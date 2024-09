Blogs

Lea los puntos de vista de los expertos sobre los temas de tendencia en torno a la automatización empresarial, los recursos humanos y mucho más.

¿Qué es un trabajador del conocimiento y a qué se dedica? Aprenda cómo los trabajadores del conocimiento, normalmente aquellos con formación avanzada y años de experiencia, se han convertido en un valioso activo para las empresas de todo el mundo. La IA en la selección de personal Construya un proceso de contratación eficiente y eficaz, especialmente relevante en mercados de trabajo ajustados o competitivos. ¿Qué es una productividad lenta? Aprenda cómo la tendencia hacia la productividad lenta de las empresas y los empleados replantea lo que es la productividad y crea un entorno en el que se enfatiza la calidad por encima de la cantidad en el trabajo. Cómo mejorar la experiencia de los empleados (y su cuenta de resultados) Aprenda cómo las experiencias coherentes de los empleados, tanto las buenas como las malas, conforman la cultura general de una organización.