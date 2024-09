La complejidad de los entornos de TI híbridos con software, hardware y soluciones en la nube de muchos proveedores se está volviendo cada vez más difícil de gestionar. Flexera One with IBM Observability es una solución integral de gestión de activos de TI y optimización de la nube que le ayuda a maximizar sus inversiones en TI y mitigar el riesgo.

Visualice todo su patrimonio desde las instalaciones a SaaS en la nube. Flexera One with IBM Observability contiene todas las características de Flexera One, con soporte de IBM integrado. También puede integrarse con IBM Turbonomic para automatizar la optimización de licencias y recursos.