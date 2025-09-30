La automatización continua garantiza el rendimiento y la eficiencia en entornos de centros de datos híbridos y virtualizados
IBM® Turbonomic ofrece automatización fiable y visibilidad de pila completa de su centro de datos. Gracias al análisis continuo de la demanda en tiempo real, garantiza que las aplicaciones obtengan los recursos necesarios para funcionar de manera fiable. Podrá reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia, ahorrar costes y operar con confianza en entornos híbridos y virtualizados.
Alinee los recursos con la demanda en tiempo real para que las aplicaciones se ejecuten de forma fiable en todas las cargas de trabajo y clústeres de su centro de datos.
Automatice la asignación y el escalado de la carga de trabajo para reducir el esfuerzo manual y mantener la eficiencia en entornos complejos.
Ejecute escenarios para probar el crecimiento de la carga de trabajo, la actualización del hardware o los planes de migración, y lleve a cabo la modernización con confianza.
Optimice el uso del host y del clúster para retrasar los ciclos de renovación del hardware y respaldar las iniciativas de modernización híbrida.
Redimensione el tamaño de las cargas de trabajo para recuperar la capacidad no utilizada, reducir los costes operativos y mejorar la eficiencia de los recursos en todo su centro de datos.
Aplique medidas de optimización a través de flujos de trabajo de ITSM para alinearse con las políticas de gobierno y gestión del cambio.
dólares de ahorro en gastos en la nube en 12 meses y realización de 5800 acciones de asignación automática de recursos en 90 días. Descubra cómo Natura mejoró la eficiencia y el rendimiento con la automatización.
de memoria recuperada solo en un mes y, al mismo tiempo, garantizar el rendimiento de 1000 máquinas virtuales. Descubra cómo BBC Studios implementó la automatización para gestionar su TI.
reducción del coste de las licencias de VMware y decisiones de dotación de recursos un 70 % más rápidas. Lea cómo APIS IT maximizó el rendimiento de los servicios críticos del gobierno.
1000 acciones de asignación de recursos automatizadas y un ahorro de 619 000 USD. Descubra cómo IBM TechZone proporcionó pilas tecnológicas personalizadas a usuarios de todo el mundo.
acciones de redimensionamiento ejecutadas en el transcurso de 12 meses y 650 horas liberadas en un año. Descubra cómo J.B. Hunt garantiza el rendimiento de las aplicaciones en la nube híbrida con IBM Turbonomic.
Crecimiento de máquinas virtuales sin hardware adicional y soporte automatizado para decisiones de recursos. Explore cómo Metzler garantiza el rendimiento de las aplicaciones y preserva los SLA de los clientes.
Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costes de actualización del 75 % en el primer año.
El informe indica que se consigue un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de incidencias relacionadas con el rendimiento y un ROI del 247 % en tres años.
Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Turbonomic ha recibido insignias G2 por su ROI, liderazgo en la red y adopción por parte de los usuarios. Consulte las puntuaciones reales de los usuarios en los informes de invierno de G2.
La gestión automatizada de los recursos de las aplicaciones puede impulsar una optimización más inteligente de los costes de la nube.
Turbonomic protagonizó el "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
Explore las soluciones de gestión de centros de datos en una demostración en directo para obtener resultados medibles.
IBM Turbonomic ofrece una prueba sin coste de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito. Comience ahora su prueba sin coste.
Sí, Turbonomic admite la optimización en múltiples hipervisores, como VMware, Nutanix y Microsoft Hyper-V, así como en plataformas de contenedores, como OpenShift Virtualization y Kubernetes, y en las principales nubes públicas, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Esta capacidad garantiza un rendimiento constante de las aplicaciones y un uso eficiente de los recursos en entornos híbridos, multinube y centros de datos diversos.
Sí, Turbonomic se integra con herramientas de monitorización, orquestación e ITSM, como ServiceNow, vCenter, Kubernetes y nubes públicas. Funciona a través de interfaces estándar como API REST, webhooks y scripts, y es compatible de forma nativa con Kubernetes. Estas integraciones mejoran la visibilidad y permiten automatizar acciones que se alinean con sus flujos de trabajo existentes.
Al redimensionar continuamente las cargas de trabajo y eliminar los recursos no utilizados, la optimización del centro de datos evita tanto el exceso como la falta de aprovisionamiento. Este enfoque permite reducir los costes operativos y energéticos y aplazar el gasto innecesario en infraestructura.
Turbonomic analiza de manera continua la demanda de carga de trabajo y automatiza acciones como el escalado, la ubicación y el redimensionamiento, con el fin de garantizar un rendimiento y una eficiencia fiables en todo el centro de datos. A diferencia de las herramientas tradicionales, que solo emiten alertas cuando surge un problema, Turbonomic también genera recomendaciones ejecutables que los usuarios pueden ejecutar de forma manual o automática.
Las organizaciones que utilizan Turbonomic han reducido el desperdicio de recursos y los costes de licencia en hasta un 30 %, y han garantizado el rendimiento de las aplicaciones. Empresas de todos los sectores han utilizado esta herramienta para retrasar los ciclos de renovación de la infraestructura, reducir los costes de la nube y mejorar la fiabilidad del servicio.
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asistencia experta y soluciones personalizadas, o programe una reunión para explorar cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.