Política Eligible Public Cloud BYOSL

Las disposiciones de esta sección se aplican únicamente a los programas basados en VPC o PVU implementados en IBM Power Systems Virtual Server. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0,25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre varias particiones lógicas) y 1,0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que se asignan a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único grupo en lugar de por servidor. A título ilustrativo y no limitativo, véanse los siguientes ejemplos:

Se implementan tres particiones lógicas en servidores S922 independientes de 0,25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: 0,25 x 3 = 0,75 núcleos, que se redondea a 1,0 núcleos.

Se implementan tres particiones lógicas en 2 servidores S922 y 1 servidor E980 con 0,25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: (0,25 x 2 = 0,5, que se redondea al alza a 1 núcleo) + (0,25 x 1 = 0,25, que se redondea al alza a 1 núcleo) = 2,0 núcleos.

El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de licencias y informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 de la IPAA.

De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 de IPAA, los clientes recopilarán datos de implementación y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez al trimestre para el software de IBM utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso de núcleo. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso de núcleo se realizará de acuerdo con la política IBM Eligible Public Cloud BYOSL.

Los valores de PVU por núcleo se determinan en función del sistema de alimentación utilizado, tal y como se indica en la tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2 - RISC y System z) en la página web de Unidad de valor del procesador.