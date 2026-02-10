1. ¿Qué son las licencias de subcapacidad (virtualización) y en qué se diferencian de las licencias estándar?

Las licencias de subcapacidad permiten obtener una licencia de un programa de software basado en núcleos por menos de la capacidad total del procesador del servidor, siempre que el programa se implemente en un entorno de virtualización elegible. Con las licencias de capacidad total, los clientes deben obtener derechos de licencia para todos los núcleos de procesador activados en el servidor, independientemente de cómo se haya implementado el software.

Oferta de licencias de subcapacidad Passport Advantage de IBM:

permite a los clientes aprovechar la virtualización de servidores para consolidar su infraestructura de manera más eficaz y reducir el coste total de propiedad (TCO)

permite la concesión flexible de licencias de software mediante capacidades avanzadas de virtualización, como grupos de procesadores compartidos, micropartición, máquinas virtuales y reasignación dinámica de recursos

ofrece a los clientes en crecimiento la flexibilidad de elegir cómo añadir entornos de carga de trabajo sin tener que renunciar a nada entre el diseño del hardware y las licencias de software

permite a los clientes obtener licencias de software solo para la capacidad del núcleo del procesador disponible en la partición que aloja el software de IBM

proporciona una herramienta (ILMT) que permite al cliente realizar un seguimiento y gestionar la capacidad del procesador disponible para el software basado en núcleos de IBM

2. ¿Qué son las licencias de virtualización y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?

Reconociendo que el uso de la palabra "virtualización" se ha convertido en algo habitual en el sector, IBM se referirá, en ocasiones, a su oferta de "subcapacidad" como "capacidad de virtualización" o "licencia de virtualización". Es de esperar que estos nombres se utilicen indistintamente. A efectos de la concesión de licencias, la contenerización se considera por separado.

3. ¿Qué es la licencia de capacidad total y cómo se relaciona con la licencia de subcapacidad?

La licencia de capacidad total se basa en cada núcleo de procesador físico activado en el servidor físico. Anteriormente, cuando los servidores tenían un solo núcleo de procesador situado en un chip conectado a un zócalo, el software se licenciaba, por defecto, en función de la capacidad total. El concepto de licencia de capacidad total no ha cambiado con la proliferación de servidores multinúcleo y multizócalo. La concesión de licencias era bastante sencilla. Sin embargo, la partición y las tecnologías de virtualización de servidores más sofisticadas, que crean CPU virtuales, servidores virtuales/particiones (también conocidos como máquinas virtuales, LPAR, etc.), que se pueden mover y/o redimensionar sobre la marcha, han dado lugar a la demanda de condiciones de licencia más flexibles. Por ello, IBM anunció su oferta de licencias de subcapacidad en 2005. En la actualidad, IBM cuenta con el soporte más amplio de tecnologías de virtualización del sector, incluidas las plataformas RISC y x86, y Linux en System z. Además, somos el único proveedor que ofrece una herramienta para ayudar a los clientes a mantener el cumplimiento.

4. ¿Se necesita actualmente una herramienta para hacer un seguimiento del uso de las licencias de subcapacidad?

Sí, se requiere el uso de IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad. IBM también permite a los clientes hacer uso de herramientas adicionales aprobadas. Consulte la página web de ILMT para obtener más información sobre estas herramientas.

5. ¿Los clientes están obligados a informar a IBM sobre las implementaciones de sus licencias?

Los clientes deben mantener la documentación como prueba de la gestión continua del cumplimiento de las licencias de la capacidad disponible para el software de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner a disposición estos informes a petición de IBM (consulte el acuerdo de IBM Passport Advantage)

6. ¿Qué métricas de software son elegibles para licencias de subcapacidad?

IBM admite todos los productos de software que utilizan métricas de precios basadas en núcleos.

﻿﻿Unidad de valor del procesador (PVU)

﻿﻿Núcleo de procesador virtual (VPC)

﻿﻿Unidad de valor de recursos: núcleo de procesador activado gestionado (RVU MAPC)

7. ¿Cómo puedo saber si un producto tiene licencia PVU/VPC/RVU/MAPC?

La descripción del producto y/o del número de pieza casi siempre indicará la métrica de la licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:

Base de datos de documentos de información sobre licencias de IBM

Licencias de IBM Passport Advantage

8. ¿Cuál es el algoritmo para determinar los "precios de subcapacidad"?

IBM concede licencias basadas en núcleos de procesador completos, según el número menor entre los núcleos físicos y los virtuales. El requisito mínimo para la concesión de licencias de software es el número apropiado de derechos de licencia para un núcleo de procesador. Esta concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento de que dispone el software de IBM. IBM concede licencias por la menor de las siguientes cantidades: la suma de la capacidad virtual o la capacidad total (física) del servidor. Consulte las reglas de recuento de licencias de virtualización para obtener detalles y ejemplos sobre el cálculo de los requisitos de licencia de subcapacidad en varios escenarios.

9. ¿Podemos obtener licencias para un núcleo de procesador en un servidor para todos los entornos de virtualización elegibles?

Sí. Consulte la lista de tecnologías de procesador y tecnologías de virtualización elegibles.

10. ¿Podemos obtener licencias para menos de un núcleo de procesador en un servidor para todos los entornos de virtualización elegibles?

No, el requisito mínimo para la licencia de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador completo.

11. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una máquina virtual (VM) en un entorno de virtualización VMware?

La concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento de que dispone el software de IBM. En el caso de VMware, otorgamos licencias en función del número de núcleos virtuales (vCPU en la terminología de VMware) disponibles para una partición. Cada CPU equivale a un núcleo de procesador para licencias. Concedemos licencias por la menor de las siguientes cantidades: la suma de vCPU o la capacidad total (física) del servidor. Para obtener más información, consulte Licencias de software de recuento con tecnologías de virtualización específicas en el sitio web de Sub-Capacity.

12. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una partición en un entorno de virtualización PowerVM elegible?

La licencia se basa en la capacidad de procesamiento (expresada en PVU) disponible para el software de IBM. En el caso de una partición PowerVM, la licencia se basa en la capacidad del núcleo del procesador virtual disponible para la partición, en función del modo de partición (limitado o ilimitado).

En el caso de determinadas particiones (particiones con límite), que tienen una capacidad de procesamiento de núcleo fraccionaria, agregamos núcleos de procesador fraccionarios y aplicamos reglas de limitación de grupo compartido. Además, redondeamos al alza, a nivel de servidor, al siguiente núcleo de procesador completo. IBM concede licencias por el menor de los siguientes valores: la suma de los núcleos virtuales o la capacidad total física del servidor.



Para obtener más información, busque el escenario que mejor describa su situación en:

Escenarios para sistemas de alimentación disponibles en Counting Software Licences que utilizan tecnologías de virtualización específicas.



13. ¿Por qué algunos productos básicos no pueden licenciarse por debajo de su capacidad?

En esos pocos casos, los productos normalmente no se pueden implementar en un entorno de servidor virtualizado, sino que se implementan en todo el entorno del servidor o la arquitectura de la solución del producto es tal que ILMT no puede detectar la capacidad del núcleo del procesador del entorno del servidor virtualizado. Estos productos deben licenciarse al máximo de su capacidad. Consulte los productos elegibles para licencias de subcapacidad de Passport Advantage.

14. ¿Están disponibles las licencias de subcapacidad para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?

Sí

15. ¿Cómo se inscriben los clientes en el programa de licencias de subcapacidad?

Los términos de licencia de subcapacidad están incluidos en la IPAA. Visite Passport Advantage para más detalles.

16. Si un cliente tiene un servidor con 16 núcleos de procesador, pero solo se han activado 8, ¿se trata de una subcapacidad?

No, la licencia de capacidad total solo requiere que el cliente adquiera licencias para los ocho núcleos activados. A medida que se activan más procesadores, el cliente debe adquirir derechos de licencia de software adicionales. La subcapacidad solo se aplicará si el cliente configura particiones con menos de ocho núcleos de procesador activos. Para obtener más información sobre los núcleos de procesador activados, consulte la siguiente pregunta frecuente.

17. ¿Los clientes deben adquirir derechos de licencia para los núcleos de procesador desactivados en un servidor?

No, IBM solo exige licencias para los núcleos de procesador activados. Algunos servidores pueden entregarse con uno o más núcleos de procesador desactivados, o apagados, para permitir el crecimiento futuro del sistema. Por ejemplo, un sistema puede salir de fábrica con 8 núcleos físicos de procesador cuando solo se han activado 6. Esto permitiría al cliente tener los 2 núcleos de procesador adicionales activados en el futuro a medida que crezcan sus requisitos de carga de trabajo. Para el software que se licencia por núcleo, este servidor solo contiene 6 núcleos de procesador activados. Los clientes solo tendrían que obtener licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor, por lo que en este ejemplo, no se requieren licencias para los 2 núcleos restantes hasta que se activen.

Los núcleos de procesador activados son núcleos de procesador físicos que están disponibles para su uso en un servidor. Incluyen núcleos de procesador:

que se activan (disponibles para su uso) cuando el fabricante envía el servidor y que se activan posteriormente mediante los códigos de activación que el cliente compra al fabricante del servidor

En resumen, se necesitan licencias adicionales para activar cualquier núcleo de procesador adicional.

18. Si la movilidad se emplea en un entorno virtual (por ejemplo, Power Live Partition Mobility, Vmotion), ¿se cuentan los núcleos virtuales cada vez que se trasladan a un nuevo servidor?

No, los núcleos virtuales de una máquina virtual (VM) que se haya trasladado como resultado de un evento de movilidad no se contarán más de una vez. La misma máquina virtual no puede ejecutarse en dos servidores simultáneamente.

19. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?

Desde el lanzamiento de la oferta Passport Advantage Sub-Capacity, IBM ha ido incorporando continuamente nuevas tecnologías de virtualización de servidores que pueden formar parte de esta opción flexible. Dada la rápida evolución del mercado de la tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando esté disponible el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales, los clientes deberán suscribirse a "Mis notificaciones" (las instrucciones se encuentran en una sección de preguntas frecuentes más abajo). También deberían monitorizar la exposición sobre tecnologías de virtualización aptas para ver si hay más incorporaciones.



20. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar ILMT?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar la herramienta IBM License Metric Tool (ILMT) en un plazo de 90 días desde la primera implementación de un producto con subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible.

Los clientes existentes de subcapacidad deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, versiones o modificaciones cuando estén disponibles según las condiciones de la IPAA.

21. ¿Cuáles son las excepciones al requisito de usar ILMT para licencias de subcapacidad?

Con el lanzamiento del IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM ya no admitirá excepciones para los requisitos de informes de subcapacidad. Los clientes pueden seguir informando manualmente sobre las implementaciones por debajo de la capacidad hasta el 1 de enero de 2024, siempre que antes del 1 de mayo de 2023 hubieran informado manualmente de forma excepcional y cumplan los requisitos descritos en el Acuerdo IBM Passport Advantage v10. Consulte IBM License Metric Tool para obtener más información.

22. ¿Qué pasa si ILMT no es compatible con mi tecnología de virtualización?

Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad total. Para beneficiarse las licencias de subcapacidad, es necesario utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si antes cumplía los requisitos para presentar informes manualmente, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponibles en la página web de Sub-capacity hasta el 1 de enero de 2024.

23. ¿Es obligatoria la ILMT para las licencias de subcapacidad?

Todos los clientes deben utilizar una herramienta aprobada y validada para medir el uso de software basado en núcleos. ILMT es la herramienta estándar que ofrece y mantiene IBM. Sin embargo, los clientes pueden utilizar herramientas alternativas a las que se hace referencia en las páginas web de Sub-capacity e ILMT.

24. Para un cliente que cumple los requisitos de una excepción ILMT y realiza un seguimiento o proporciona información de forma manual, ¿qué herramientas puede utilizar para complementar las tareas manuales?

Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento/informe manual puede complementarse con herramientas alternativas si ayudan a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo por producto de software. Hay varios productos en el mercado que pueden realizar escaneos de inventario de software simples y existen aún menos soluciones que pueden determinar el tipo de núcleo de procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se van a licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no son capaces de proporcionar una monitorización continua de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en el núcleo de IBM

Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles, para ayudar a capturar la información básica del núcleo del procesador de hardware y del inventario de software de los servidores; sin embargo, si ILMT no es compatible con la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para particiones, LPAR, máquinas virtuales, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión del cambio, etc.

25. ¿Qué debo seleccionar en Mis notificaciones de IBM para recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles de ILMT?

Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto, introduzca: IBM License Metric Tool y, a continuación, haga clic en "Suscríbase". Si no tiene un ID de IBM, visite Perfil de mi cuenta.

26. ¿Cuál debería ser el periodo de informe predeterminado de ILMT?

Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitida antes de tener que analizar y conciliar los informes ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesiten realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.



27. ¿Dónde puedo encontrar información general para obtener más detalles, preguntas frecuentes adicionales específicas sobre ILMT, ejemplos de los informes disponibles y asistencia adicional sobre ILMT?

Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.

28. ¿Es necesario tener ILMT en los servidores de respaldo de recuperación ante desastres para monitorizar la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?

Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de copia de seguridad donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.

A continuación, puede excluir estos casos del cálculo si no se requiere una licencia (normalmente, copias de seguridad en caliente o en frío, aunque el requisito de licencia puede variar según el producto). Para más detalles, consulte la carta de anuncio del producto (buscando en la página de Información de la oferta) o el Documento de información de licencia del producto (realizando una búsqueda en acuerdos de licencia de software).

29. ¿Dónde deben instalarse los agentes ILMT?

Los agentes ILMT deben instalarse en un entorno de virtualización elegible que aloje productos elegibles de subcapacidad. Además, para algunas tecnologías de virtualización, es necesario instalar agentes en el sistema que aloja las máquinas virtuales.

Tema de Infocenter para la instalación del agente



30. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?

Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para suscribirse al software y obtener la cobertura de soporte técnico (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de asistencia técnica que el resto de productos de la cartera Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen "tal cual", con asistencia técnica limitada o inexistente.

31. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no puede descargarlo directamente?

La mayoría de los productos de descarga sencilla no ofrecen soporte técnico o lo ofrecen de forma limitada, y se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro software de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto gratuita, se debe realizar un pedido para establecer un registro de titularidad de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S).

32. ¿Cuál es el número de pieza que se usa para pedir ILMT?

El pedido inicial de ILMT debe indicar el número de pieza D561HLL. Para mantener el registro de derechos, S&S debe renovarlo anualmente con el número de pieza E027NLL. Si desea más información e instrucciones para realizar un pedido de ILMT, consulte Pedidos en línea de IBM License Metric Tool PA.

33. ¿Por qué necesito renovar la suscripción y el soporte de software para un producto gratuito?

La renovación de S&S mediante el número de pieza E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente quiere tener derecho a recibir actualizaciones y mejoras del producto, así como asistencia técnica*. No obstante, tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de las condiciones de la oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería obligatoria para cualquier cliente que necesite utilizar ILMT.