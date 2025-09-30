Optimización del centro de datos inteligente y automatizada

La automatización continua garantiza el rendimiento y la eficiencia en entornos de centros de datos híbridos y virtualizados

Solicite una demo en directo Recorrido gratuito del producto
Diagrama de nubes y formas circulares con flechas que las conectan

Ilustración de círculos de colores dentro de rectángulos blancos

23 de septiembre de 2025

Optimice VMware, Red Hat OpenShift y mucho más con Turbonomic

 

Descubra cómo puede analizar continuamente la demanda en tiempo real, maximizar el uso de los recursos y optimizar las cargas de trabajo en máquinas virtuales, contenedores e infraestructura local.

Participe en el webinar en directo

Optimice las cargas de trabajo virtuales en todos sus centros de datos

IBM® Turbonomic ofrece automatización fiable y visibilidad de pila completa de su centro de datos. Gracias al análisis continuo de la demanda en tiempo real, garantiza que las aplicaciones obtengan los recursos necesarios para funcionar de manera fiable. Podrá reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia, ahorrar costes y operar con confianza en entornos híbridos y virtualizados.
Beneficios
Garantice el rendimiento de las aplicaciones a escala

Alinee los recursos con la demanda en tiempo real para que las aplicaciones se ejecuten de forma fiable en todas las cargas de trabajo y clústeres de su centro de datos.
Aumente la eficiencia del centro de datos

Automatice la asignación y el escalado de la carga de trabajo para reducir el esfuerzo manual y mantener la eficiencia en entornos complejos.
Planifique la capacidad del centro de datos

Ejecute escenarios para probar el crecimiento de la carga de trabajo, la actualización del hardware o los planes de migración, y lleve a cabo la modernización con confianza.
Amplíe el ciclo de vida de la infraestructura

Optimice el uso del host y del clúster para retrasar los ciclos de renovación del hardware y respaldar las iniciativas de modernización híbrida.
Reduzca los residuos del centro de datos

Redimensione el tamaño de las cargas de trabajo para recuperar la capacidad no utilizada, reducir los costes operativos y mejorar la eficiencia de los recursos en todo su centro de datos.
Garantice el gobierno y el cumplimiento

Aplique medidas de optimización a través de flujos de trabajo de ITSM para alinearse con las políticas de gobierno y gestión del cambio.

Oferta exclusiva: DigiTEL

Acelere el retorno de la inversión

Con el apoyo integral de IBM Technology Expert Labs, podrá desbloquear todo el potencial de Turbonomic con precios exclusivos en los servicios. 

Con DigiTEL, recibirá lo siguiente:

  • Sesiones prácticas para acelerar la transformación digital con Turbonomic.
  • Colabore con expertos para la configuración, ejecución y puesta en marcha.
  • Esta es una vía clara para mejorar el rendimiento y optimizar los costes.
  • Todo esto a un precio nunca visto.

Optimice lo que ya tiene

Captura de pantalla del panel de control principal de Turbonomic Optimize Cloud Compute
Optimización de recursos en tiempo real

Al integrarse con hipervisores y plataformas de contenedores, Turbonomic automatiza la ubicación de máquinas virtuales, la evacuación de hosts y la asignación de recursos a contenedores en tiempo real. Este método reduce la intervención manual y garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten de manera eficiente en todos los clústeres.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Center
Colocación y escalado automatizados

Turbonomic determina la ubicación inicial óptima de las nuevas cargas de trabajo y las asigna al host, al almacén de datos o al clúster más adecuados en función de la demanda y la política. A continuación, analiza continuamente las métricas de rendimiento en tiempo real para ampliar o reducir automáticamente las cargas de trabajo. Esta capacidad garantiza que las aplicaciones siempre dispongan de los recursos adecuados para cumplir sus SLA, evita el sobreaprovisionamiento y maximiza la eficiencia en todo el centro de datos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
Planificación y previsión de la capacidad

Con datos históricos de utilización y modelos de escenarios, Turbonomic simula el crecimiento de la carga de trabajo, las actualizaciones de hardware y las migraciones. Así, los equipos de TI pueden ejecutar planes hipotéticos para evaluar el impacto en el rendimiento y orientar la modernización del centro de datos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Kubernetes
Optimización multiplataforma

Turbonomic se conecta a VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes y OpenShift. Al unificar la optimización entre hipervisores y contenedores, garantiza un rendimiento constante en entornos de centros de datos heterogéneos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Cloud Compute
Integración del cumplimiento impulsada por políticas

Las acciones de optimización pueden integrarse en los flujos de trabajo de ITSM y en los procesos de gestión del cambio. Turbonomic aplica las reglas empresariales y automatiza la ejecución, lo que garantiza que la eficiencia del centro de datos se ajuste a los requisitos de gobierno.
Captura de pantalla del panel de control principal de Turbonomic Optimize Cloud Compute
Optimización de recursos en tiempo real

Al integrarse con hipervisores y plataformas de contenedores, Turbonomic automatiza la ubicación de máquinas virtuales, la evacuación de hosts y la asignación de recursos a contenedores en tiempo real. Este método reduce la intervención manual y garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten de manera eficiente en todos los clústeres.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Center
Colocación y escalado automatizados

Turbonomic determina la ubicación inicial óptima de las nuevas cargas de trabajo y las asigna al host, al almacén de datos o al clúster más adecuados en función de la demanda y la política. A continuación, analiza continuamente las métricas de rendimiento en tiempo real para ampliar o reducir automáticamente las cargas de trabajo. Esta capacidad garantiza que las aplicaciones siempre dispongan de los recursos adecuados para cumplir sus SLA, evita el sobreaprovisionamiento y maximiza la eficiencia en todo el centro de datos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
Planificación y previsión de la capacidad

Con datos históricos de utilización y modelos de escenarios, Turbonomic simula el crecimiento de la carga de trabajo, las actualizaciones de hardware y las migraciones. Así, los equipos de TI pueden ejecutar planes hipotéticos para evaluar el impacto en el rendimiento y orientar la modernización del centro de datos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Kubernetes
Optimización multiplataforma

Turbonomic se conecta a VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes y OpenShift. Al unificar la optimización entre hipervisores y contenedores, garantiza un rendimiento constante en entornos de centros de datos heterogéneos.
Captura de pantalla del panel de control de Turbonomic Optimize Cloud Compute
Integración del cumplimiento impulsada por políticas

Las acciones de optimización pueden integrarse en los flujos de trabajo de ITSM y en los procesos de gestión del cambio. Turbonomic aplica las reglas empresariales y automatiza la ejecución, lo que garantiza que la eficiencia del centro de datos se ajuste a los requisitos de gobierno.
Casos de éxito de clientes 260 000 dólares

dólares de ahorro en gastos en la nube en 12 meses y realización de 5800 acciones de asignación automática de recursos en 90 días. Descubra cómo Natura mejoró la eficiencia y el rendimiento con la automatización.

 Lea la historia de Natura 228 GB

de memoria recuperada solo en un mes y, al mismo tiempo, garantizar el rendimiento de 1000 máquinas virtuales. Descubra cómo BBC Studios implementó la automatización para gestionar su TI.

 Lea la historia de BBC Studios 30 %

reducción del coste de las licencias de VMware y decisiones de dotación de recursos un 70 % más rápidas. Lea cómo APIS IT maximizó el rendimiento de los servicios críticos del gobierno. 

 Lea la historia de APIS IT 175 000

1000 acciones de asignación de recursos automatizadas y un ahorro de 619 000 USD. Descubra cómo IBM TechZone proporcionó pilas tecnológicas personalizadas a usuarios de todo el mundo.

 Lea la historia de IBM TechZone 2000

acciones de redimensionamiento ejecutadas en el transcurso de 12 meses y 650 horas liberadas en un año. Descubra cómo J.B. Hunt garantiza el rendimiento de las aplicaciones en la nube híbrida con IBM Turbonomic. 

 Lea la historia de J. B. Hunt 10 %

Crecimiento de máquinas virtuales sin hardware adicional y soporte automatizado para decisiones de recursos. Explore cómo Metzler garantiza el rendimiento de las aplicaciones y preserva los SLA de los clientes.

 Lea la historia de Metzler

Recursos

Estrategia de VMware

Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costes de actualización del 75 % en el primer año.
247 % de ROI en tres años

El informe indica que se consigue un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de incidencias relacionadas con el rendimiento y un ROI del 247 % en tres años.
Un vistazo a Turbonomic

Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Reseñas de productos G2

Turbonomic ha recibido insignias G2 por su ROI, liderazgo en la red y adopción por parte de los usuarios. Consulte las puntuaciones reales de los usuarios en los informes de invierno de G2.
Gestione los recursos de TI

La gestión automatizada de los recursos de las aplicaciones puede impulsar una optimización más inteligente de los costes de la nube.

Turbonomic protagonizó el "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Cumpla con los SLO de las aplicaciones

Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
Reseñas en TrustRadius

Lea lo que dicen los clientes satisfechos de IBM Turbonomic en TrustRadius.
Solicite una demo en directo

Explore las soluciones de gestión de centros de datos en una demostración en directo para obtener resultados medibles.
Comience su prueba sin coste

IBM Turbonomic ofrece una prueba sin coste de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito. Comience ahora su prueba sin coste.
Demostración interactiva

Experimente una demostración interactiva para ver en tiempo real el rendimiento de la aplicación y la optimización de recursos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí, Turbonomic admite la optimización en múltiples hipervisores, como VMware, Nutanix y Microsoft Hyper-V, así como en plataformas de contenedores, como OpenShift Virtualization y Kubernetes, y en las principales nubes públicas, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Esta capacidad garantiza un rendimiento constante de las aplicaciones y un uso eficiente de los recursos en entornos híbridos, multinube y centros de datos diversos.

Más información sobre la optimización de Kubernetes Más información sobre la optimización de la nube

Sí, Turbonomic se integra con herramientas de monitorización, orquestación e ITSM, como ServiceNow, vCenter, Kubernetes y nubes públicas. Funciona a través de interfaces estándar como API REST, webhooks y scripts, y es compatible de forma nativa con Kubernetes. Estas integraciones mejoran la visibilidad y permiten automatizar acciones que se alinean con sus flujos de trabajo existentes.

Ver todas las integraciones

Al redimensionar continuamente las cargas de trabajo y eliminar los recursos no utilizados, la optimización del centro de datos evita tanto el exceso como la falta de aprovisionamiento. Este enfoque permite reducir los costes operativos y energéticos y aplazar el gasto innecesario en infraestructura.

Turbonomic analiza de manera continua la demanda de carga de trabajo y automatiza acciones como el escalado, la ubicación y el redimensionamiento, con el fin de garantizar un rendimiento y una eficiencia fiables en todo el centro de datos. A diferencia de las herramientas tradicionales, que solo emiten alertas cuando surge un problema, Turbonomic también genera recomendaciones ejecutables que los usuarios pueden ejecutar de forma manual o automática.

Las organizaciones que utilizan Turbonomic han reducido el desperdicio de recursos y los costes de licencia en hasta un 30 %, y han garantizado el rendimiento de las aplicaciones. Empresas de todos los sectores han utilizado esta herramienta para retrasar los ciclos de renovación de la infraestructura, reducir los costes de la nube y mejorar la fiabilidad del servicio.

Vea todos los casos de éxito Más información sobre Turbonomic

Dé el siguiente paso

Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asistencia experta y soluciones personalizadas, o programe una reunión para explorar cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.

 Contáctenos
Más formas de explorar Comunidad Documentación Learning Academy Soporte Webinars Recursos