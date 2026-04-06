Política Eligible Public Cloud BYOSL

Para conocer los términos y condiciones exactos que rigen el uso de un programa de software específico, consulte el Acuerdo de licencia del software, incluido el Acuerdo internacional de licencia de programa (IPLA), los Documentos de información de licencia y cualquier acuerdo adicional bajo el cual se haya obtenido el software, como el Acuerdo de IBM International Passport Advantage.
La política Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) le permite implementar y ejecutar en una nube pública elegible (EPC) cualquier software de IBM con licencia directamente o a través de un distribuidor autorizado de IBM bajo los términos de licencia de IBM, sujeto a las autorizaciones de uso y restricciones establecidas en los acuerdos de licencia y documentos de transacción aplicables para dicho software, incluidos IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) y los documentos de información de licencia aplicables al software.
Esta política no se aplica al software IBM z/OS ni a ningún software de IBM que le haya sido sublicenciado por un tercero. Esta política tampoco se aplica si usted es un IBM Business Partner autorizado para implementar su solución en un entorno alojado; estas situaciones se gestionan bajo un acuerdo independiente.
La lista aprobada de nubes públicas elegibles (EPC) en las que puede implementar software de IBM con licencia se define por proveedor a continuación. Las "Herramientas de licencias de IBM requeridas" son obligatorias solo cuando se implementan productos basados en capacidad (es decir, aquellos con licencia que utilizan métricas de Processor Value Unit (PVU) o Virtual Processor Core (VPC)). Para otros productos, usted es responsable de utilizar cualquier otra herramienta puesta a disposición por el EPC para proporcionar informes de cumplimiento según la IPAA.
Si tiene software de IBM que se implementa mediante un proveedor de servicios en la nube que no se encuentra en la lista de abajo, envíe un correo electrónico a 'talk2sam@us.ibm.com'. Asegúrese de incluir BYOSL en la línea de asunto.
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|IBM Cloud Containers
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Consulte las consideraciones para IBM Power Systems Virtual Servers en las secciones de notas que figuran a continuación.
|https://www.ibm.com/es-es/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Véase la nota 2 a continuación.
|https://www.ibm.com/es-es/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/es-es/products/kubernetes-service
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/es-es/products/openshift
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.alibabacloud.com/
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Consulte las consideraciones para AWS ECS Fargate en la sección de notas más abajo.
|aws.amazon.com/fargate/
|Términos modificados de PA de IBM License Service para licencias de contenedores (VIA un apéndice)
|Amazon RDS para Db2
|Véase la nota 9 a continuación
|aws.amazon.com/rds/db2/
|Administrador de licencias de AWS
|Instancias EC2 e instancias dedicadas (Inc., instancias de AWS Outpost)
|Véase la Nota 1 a continuación
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Véase la Nota 1 a continuación
|aws.amazon.com/eks/
|IBM License Service
|Servicio Red Hat OpenShift en AWS (ROSA)4
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud en AWS
|Véase la nota 2 a continuación.
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://pfs.nifcloud.com
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Google Compute Engine
|Véase la Nota 1 a continuación
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Véase la Nota 1 a continuación
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Plataforma de contenedores Red Hat OpenShift 4
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|IONOS
|Motor de computación
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://cloud.ionos.com/compute
|Implementaciones de Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|KDDI
|Servicio de plataforma en la nube KDDI
|Consulte la Nota 1 a continuación para Virtual Server. Consulte la Nota 5 a continuación para el Bare Metal Server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Condiciones modificadas de PA para la concesión de licencias de contenedores (mediante anexo)
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Microsoft
|Azure HCI
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-stack/hci
|Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
|Máquinas virtuales de Azure
|Véase la Nota 1 a continuación
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Condiciones modificadas de PA para la concesión de licencias de contenedores (mediante anexo)
|Solución Azure VMware
|Véase la nota 2 a continuación.
|azure.microsoft.com/en-us/services/azure-vmware/
|Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Véase la Nota 1 a continuación
|azure.microsoft.com/en-us/services/kubernetes-service/
|IBM License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://azure.microsoft.com/en-us/services/openshift/
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|NEC
|Servicio de infraestructura en la nube (NEC Cloud IaaS)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.nec.com
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM Licene Service
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|División de servicios de NTT Cloud
|Servicios multinube (solo máquinas virtuales)
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://services.global.ntt/es-es/services-and-products/cloud/cloud-platform
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)
|Véase la Nota 1 a continuación
|IPV (IaaS con tecnología de VMware)
|Véase la Nota 1 a continuación
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Véase la Nota 1 a continuación
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Oracle
|Instancias de computación en la nube
|Véase la nota 3 a continuación.
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Oracle Kubernetes Engine
|Véase la nota 3 a continuación.
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|Véase la nota 2 a continuación.
|https://www.oracle.com
|Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
|Proveedor
|Ofertas
|Notas sobre licencias
|Para más detalles,
vaya a:
|Herramientas de licencias de IBM necesarias
|Tencent
|Instancia de servidor de Tencent Cloud
|Véase la Nota 1 a continuación
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Implementaciones tradicionales: IBM License Metric Tool
Implementaciones de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Nota: Las siguientes notas a pie de página sobre licencias solo se aplican cuando se indica específicamente en las secciones de proveedores de servicios en la nube anteriores. No se aplican de forma universal a todas las ofertas.
Para AWS ECS Fargate, IBM License Service se representa como un bucket de License Service AWS S3 (enlace externo a ibm.com). Esta funcionalidad está disponible producto por producto. Consulte con su representante de Documentación del producto o IBM para obtener más información. Nota: Para obtener ejemplos del procedimiento y de cómo implementarlo, consulte la documentación de WebSphere Application Server Liberty.
Las disposiciones de esta sección se aplican únicamente a los programas basados en VPC o PVU implementados en IBM Power Systems Virtual Server. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0,25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre varias particiones lógicas) y 1,0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que se asignan a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único grupo en lugar de por servidor. A título ilustrativo y no limitativo, véanse los siguientes ejemplos:
El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de licencias y informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 de la IPAA.
De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 de IPAA, los clientes recopilarán datos de implementación y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez al trimestre para el software de IBM utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso de núcleo. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso de núcleo se realizará de acuerdo con la política IBM Eligible Public Cloud BYOSL.
Los valores de PVU por núcleo se determinan en función del sistema de alimentación utilizado, tal y como se indica en la tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2 - RISC y System z) en la página web de Unidad de valor del procesador.
La política Eligible Public Cloud BYOSL no modifica ni reemplaza ninguna obligación en los acuerdos de licencia aplicables, incluidos los requisitos para el uso de software con licencia en un entorno virtualizado como se define en las políticas de subcapacidad y licencias de contenedores.
Los términos de verificación de dichos acuerdos de licencia se aplican a usted cuando carga, instala o utiliza software de IBM elegible en un EPC y acepta recopilar los datos de uso necesarios para su software con licencia en ese EPC. No proporcionará al proveedor de servicios en la nube ningún uso o acceso no autorizado al software de IBM elegible.
Debe utilizar las herramientas de generación de informes de instalación y configuración designadas por IBM (como se indica anteriormente) para el uso de informes y proporcionar dichos informes a IBM cuando lo solicite de acuerdo con las directrices de IBM.
Cuando utilice un derecho de licencia de acuerdo con esta política, no podrá utilizar dichos derechos para ningún otro propósito ni en ningún otro lugar al mismo tiempo.
A menos que se indique anteriormente, la política Eligible Public Cloud BYOSL NO se aplica a los compromisos con proveedores en los que esos proveedores acceden al software y/o ejecutan o gestionan parte o la totalidad de su entorno informático bajo el control de sus propios empleados, ya sea en su locales o en los suyos (por ejemplo, externalización estratégica, alojamiento web, proveedores de servicios gestionados, etc.); dichos compromisos requieren acuerdos separados. Si su software se implementa de alguna de estas maneras, envíe un correo electrónico a 'talk2sam@us.ibm.com'. Asegúrese de incluir BYOSL en la línea de asunto.
Registro de cambios de marzo de 2024