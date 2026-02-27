IBM License Metric Tool le ayuda a mantener un inventario del software basado en núcleos implementado para su entorno de capacidad completa o (sub)capacidad de virtualización, y mide las licencias requeridas por productos de software. Su objetivo es ayudarle a gestionar sus requisitos de licencias de software de IBM y a mantener una postura preparada para auditorías. Los clientes son responsables de suministrar el hardware y los servicios de instalación necesarios para instalar la herramienta.

IBM License Metric Tool versión 9.2 se anunció el 17 de marzo de 2015 a través del anuncio de software 215-076 y actualmente se actualiza trimestralmente. Los clientes disponen de 90 días a partir de la primera implementación del producto con (sub)capacidad de virtualización elegible para instalar y empezar a usar IBM License Metric Tool para las tecnologías de virtualización compatibles.

Para más información sobre la actualización de ILMT, consulte la página de documentación de ILMT.

Nota:

IBM License Metric Tool tiene un modelo de entrega continua, por lo que se anuncia el fin del soporte para cada tecnología para todo el programa IBM License Metric Tool, no solo para determinadas versiones. Todos los clientes de IBM License Metric Tool deben utilizar la última versión de IBM License Metric Tool.

Para recibir notificaciones de las últimas actualizaciones disponibles de IBM License Metric Tool y de las actualizaciones relacionadas con los planes de eliminación de tecnologías de virtualización y sistemas operativos de la lista de elegibilidad de subcapacidad, los clientes deben suscribirse al producto My Notifications for ILMT.

El 30 de junio de 2019, HCL adquirió de IBM una selección de soluciones de colaboración, comercio, experiencia digital, AppScan y BigFix de IBM.

IBM License Metric Tool utiliza la plataforma BigFix. Consulte las preguntas frecuentes de IBM License Metric Tool y HCL BigFix para obtener información adicional sobre la relación entre IBM License Metric Tool y HCL.