteriormente, la política Eligible Public Cloud BYOSL NO se aplica a los compromisos con proveedores en los que esos proveedores acceden al software y/o ejecutan o gestionan parte o la totalidad de su entorno informático bajo el control de sus propios empleados, ya sea en su locales o en los suyos (por ejemplo, externalización estratégica, alojamiento web, proveedores de servicios gestionados, etc.); dichos compromisos requieren acuerdos separados. Si su software se implementa de alguna de estas maneras, envíe un correo electrónico a 'talk2sam@us.ibm.com'. Asegúrese de incluir BYOSL en la línea de asunto.

Registro de cambios

Registro de cambios de marzo de 2024

  • Se aclara la excepción del software zSeries solo para z/OS (es decir, zLinux es elegible)
  • Se aclara los requisitos de información para los productos no basados en la capacidad
  • Se aclara la lista EPC como la única lista aprobada de proveedores
  • Se agrega información de contacto para garantizar el cumplimiento