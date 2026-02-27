IBM License Metric Tool le ayuda a mantener un inventario del software basado en núcleos implementado para su entorno de capacidad completa o (sub)capacidad de virtualización, y mide las licencias requeridas por productos de software. Su objetivo es ayudarle a gestionar sus requisitos de licencias de software de IBM y a mantener una postura preparada para auditorías. Los clientes son responsables de suministrar el hardware y los servicios de instalación necesarios para instalar la herramienta.
IBM License Metric Tool versión 9.2 se anunció el 17 de marzo de 2015 a través del anuncio de software 215-076 y actualmente se actualiza trimestralmente. Los clientes disponen de 90 días a partir de la primera implementación del producto con (sub)capacidad de virtualización elegible para instalar y empezar a usar IBM License Metric Tool para las tecnologías de virtualización compatibles.
Para más información sobre la actualización de ILMT, consulte la página de documentación de ILMT.
Nota:
El 30 de junio de 2019, HCL adquirió de IBM una selección de soluciones de colaboración, comercio, experiencia digital, AppScan y BigFix de IBM.
IBM License Metric Tool utiliza la plataforma BigFix. Consulte las preguntas frecuentes de IBM License Metric Tool y HCL BigFix para obtener información adicional sobre la relación entre IBM License Metric Tool y HCL.
Se recomienda el uso de IBM License Metric Tool para capacidad completa y es obligatorio para su uso con licencias de subcapacidad.
Febrero de 2023: con el lanzamiento de IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM eliminó las excepciones para los requisitos de informes de subcapacidad.
A los clientes que, antes del 1 de mayo de 2023, realizaban informes manuales debido a las excepciones descritas en el IBM Passport Advantage Agreement v10 se les ha concedido la generación de informes manuales de implementaciones de subcapacidad hasta el 1 de enero de 2024, si seguían cumpliendo con los requisitos correspondientes.
A partir del 1 de enero de 2024, todas las excepciones anteriores dejarán de ser aplicables.
Para la capacidad total y para los informes manuales en virtud de las excepciones del antiguo IBM Passport Advantage Agreement v10, los clientes deben gestionar, realizar seguimiento y preparar manualmente una hoja de cálculo manual de capacidad virtual para cada servidor. Para obtener más información sobre los requisitos de esta hoja de trabajo, consulte Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.
Los clientes deben conservar la documentación durante al menos dos años para demostrar el cumplimiento continuo de estos términos de licencia de subcapacidad.
Para obtener información sobre las plataformas compatibles y los requisitos de hardware para el uso del servidor administrativo de IBM License Metric Tool y sus agentes, busque la documentación de IBM License Metric Tool.
Para obtener una lista de las tecnologías actuales compatibles con IBM License Metric Tool, consulte la lista de tecnologías compatibles con IBM License Metric Tool.
Para obtener más información sobre los requisitos de licencias de subcapacidad, incluidos los requisitos para mantener la documentación, consulte las licencias de capacidad (subcapacidad) de virtualización de Passport Advantage y las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.
BigFix Inventory es ahora un producto HCL y el último nivel de versión del producto BigFix Inventory entregado por IBM es BigFix Inventory 9.2.15.
IBM y HCL han establecido un acuerdo de colaboración con el fin de seguir aceptando BigFix Inventory como solución alternativa a IBM License Metric Tool para la elaboración de informes de IBM Virtualization Capacity.
Importante: IBM no acepta HCL BigFix Inventory para informar sobre el inventario y el uso de licencias para el software que se ejecuta en Red Hat OpenShift y Kubernetes.
Consulte las preguntas frecuentes de BigFix Inventory y HCL para las versiones/lanzamientos/actualizaciones de BigFix Inventory aceptadas y validadas por IBM y otras preguntas frecuentes.
Para obtener información sobre el producto BigFix Inventory, visite BigFix Inventory en el sitio de HCL.
IBM y Flexera han establecido un acuerdo para certificar Flexera One Asset Management como solución alternativa a IBM License Metric Tool para la elaboración de informes de capacidad de virtualización de IBM. Además, a través de integraciones con IBM License Services, pero no de forma independiente, IBM acepta Flexera One IT Asset Management para informar sobre el inventario y el uso de licencias para el software que se ejecuta en Red Hat OpenShift y Kubernetes.
Los clientes de IBM Software pueden optar por utilizar la oferta IBM SaaS, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (o la oferta complementaria Flexera One Select with IT Observability), la oferta Flexera SaaS, Flexera One IT Asset Management (o la oferta complementaria Flexera One Select IT Asset Management).
Otros productos de Flexera no están certificados.
IBM reconoce Flexera FlexNet Manager y su distribuidor relacionado IBM Flexera One with IBM Observability on-prem como herramientas de medición alternativas. Sin embargo, para utilizar las soluciones Flexera FlexNet Manager como alternativa a las herramientas de medición aprobadas, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Para cualquier entorno no compatible con Flexera One IT Asset Management, los clientes de IBM deberán configurar una instancia ILMT dedicada conectada al entorno o elegir el recuento de capacidad completa (sin aprovechar el ahorro de subcapacidad) para este entorno.
La siguiente tabla proporciona una vista resumida de los sistemas operativos compatibles y los entornos virtualizados compatibles con Flexera One IT Asset Management.
