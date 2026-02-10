1. ¿Qué son las licencias de subcapacidad (virtualización) y en qué se diferencian de las licencias estándar?
Las licencias de subcapacidad permiten obtener una licencia de un programa de software basado en núcleos por menos de la capacidad total del procesador del servidor, siempre que el programa se implemente en un entorno de virtualización elegible. Con las licencias de capacidad total, los clientes deben obtener derechos de licencia para todos los núcleos de procesador activados en el servidor, independientemente de cómo se haya implementado el software.
Oferta de licencias de subcapacidad Passport Advantage de IBM:
2. ¿Qué son las licencias de virtualización y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?
Reconociendo que el uso de la palabra "virtualización" se ha convertido en algo habitual en el sector, IBM se referirá, en ocasiones, a su oferta de "subcapacidad" como "capacidad de virtualización" o "licencia de virtualización". Es de esperar que estos nombres se utilicen indistintamente. A efectos de la concesión de licencias, la contenerización se considera por separado.
3. ¿Qué es la licencia de capacidad total y cómo se relaciona con la licencia de subcapacidad?
La licencia de capacidad total se basa en cada núcleo de procesador físico activado en el servidor físico. Anteriormente, cuando los servidores tenían un solo núcleo de procesador situado en un chip conectado a un zócalo, el software se licenciaba, por defecto, en función de la capacidad total. El concepto de licencia de capacidad total no ha cambiado con la proliferación de servidores multinúcleo y multizócalo. La concesión de licencias era bastante sencilla. Sin embargo, la partición y las tecnologías de virtualización de servidores más sofisticadas, que crean CPU virtuales, servidores virtuales/particiones (también conocidos como máquinas virtuales, LPAR, etc.), que se pueden mover y/o redimensionar sobre la marcha, han dado lugar a la demanda de condiciones de licencia más flexibles. Por ello, IBM anunció su oferta de licencias de subcapacidad en 2005. En la actualidad, IBM cuenta con el soporte más amplio de tecnologías de virtualización del sector, incluidas las plataformas RISC y x86, y Linux en System z. Además, somos el único proveedor que ofrece una herramienta para ayudar a los clientes a mantener el cumplimiento.
4. ¿Se necesita actualmente una herramienta para hacer un seguimiento del uso de las licencias de subcapacidad?
Sí, se requiere el uso de IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad. IBM también permite a los clientes hacer uso de herramientas adicionales aprobadas. Consulte la página web de ILMT para obtener más información sobre estas herramientas.
5. ¿Los clientes están obligados a informar a IBM sobre las implementaciones de sus licencias?
Los clientes deben mantener la documentación como prueba de la gestión continua del cumplimiento de las licencias de la capacidad disponible para el software de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner a disposición estos informes a petición de IBM (consulte el acuerdo de IBM Passport Advantage)
6. ¿Qué métricas de software son elegibles para licencias de subcapacidad?
IBM admite todos los productos de software que utilizan métricas de precios basadas en núcleos.
7. ¿Cómo puedo saber si un producto tiene licencia PVU/VPC/RVU/MAPC?
La descripción del producto y/o del número de pieza casi siempre indicará la métrica de la licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:
Base de datos de documentos de información sobre licencias de IBM
Licencias de IBM Passport Advantage
8. ¿Cuál es el algoritmo para determinar los "precios de subcapacidad"?
IBM concede licencias basadas en núcleos de procesador completos, según el número menor entre los núcleos físicos y los virtuales. El requisito mínimo para la concesión de licencias de software es el número apropiado de derechos de licencia para un núcleo de procesador. Esta concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento de que dispone el software de IBM. IBM concede licencias por la menor de las siguientes cantidades: la suma de la capacidad virtual o la capacidad total (física) del servidor. Consulte las reglas de recuento de licencias de virtualización para obtener detalles y ejemplos sobre el cálculo de los requisitos de licencia de subcapacidad en varios escenarios.
9. ¿Podemos obtener licencias para un núcleo de procesador en un servidor para todos los entornos de virtualización elegibles?
Sí. Consulte la lista de tecnologías de procesador y tecnologías de virtualización elegibles.
10. ¿Podemos obtener licencias para menos de un núcleo de procesador en un servidor para todos los entornos de virtualización elegibles?
No, el requisito mínimo para la licencia de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador completo.
11. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una máquina virtual (VM) en un entorno de virtualización VMware?
La concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento de que dispone el software de IBM. En el caso de VMware, otorgamos licencias en función del número de núcleos virtuales (vCPU en la terminología de VMware) disponibles para una partición. Cada CPU equivale a un núcleo de procesador para licencias. Concedemos licencias por la menor de las siguientes cantidades: la suma de vCPU o la capacidad total (física) del servidor. Para obtener más información, consulte Licencias de software de recuento con tecnologías de virtualización específicas en el sitio web de Sub-Capacity.
12. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una partición en un entorno de virtualización PowerVM elegible?
La licencia se basa en la capacidad de procesamiento (expresada en PVU) disponible para el software de IBM. En el caso de una partición PowerVM, la licencia se basa en la capacidad del núcleo del procesador virtual disponible para la partición, en función del modo de partición (limitado o ilimitado).
En el caso de determinadas particiones (particiones con límite), que tienen una capacidad de procesamiento de núcleo fraccionaria, agregamos núcleos de procesador fraccionarios y aplicamos reglas de limitación de grupo compartido. Además, redondeamos al alza, a nivel de servidor, al siguiente núcleo de procesador completo. IBM concede licencias por el menor de los siguientes valores: la suma de los núcleos virtuales o la capacidad total física del servidor.
Para obtener más información, busque el escenario que mejor describa su situación en:
Escenarios para sistemas de alimentación disponibles en Counting Software Licences que utilizan tecnologías de virtualización específicas.
13. ¿Por qué algunos productos básicos no pueden licenciarse por debajo de su capacidad?
En esos pocos casos, los productos normalmente no se pueden implementar en un entorno de servidor virtualizado, sino que se implementan en todo el entorno del servidor o la arquitectura de la solución del producto es tal que ILMT no puede detectar la capacidad del núcleo del procesador del entorno del servidor virtualizado. Estos productos deben licenciarse al máximo de su capacidad. Consulte los productos elegibles para licencias de subcapacidad de Passport Advantage.
14. ¿Están disponibles las licencias de subcapacidad para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?
Sí
15. ¿Cómo se inscriben los clientes en el programa de licencias de subcapacidad?
Los términos de licencia de subcapacidad están incluidos en la IPAA. Visite Passport Advantage para más detalles.
16. Si un cliente tiene un servidor con 16 núcleos de procesador, pero solo se han activado 8, ¿se trata de una subcapacidad?
No, la licencia de capacidad total solo requiere que el cliente adquiera licencias para los ocho núcleos activados. A medida que se activan más procesadores, el cliente debe adquirir derechos de licencia de software adicionales. La subcapacidad solo se aplicará si el cliente configura particiones con menos de ocho núcleos de procesador activos. Para obtener más información sobre los núcleos de procesador activados, consulte la siguiente pregunta frecuente.
17. ¿Los clientes deben adquirir derechos de licencia para los núcleos de procesador desactivados en un servidor?
No, IBM solo exige licencias para los núcleos de procesador activados. Algunos servidores pueden entregarse con uno o más núcleos de procesador desactivados, o apagados, para permitir el crecimiento futuro del sistema. Por ejemplo, un sistema puede salir de fábrica con 8 núcleos físicos de procesador cuando solo se han activado 6. Esto permitiría al cliente tener los 2 núcleos de procesador adicionales activados en el futuro a medida que crezcan sus requisitos de carga de trabajo. Para el software que se licencia por núcleo, este servidor solo contiene 6 núcleos de procesador activados. Los clientes solo tendrían que obtener licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor, por lo que en este ejemplo, no se requieren licencias para los 2 núcleos restantes hasta que se activen.
Los núcleos de procesador activados son núcleos de procesador físicos que están disponibles para su uso en un servidor. Incluyen núcleos de procesador:
que se activan (disponibles para su uso) cuando el fabricante envía el servidor y que se activan posteriormente mediante los códigos de activación que el cliente compra al fabricante del servidor
En resumen, se necesitan licencias adicionales para activar cualquier núcleo de procesador adicional.
18. Si la movilidad se emplea en un entorno virtual (por ejemplo, Power Live Partition Mobility, Vmotion), ¿se cuentan los núcleos virtuales cada vez que se trasladan a un nuevo servidor?
No, los núcleos virtuales de una máquina virtual (VM) que se haya trasladado como resultado de un evento de movilidad no se contarán más de una vez. La misma máquina virtual no puede ejecutarse en dos servidores simultáneamente.
19. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?
Desde el lanzamiento de la oferta Passport Advantage Sub-Capacity, IBM ha ido incorporando continuamente nuevas tecnologías de virtualización de servidores que pueden formar parte de esta opción flexible. Dada la rápida evolución del mercado de la tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando esté disponible el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales, los clientes deberán suscribirse a "Mis notificaciones" (las instrucciones se encuentran en una sección de preguntas frecuentes más abajo). También deberían monitorizar la exposición sobre tecnologías de virtualización aptas para ver si hay más incorporaciones.
20. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar ILMT?
Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar la herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) en un plazo de 90 días desde la primera implementación de un producto con subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible.
Los clientes existentes de subcapacidad deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, versiones o modificaciones cuando estén disponibles según las condiciones de la IPAA.
21. ¿Cuáles son las excepciones al requisito de usar ILMT para licencias de subcapacidad?
Con el lanzamiento del IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM ya no admitirá excepciones para los requisitos de informes de subcapacidad. Los clientes pueden seguir informando manualmente sobre las implementaciones por debajo de la capacidad hasta el 1 de enero de 2024, siempre que antes del 1 de mayo de 2023 hubieran informado manualmente de forma excepcional y cumplan los requisitos descritos en el Acuerdo IBM Passport Advantage v10. Consulte IBM License Metric Tool para obtener más información.
22. ¿Qué pasa si ILMT no es compatible con mi tecnología de virtualización?
Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad total. Para beneficiarse las licencias de subcapacidad, es necesario utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si antes cumplía los requisitos para presentar informes manualmente, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponibles en la página web de Sub-capacity hasta el 1 de enero de 2024.
23. ¿Es obligatoria la ILMT para las licencias de subcapacidad?
Todos los clientes deben utilizar una herramienta aprobada y validada para medir el uso de software basado en núcleos. ILMT es la herramienta estándar que ofrece y mantiene IBM. Sin embargo, los clientes pueden utilizar herramientas alternativas a las que se hace referencia en las páginas web de Sub-capacity e ILMT.
24. Para un cliente que cumple los requisitos de una excepción ILMT y realiza un seguimiento o proporciona información de forma manual, ¿qué herramientas puede utilizar para complementar las tareas manuales?
Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento/informe manual puede complementarse con herramientas alternativas si ayudan a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo por producto de software. Hay varios productos en el mercado que pueden realizar escaneos de inventario de software simples y existen aún menos soluciones que pueden determinar el tipo de núcleo de procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se van a licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no son capaces de proporcionar una monitorización continua de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en el núcleo de IBM
Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles, para ayudar a capturar la información básica del núcleo del procesador de hardware y del inventario de software de los servidores; sin embargo, si ILMT no es compatible con la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para particiones, LPAR, máquinas virtuales, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión del cambio, etc.
25. ¿Qué debo seleccionar en Mis notificaciones de IBM para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles de ILMT?
Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto, introduzca: IBM License Metric Tool y, a continuación, haga clic en "Suscríbase". Si no tiene un ID de IBM, visite Perfil de mi cuenta.
26. ¿Cuál debería ser el periodo de informe predeterminado de ILMT?
Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitida antes de tener que analizar y conciliar los informes ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesiten realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.
27. ¿Dónde puedo encontrar información general para obtener más detalles, preguntas frecuentes adicionales específicas sobre ILMT, ejemplos de los informes disponibles y asistencia adicional sobre ILMT?
Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.
28. ¿Es necesario tener ILMT en los servidores de respaldo de recuperación ante desastres para monitorizar la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?
Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de copia de seguridad donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.
A continuación, puede excluir estos casos del cálculo si no se requiere una licencia (normalmente, copias de seguridad en caliente o en frío, aunque el requisito de licencia puede variar según el producto). Para más detalles, consulte la carta de anuncio del producto (buscando en la página de Información de la oferta) o el Documento de información de licencia del producto (realizando una búsqueda en acuerdos de licencia de software).
29. ¿Dónde deben instalarse los agentes ILMT?
Los agentes ILMT deben instalarse en un entorno de virtualización elegible que aloje productos elegibles de subcapacidad. Además, para algunas tecnologías de virtualización, es necesario instalar agentes en el sistema que aloja las máquinas virtuales.
Tema de Infocenter para la instalación del agente
30. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?
Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para suscribirse al software y obtener la cobertura de soporte técnico (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de asistencia técnica que el resto de productos de la cartera Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen "tal cual", con asistencia técnica limitada o inexistente.
31. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no puede descargarlo directamente?
La mayoría de los productos de descarga sencilla no ofrecen soporte técnico o lo ofrecen de forma limitada, y se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro software de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto gratuita, se debe realizar un pedido para establecer un registro de titularidad de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S).
32. ¿Cuál es el número de pieza que se usa para pedir ILMT?
El pedido inicial de ILMT debe indicar el número de pieza D561HLL. Para mantener el registro de derechos, S&S debe renovarlo anualmente con el número de pieza E027NLL. Si desea más información e instrucciones para realizar un pedido de ILMT, consulte Pedidos en línea de IBM License Metric Tool PA.
33. ¿Por qué necesito renovar la suscripción y el soporte de software para un producto gratuito?
La renovación de S&S mediante el número de pieza E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente quiere tener derecho a recibir actualizaciones y mejoras del producto, así como asistencia técnica*. No obstante, tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de las condiciones de la oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería obligatoria para cualquier cliente que necesite utilizar ILMT.
1. ¿El cliente debe seguir aceptando los términos del contrato de licencia de subcapacidad antes de solicitar licencias para una implementación de subcapacidad?
Desde el 18 de julio de 2011, los términos de subcapacidad se han incluido en el acuerdo base de IBM Passport Advantage. Los clientes pueden encontrar los términos relacionados en las secciones "Capacidad total" y "Virtualización"
Sección de requisitos.
2. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?
Desde el lanzamiento de la oferta Passport Advantage Sub-Capacity, IBM ha ido incorporando continuamente nuevas tecnologías de virtualización de servidores que pueden formar parte de esta opción flexible. Consulte la pestaña "Anuncios" de este sitio web de preguntas frecuentes para obtener más información sobre el historial. IBM continuará con esa estrategia, anunciando entornos de virtualización elegibles adicionales a través de diversos medios. Siempre que sea posible, dichos anuncios se realizarán mediante el proceso habitual de cartas de anuncio. Pero dada la rápida evolución del mercado de la tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando esté disponible la compatibilidad de IBM License Metric Tool con otras tecnologías de virtualización elegibles, los clientes deberán suscribirse a "Mis notificaciones" (las instrucciones se encuentran en otra pregunta frecuente más abajo). También deben monitorizar la exposición Tecnología de virtualización elegible(PDF, 40KB) para conocer las adiciones.
3. ¿Colabora IBM con otros proveedores de hardware y software para ampliar la elegibilidad y la compatibilidad de la subcapacidad por parte de ILMT?
Sí, seguimos mejorando nuestra oferta de subcapacidad haciendo que otros entornos de virtualización sean elegibles, cuando podemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de monitorizar estos entornos y articular las reglas de recuento de licencias de virtualización. IBM continuará evaluando tecnologías adicionales de virtualización de servidores en función de la demanda de los clientes y la presencia en el mercado.
7. ¿Es necesario seguir utilizando la ILMT si aumento la implementación de productos elegibles con una capacidad inferior a la capacidad total del servidor, tal y como se indica en la sección 4 del anexo sobre subcapacidad?
Si el aumento hasta alcanzar la capacidad máxima es temporal, ILMT debería seguir monitorizando ese servidor y sus particiones. Si el aumento es permanente, no sería necesario utilizar ILMT; no obstante, IBM recomienda que el servidor y sus particiones sigan monitorizándose con ILMT, especialmente si el servidor aprovecha una tecnología de virtualización elegible, ya que incluso las configuraciones "permanentes" pueden modificarse, quizá sin que el gestor de activos lo sepa.
8. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?
Sí.
9. Si un cliente reduce la capacidad de una partición, ¿es posible reasignar los derechos de licencia PVU excedentes a otra partición?
Sí.
10. ¿Están disponibles las licencias de subcapacidad para los proveedores de servicios?
Sí.
11. ¿Por qué el periodo del informe predeterminado de ILMT es mensual, si las condiciones permiten la presentación trimestral?
Los términos de subcapacidad reflejan el plazo máximo permitido antes de tener que analizar, conciliar y firmar los informes ILMT. La mayoría de los clientes tendrán que realizar esta tarea mensualmente, de ahí la configuración predeterminada. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.
12. ¿Por qué los términos de subcapacidad y la ILMT requieren informes periódicos (semanales, mensuales, trimestrales)?
En comparación con los entornos de servidores con licencia de capacidad completa, que son relativamente más estables, IBM asume un riesgo mucho mayor al permitir la flexibilidad de licenciar su software sobre una base de subcapacidad en entornos de servidores virtualizados, donde la capacidad del núcleo del procesador se puede cambiar sobre la marcha. IBM exige el uso de ILMT para la oferta de subcapacidad con el fin de ayudar a los clientes a cumplir los términos de la licencia de IBM.
Sin embargo, ILMT solo proporciona los datos; el cliente debe analizar, conciliar y elaborar informes que documenten su cumplimiento continuo. La gestión de activos de TI es una disciplina financiera y el proceso de elaboración de estos informes es muy similar en concepto al análisis, la conciliación y la creación de informes financieros para los libros de contabilidad de un cliente. Por ejemplo, los informes iniciales generados por ILMT durante el proceso de análisis y conciliación podrían considerarse similares al esfuerzo que supone crear un "balance de comprobación".
Una gestión deficiente de los activos de TI puede dar lugar a una subestimación de los gastos y a una sobreestimación de los beneficios, lo que supone una preocupación para la alta dirección de cualquier empresa.
13. ¿Puede un business partner o proveedor de servicios de IBM ayudar a un cliente a lograr el cumplimiento de licencias?
Sí, un business partner o proveedor de servicios puede ayudar a un cliente con el cumplimiento de licencias. Muchos distribuidores de Passport Advantage ofrecen la gestión de licencias como un servicio de valor añadido.
No obstante, la entidad propietaria de los derechos de licencia (en este caso, los clientes usuarios finales) es la responsable última de garantizar el cumplimiento de las condiciones de subcapacidad. En otras palabras, los clientes pueden delegar esta responsabilidad, pero no pueden renunciar a ella.
14. ¿Tiene IBM derecho a auditar a un cliente?
Sí, según la verificación de licencia de los acuerdos Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.
15. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple con los términos y condiciones de subcapacidad?
Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.
16. ¿Cuál es la política de licencias si la capacidad del núcleo del procesador de la partición aumenta temporalmente debido a una carga de trabajo adicional?
Un aumento de la capacidad máxima o de pico del núcleo del procesador, medida en núcleos, disponible para el software de IBM, requiere derechos de licencia adicionales. Los términos de licencia de IBM exigen que los clientes obtengan derechos adicionales antes de aumentar la capacidad de núcleo de procesador disponible para el software. ILMT monitoriza los cambios en la capacidad del núcleo del procesador e informa al respecto, de modo que los clientes pueden asegurarse de que disponen de derechos suficientes para cubrir estos "picos máximos" Los términos de la licencia de IBM no permiten promediar la capacidad del procesador ni ofrecen períodos de gracia para picos temporales en la carga de trabajo.
17. ¿Las licencias de IBM permiten un período de gracia y/o un "ajuste periódico" para cumplir con los requisitos?
No, los términos de la licencia de IBM no prevén un periodo de gracia para realizar la “regularización”. Además, los términos de las licencias basadas en núcleos no se basan en el "uso". Tanto los términos de licencia de capacidad total como los de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor (completa) o la partición (subcapacidad) antes de implementar o aumentar dicha capacidad. La herramienta IBM License Metric Tool monitoriza de forma continua el entorno de servidores virtualizados del cliente e informa de este "máximo histórico" de núcleos (por métrica de licencia) por producto de software y por partición. De este modo, el cliente puede comparar los totales de productos del informe ILMT con su inventario de licencias PoE para confirmar su cumplimiento.
18. ¿Qué significa realmente "aumento de la capacidad de virtualización de un producto de subcapacidad elegible"?
Este aumento se produce cuando se incrementa la capacidad máxima del núcleo del procesador (medida en núcleos) disponible para el software, cuando el número de núcleos del procesador que ejecuta la máquina o la partición aumenta más allá de los derechos o cuando se pone el software a disposición (es decir, se instala) en otra partición del servidor.
19. ¿Qué selección debo realizar en "Mis notificaciones" de IBM para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles de ILMT?
Después de iniciar sesión en "Mis notificaciones" con su ID de IBM, escriba "License Metric" en la barra de búsqueda de productos, busque "IBM License Metric Tool" entre los productos enumerados y marque el botón de suscripción. Si no tiene un ID de IBM, visite "Perfil de mi cuenta".
Si no tiene un ID de IBM, visite "Perfil de mi cuenta".
1. ¿Es obligatoria IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad?
Sí, ILMT (o cualquier herramienta verificada aprobada) es un requisito obligatorio. Para obtener más información sobre las herramientas aprobadas, visite la página de información de ILMT sobre subcapacidad.
Flexera One IT Asset Management y la oferta de IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, pueden utilizarse en lugar de ILMT. La excepción indicada se puede encontrar en la página de información de ILMT de subcapacidad. Para cualquier entorno no compatible con Flexera One IT Asset Management, los clientes de IBM deberán configurar una instancia ILMT dedicada conectada al entorno, o elegir el recuento de capacidad total (sin aprovechar el ahorro de subcapacidad) para este entorno. Consulte la página de información sobre ILMT de subcapacidad para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.
2. Ya dispongo de una herramienta que proporciona la misma información que la herramienta de IBM, ¿IBM seguiría insistiendo en que utilice la herramienta IBM License Metric Tool?
Sí. Aunque existen muchas herramientas capaces de determinar el inventario de software e incluso el tipo de núcleo del procesador disponible para un servidor físico o una partición (física o virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management y Flexera One IT Asset Management son las únicas herramientas capaces de supervisar de forma continua los entornos de servidores virtualizados para medir la capacidad máxima (pico) disponible para el software de IBM e informar de esos requisitos.
3. Para un cliente que cumple los requisitos para una excepción de IBM License Metric Tool y realiza un seguimiento/informes manuales, ¿qué herramientas puede utilizar para complementar los esfuerzos manuales?
Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento/informes manuales pueden complementarse con herramientas alternativas siempre que ayuden a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Existen varios productos en el mercado que pueden realizar simples análisis de inventario de software, y aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo del procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se deben licenciar) (un requisito para determinar el número de PVU que se deben licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar una monitorización continua de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM.
Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles, para ayudar a capturar información básica sobre el núcleo del procesador de hardware y el inventario de software de los servidores.
4. ¿IBM License Metric Tool es una herramienta de "autosupervisión"; es decir, una herramienta que se configura una vez y ya no hay que volver a tocarla?
No. ILMT es una solución basada en servidor/agente diseñada para proporcionar monitorización continua de tecnologías de virtualización de servidores sofisticadas en configuraciones de servidores complejas. La mayoría de los clientes capaces de implementar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de implementar ILMT. Sin embargo, ILMT necesita aprovechar los procesos y disciplinas de gestión de activos de TI de un cliente. Los clientes que ya cuentan con ellas descubrirán que ILMT complementa sus esfuerzos.
5. ¿Exige IBM que los clientes informen de sus resultados de subcapacidad cada trimestre de forma similar a como se utiliza SCRT para el software System z?
No. Los clientes están obligados a proporcionar informes ILMT solo a petición de IBM. SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) solo se utiliza como soporte del software System z. Para obtener más información sobre las licencias de subcapacidad para el software System z, visite los precios del software IBM® Z, seleccione "Licencias" y, a continuación, "Licencias de subcapacidad".
6. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar IBM License Metric Tool?
Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management en los 90 días siguientes a la implementación de su primer producto de subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible. Los clientes existentes de subcapacidad deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, versiones o modificaciones cuando estén disponibles según la IPAA. Tenga en cuenta que IBM no establece un plazo específico para este término con el fin de adaptarse a las distintas necesidades de sus clientes. La intención es que lo apliquen lo antes posible, teniendo en cuenta su marco de TI específico.
7. ¿Significa esto que tengo que instalar IBM License Metric Tool además de la versión comercial de IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?
No, IBM no exige la instalación de ILMT si la herramienta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) es compatible con todos los entornos de cliente de software de IBM. Consulte la página de información sobre subcapacidad de ILMT para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.
8. ¿Un cliente con un producto como WAS necesita generar un informe sobre todos los servidores que tienen WAS?
Sí, si el cliente tiene la intención de licenciar WAS por menos de la capacidad total de los servidores donde está implementado.
9. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto ejecutándose en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?
Las licencias de Coress se basan en la capacidad del núcleo del procesador que está disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier número de “instancias” o “paquetes” (término no definido legalmente) de un producto en ejecución, no contamos esas múltiples instancias de ese producto; solo otorgamos licencias en función del máximo (máximo) de núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT capturará esa “marca de agua alta” para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestros términos.
10. ¿Qué debo seleccionar en Mis notificaciones de IBM para recibir una notificación cuando las actualizaciones de la herramienta de métricas de licencia de IBM estén disponibles?
Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto, introduzca: IBM License Metric Tool y, a continuación, haga clic en "Suscríbase". Seleccione sus preferencias y haga clic en Enviar. Si no tiene un ID de IBM, visite "Perfil de mi cuenta".
11. ¿Cuál debería ser el periodo del informe predeterminado de IBM License Metric Tool?
Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitida antes de tener que analizar y conciliar los informes ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesiten realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.
12. ¿Dónde puedo encontrar información general para obtener más detalles, preguntas frecuentes adicionales específicas sobre IBM License Metric Tool, ejemplos de los informes disponibles, requisitos y asistencia adicional para IBM License Metric Tool?
Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.
13. ¿Es necesario tener IBM License Metric Tool en los servidores de respaldo de recuperación ante desastres para monitorizar la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?
Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de copia de seguridad donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.
A continuación, puede excluir estos casos del cálculo si no se requiere una licencia (normalmente, copias de seguridad en caliente o en frío, aunque el requisito de licencia puede variar según el producto). Para obtener más información, consulte la carta de anuncio del producto [buscando en la web de información sobre ofertas] o el documento de información de licencia del producto [realizando una búsqueda de acuerdos de licencia de software].
1. ¿Cómo puede un cliente realizar un pedido de productos que pueden optar a una licencia de subcapacidad?
En abril de 2009, IBM eliminó el conjunto independiente de números de referencia de subcapacidad. Los clientes solo tienen que aceptar y cumplir los términos de las secciones de subcapacidad del contrato Passport Advantage Agreement y realizar los pedidos utilizando los números de referencia habituales basados en núcleos (o utilizando los derechos de licencia existentes). En la mayoría de los casos, también será necesario solicitar ILMT.
3. ¿IBM tiene números de pieza Passport Advantage de subcapacidad únicos? En caso afirmativo, ¿se aplican también a los números de pieza de renovación y restablecimiento de S&S?
Desde abril de 2009, los productos de subcapacidad no tienen números de pieza únicos. Se pueden utilizar los mismos números de pieza originales basados en PVU/VPC/RVU para implementaciones completas y de subcapacidad. IBM ha eliminado los números de pieza únicos de subcapacidad que existían anteriormente.
4. ¿Dónde puedo encontrar preguntas frecuentes específicas sobre las unidades de valor del procesador?
Ir a Preguntas frecuentes sobre la unidad de valor del procesador
5. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?
Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para suscribirse al software y obtener la cobertura de soporte técnico (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de asistencia técnica* que el resto de productos del portfolio Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen "tal cual", con asistencia técnica limitada o inexistente. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB)
6. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no puede descargarlo directamente?
La mayoría de los productos de descarga sencilla no ofrecen soporte técnico o lo ofrecen de forma limitada, y se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro middleware de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto gratuita, se debe realizar un pedido para establecer un registro de titularidad de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S). Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB).
7. ¿Qué número de pieza se utiliza para solicitar ILMT?
El pedido inicial de ILMT debe indicar el número de pieza D561HLL. Para mantener el registro de derechos, S&S debe renovarse anualmente con el número de pieza E027NLL. Para orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB)
8. ¿Por qué necesito renovar la suscripción y soporte de software para un producto gratuito?
La renovación de S&S mediante el número de pieza E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente quiere tener derecho a recibir actualizaciones y mejoras del producto, así como asistencia técnica*. No obstante, tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de las condiciones de la oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería obligatoria para cualquier cliente que necesite utilizar ILMT.
9. Tengo derecho a la herramienta IBM License Metric Tool a través del número de pieza D561HLL, pero ya no puedo descargar el código más reciente. ¿Por qué?
Es posible que el periodo de cobertura de la suscripción y soporte de software de su licencia haya caducado. Debería haber sido notificado entre 60 y 90 días antes del vencimiento de la cobertura original de 12 meses del D561HLL. Inicie sesión en PA Online para ver si su período de cobertura de S&S para D561HLL ha caducado. Si es así, tendrá que solicitar E027NLL (Renovación) o D561ILL (Reincorporación) en función del tiempo que haya transcurrido desde la caducidad de la cobertura S&S. Ambos números de pieza son gratuitos. ¿Por qué es necesario? Consulte la pregunta n.º 8.
10. ¿Por qué tengo que emitir una orden de compra por valor de cero dólares para obtener ILMT?
Los clientes pueden evitar la necesidad de emitir una orden de compra por valor cero si solicitan a su contacto de PA/PAE que realice el pedido a través de PA Online. Para obtener información sobre PA Online y la gestión de la información de contacto del sitio, consulte IBM Passport Advantage Online for Customers. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte: IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB)
11. ¿Cómo se obtiene la licencia de IBM Metric Tool?
ILMT se licencia "por establecimiento". Esto significa que un cliente puede implementar un número ilimitado de copias de IBM License Metric Tool, solo en máquinas de su propiedad o alquiladas por usted, que se encuentren en una única ubicación física, incluido el campus circundante y las oficinas satélite, independientemente del entorno del servidor que se supervise.
12. ¿Existen cargos adicionales asociados a la adquisición de licencias que aprovechen la subcapacidad?
No, IBM no cobra ninguna tarifa adicional para que el cliente adquiera términos de subcapacidad para productos elegibles. Aunque IBM proporciona ILMT a los clientes de forma gratuita, los clientes son responsables de la infraestructura subyacente (servidor, red, etc.) y los recursos para implementarla y gestionarla. La mayoría de los clientes capaces de implementar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de implementar ILMT.
13. ¿Puede cualquier proveedor de servicios adquirir ILMT, incluso si es para dar soporte a un usuario final que conserva su/s licencia/s basada/s en PVU?
Sí, en una situación en la que un cliente final debe implementar ILMT para gestionar sus PVU/VPC/RVU implementadas de forma subcapacitativa, el proveedor de servicios puede solicitar ILMT para instalar el código del agente ILMT en su servidor alojado, que luego se comunicará con el servidor ILMT del usuario final. Sin embargo, el proveedor de servicios debe ser un cliente activo de Passport Advantage o Passport Advantage Express para realizar el pedido de ILMT. Para orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, véase: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.( PDF, 926KB)
14. ¿Está disponible la licencia de subcapacidad tanto para clientes de Passport Advantage como de Passport Advantage Express?
Sí.
1. ¿Tiene IBM derecho a auditar a un cliente?
Sí, según los términos de sus acuerdos Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.
2. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple los términos y condiciones de la subcapacidad?
Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.
3. ¿Qué ocurre si un cliente aumenta la capacidad disponible añadiendo un núcleo de procesador adicional sin añadir primero las autorizaciones de licencia?
El cliente estaría incumpliendo la normativa. Nuestros términos de licencia exigen que los clientes obtengan derechos de licencia antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador para cumplir con la normativa. IBM solicitará el pago por las licencias requeridas para el núcleo adicional del procesador a partir de la fecha en que se añadió la capacidad adicional del núcleo del procesador (incluyendo cobertura retroactiva para Software Subscription and Support).
