Preguntas frecuentes sobre las licencias de unidades de valor de procesador (PVU) de IBM

1. ¿Qué es una unidad de valor de procesador (PVU)?

Una unidad de valor de procesador (PVU) es una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de middleware en función de la tecnología de procesador distribuido (definida en la tabla PVU por proveedor de procesador, marca, tipo y número de modelo de procesador).

IBM sigue definiendo un procesador a efectos de las licencias basadas en PVU como cada núcleo de procesador de un chip. Cada Programa de software tiene un precio específico por PVU. IBM introdujo las PVU en 2006 para reflejar mejor el valor relativo que un cliente puede recibir al ejecutar una carga de trabajo en cualquier tecnología de procesador en particular.

2. ¿Las unidades de valor de procesador son transferibles entre servidores?

Sí, las unidades de valor de procesador del mismo programa son totalmente transferibles entre los servidores de la empresa. Al transferir a un servidor con núcleos de procesador con un requisito de PVU por núcleo diferente, es posible que se necesiten más o menos licencias de PVU. Si se necesitan licencias de PVU adicionales, el cliente debe adquirir licencias de PVU adicionales para su implementación y garantizar el cumplimiento.

3. ¿Cuál es la estructura del número de referencia para los programas que utilizan la métrica PVU?

La estructura de números de referencia de Passport Advantage de la licencia más 12 meses de Software Subscription & Support (S&S), renovación de S&S, restablecimiento de S&S y licencias de cambio (cuando se ofrezcan) es coherente en todas las ofertas de los programas PVU y Passport Advantage.

4. ¿Por qué algunos números de pieza solo están disponibles en cantidades mínimas de pedido de diez PVU?

Los precios de algunos programas de la unidad de valor del procesador son tan bajos que, al utilizar la cantidad 1, darían lugar a precios inferiores a un dólar estadounidense. Estos productos también suelen adquirirse en grandes cantidades. Por lo tanto, se creó un mínimo de diez unidades de valor de procesador para facilitar los pedidos, la facturación y la administración.

5. ¿Qué determina los derechos de PVU necesarios para una licencia de software?

Los derechos de PVU necesarios para la licencia de software de middleware se determinan multiplicando (A) la clasificación de PVU por núcleo y (B) el número total de núcleos de procesador del servidor en el que está instalado el middleware. Por ejemplo, 2 núcleos * 70 PVU por núcleo = 140 PVU.

(A) PVU por calificación de núcleo

La métrica PVU de IBM se utiliza para diferenciar la tecnología de procesador en la que está instalado el middleware. Se asigna una clasificación PVU por núcleo de procesador a cada tecnología de procesador, tal como se representa en la tabla PVU de IBM para servidores (para ordenadores de sobremesa, portátiles y estaciones de trabajo, consulte la sección asignada en estas preguntas frecuentes).

Una tecnología de procesador y la correspondiente PVU por núcleo se caracterizan por cinco características:

Proveedor de procesadores: AMD, HP, Fujitsu, IBM, Intel u Oracle, etc. Marca del procesador: Itanium, Opteron, POWER6, Xeon, etc. Tipo de procesador: un núcleo, doble núcleo (dos núcleos por socket), cuatro núcleos, etc. Socket de procesador: máximo de sockets posibles en el servidor. Número de modelo del procesador: en algunos casos, como en el caso de los chips Intel Xeon, se requiere el número de modelo del procesador, como se muestra en la tabla PVU.

(B) Número total de núcleos de procesador

El número total de núcleos de procesador viene determinado por la multiplicación de todos los chips (o sockets) de procesador del servidor y el número de núcleos de procesador de cada chip (o socket).

Por ejemplo, un servidor de dos sockets con chips de procesador Intel Quad-core Xeon (es decir, cuatro núcleos de procesador por chip) tiene un total de ocho núcleos (dos chips multiplicados por cuatro núcleos por chip). Los requisitos de PVU para este servidor son 560 PVU: 70 PVU por núcleo multiplicado por ocho núcleos de procesador.

6. ¿IBM sigue definiendo un “procesador” como el “núcleo” del procesador?

Sí. IBM siempre ha definido y continúa definiendo un procesador como el núcleo del procesador. Los clientes deben adquirir licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor. Con las licencias Processor Value Unit (PVU), los clientes adquieren licencias PVU en función del número y tipo de núcleos de procesador.

Muchas veces el término “núcleo del procesador” se refiere simplemente a un núcleo.

7. ¿Con qué frecuencia se actualiza la tabla PVU?

La tabla de PVU se actualiza periódicamente a medida que aparecen nuevas tecnologías de procesador. La marca de fecha en la parte inferior de la tabla indica el día en que se publicó.

8. ¿Qué herramientas puedo utilizar para ayudar a determinar los derechos de PVU necesarios?

Si ya conoce el modelo de procesador, puede consultar las tablas PVU. Las tablas PVU son la fuente oficial de los requisitos de PVU por núcleo para los servidores.

La herramienta de cálculo de unidades de valor del procesador le ayudará a calcular el número correcto de PVU después de hacerle una serie de preguntas.

9. ¿Qué determina la clasificación de PVU por núcleo necesaria para un ordenador portátil, un ordenador de escritorio y una estación de trabajo (requisito por núcleo)?

Para ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio y estaciones de trabajo con procesadores AMD o Intel x86, el requisito de PVU por núcleo es de 100 PVU por núcleo para toda la tecnología de procesador de un solo núcleo y de 50 PVU por núcleo para toda la tecnología de procesador multinúcleo (por ejemplo, Core 2 Duo), excepto para las tecnologías de procesador Intel Core i3, i5 e i7 multinúcleo, que tienen 70 PVU por núcleo.

10. ¿Por qué IBM utiliza unidades de valor de procesador?

En el entorno actual, en el que las diferentes tecnologías de núcleos de procesador pueden tener características de rendimiento de carga de trabajo significativamente diferentes, se ha vuelto importante para IBM y otros proveedores de middleware reflejar estas diferencias de rendimiento en las licencias de software. Por ejemplo, un cliente necesitaría más núcleos de procesador relativamente más lentos para ejecutar una carga de trabajo concreta que si utilizara núcleos de procesador más rápidos. El precio que paga un cliente debe representar de manera justa el valor potencial que puede recibir de esos sistemas, que proviene de la cantidad de trabajo posible que puede realizar el procesador.

La estructura de la unidad de valor de procesador de IBM permite una relativa simplicidad en la concesión de licencias de software en respuesta a la rápida evolución de las tecnologías de hardware. Los dos principales cambios tecnológicos que crearon el impulso para las licencias PVU fueron la adopción generalizada de la tecnología de chips multinúcleo (múltiples núcleos de procesador en un solo chip de silicio) y la evolución y adopción cada vez más generalizada de la virtualización. La estructura PVU de IBM proporciona una base para las licencias de middleware que pueden adaptarse a estos avances más fácilmente. Además, las licencias PVU proporcionan a los clientes una mayor flexibilidad y granularidad de las licencias, y reducen el impacto de las licencias de software en las decisiones de diseño del sistema.

11. ¿Cómo asigna IBM los requisitos de PVU por núcleo para la nueva tecnología?

A medida que IBM incorpora nuevas tecnologías de procesadores en la estructura de la unidad de valor del procesador, el objetivo principal es seguir mejorando la relación calidad-precio del software. Al asignar PVU por requisitos principales, el rendimiento relativo del procesador se evalúa utilizando varias referencias estándar de los sectores. Estos puntos de referencia pueden incluir tanto el procesamiento de transacciones (por ejemplo, TPC-C) y referencias estándar basadas en procesadores (por ejemplo, SPECint y SPECjbb). Las condiciones del mercado y el deseo de mantener una estructura relativamente simple también son factores que influyen en la asignación de unidades de valor de procesador.

12. ¿Existen herramientas de gestión de licencias disponibles para ayudar a los clientes a determinar los derechos de software?

Los clientes pueden utilizar el IBM® License Metric Tool (ILMT), que es gratuito, para realizar un seguimiento de sus derechos de programas de IBM. Además, por un suplemento, el cliente puede optar por IBM BigFix Inventory, que incluye Tivoli Asset Discovery for Distributed como programa de apoyo y ofrece funciones adicionales.

13. ¿Es necesaria una herramienta de cumplimiento como IBM License Metric Tool (ILMT)?

El uso de IBM License Metric Tool (ILMT) solo es necesario para las licencias de subcapacidad. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes sobre subcapacidad.

14. ¿Siempre tengo que adquirir una licencia para la capacidad total del servidor?

No, puede beneficiarse de las licencias de subcapacidad si cumple los requisitos. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes sobre subcapacidad.

15. ¿Podría proporcionar un ejemplo de matriz de posibles requisitos de PVU para POWER?

Modelo de procesador Número máximo de sockets Núcleos por socket PVU por núcleo Total de PVU POWER S822 2 8 x 70 =1120 POWER E850 4 8 x 100 =3200 POWER 880 8 8 x 120 =7680

16. ¿Por qué el número de sockets del servidor es relevante para el precio que recibo?

La escalabilidad del servidor proporciona a los clientes la capacidad de alcanzar niveles más altos de utilización del software. La escalabilidad del servidor puede medirse por el número máximo de sockets del servidor. En consecuencia, se puede lograr un mayor valor del software con una mayor escalabilidad medida por el número máximo de sockets en el servidor.

17. ¿Cuál es la diferencia entre POWER7 y POWER7 TurboCore?

El modo Turbo-core solo está disponible en los modelos de servidor Power. El modo Turbo-core permite al servidor "cambiar" del modo de funcionamiento normal de ocho núcleos activos a cuatro núcleos activos. Este cambio solo puede producirse después de una IPL. En el modo Turbo-core, los cuatro núcleos activos logran un mayor rendimiento porque estos núcleos activos pueden utilizar la caché adicional disponible de los cuatro núcleos inactivos.

Tenga en cuenta que los núcleos inactivos no ejecutan ninguna carga de trabajo de software, por lo que no es necesario adquirir derechos de licencia para ellos. Si el cliente vuelve al modo de funcionamiento normal, necesitará licencias para los ocho núcleos.

18. ¿Cuál es la diferencia entre un núcleo, un chip y un socket?

Cada núcleo representa una unidad funcional dentro de un dispositivo informático que interpreta y ejecuta instrucciones de software. Estos núcleos están conectados al chip. A continuación, el chip se conecta a un socket que lo fija a la placa base. A menudo, los términos chip y socket se usan indistintamente.

19. ¿Podría proporcionar un ejemplo de matriz de posibles requisitos de PVU para la tecnología de procesador Intel?

Número máximo de sockets Núcleos por socket PVU por núcleo Total de PVU 2 x8 x 70 =1120 4 x8 x 100 =3200 8 x8 x 120 =7680

20. ¿Por qué es relevante la escalabilidad del servidor para los precios que recibo?

La escalabilidad del servidor puede medirse por el número máximo de sockets del servidor. La escalabilidad del servidor con el uso de la tecnología de virtualización proporciona a los clientes la capacidad de lograr niveles más altos de consolidación de la carga de trabajo de software y la utilización de sus activos de middleware de software. En consecuencia, se puede lograr un mayor valor del software con una mayor escalabilidad medida por el número máximo de sockets en el servidor.

21. ¿Cambian las PVU por núcleo cuando conecto sockets en diferentes servidores?

Si se conectan sockets en dos o más servidores para formar un servidor de multiprocesamiento simétrico (SMP), el número máximo de sockets por servidor aumenta (para obtener más información sobre SMP, consulte Multiprocesamiento simétrico.

Por ejemplo, cuando los sockets de un servidor de dos sockets con seis núcleos por socket se conectan a sockets de otro servidor de dos sockets con seos núcleos por socket, esto se convierte en un servidor SMP con un máximo de cuatro sockets por servidor y 24 núcleos, y requiere 2400 PVU (100 por núcleo x 24 núcleos).

22. ¿IBM sigue definiendo un “procesador” como el “núcleo” del procesador?

Sí. Como en todos los anuncios anteriores, IBM sigue definiendo el procesador como el núcleo del procesador. Los clientes deben adquirir licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor. Con las licencias de unidad de valor de procesador (PVU), los clientes deben adquirir licencias de PVU en función del número y tipo de núcleos de procesador.

23. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de servidor y un número de modelo de procesador?

El modelo de servidor está asociado a toda la caja de hardware que contiene como mínimo un socket/chip con núcleo(s) de procesador, memoria, bus y fuente de alimentación; mientras que el modelo de procesador es un componente de subconjunto de la caja que se compone de socket/chip con núcleo(s) de procesador.